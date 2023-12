Non solo party esclusivi: durante le Feste ci meritiamo anche tanto relax sul divano, non trovate? E con questi pigiami sarete sempre e comunque stilosissime!



Il periodo delle Feste si avvicina a grandi passi e la nostra agenda è già strapiena di occasioni mondane imperdibili. Come sappiamo bene trascorreremo buona parte del mese di Dicembre a districarci tra impegni di lavoro e appuntamenti con amici e parenti, che manco una partita a Tetris riesce a essere tanto complicata!

Ma ricordiamoci che i giorni di festa sono anche un'occasione preziosa per riposarci e ricaricare le pile, quindi anche trascorrere del tempo in totale relax a casa non sarà affatto male e nessuno vi giudicherà per questo.

Noi ci immaginiamo esattamente così: divano, copertina, la nostra serie tv preferita, una tazza fumante di cioccolata tra le mani e addosso uno dei pigiami super carini che vi presentiamo oggi.

Vi piace come idea? Allora sbirciate la nostra selezione qui sotto: troverete tante alternative calde e cool perfette per accontentare tutti i gusti. Oltretutto anche come regalo o auto-regalo di Natale un bel pigiama è sempre un'ottima opzione, quindi approfittatene!

OVS

Credits: ovs.it

YAMAMAY

Credits: yamamay.com

INTIMISSIMI

Credits: intimissimi.com

TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

TRIUMPH

Credits: it.triumph.com

TEZENIS

Credits: tezenis.com

PRIMARK

Credits: primark.com

BENETTON

Credits: it.benetton.com

H&M

Credits: hm.com

LOVABLE

Credits: lovable.it

LAUREN Ralph Lauren

Credits: ralphlauren.it