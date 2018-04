In seta floreale o in jacquard a righe? Ecco tutte le varianti a cui dire sì!



Dimenticatevi di sfoggiarlo solo ed esclusivamente nell'intimità delle quattro mura domestiche.

Il pajamas, ossia il pigiama nella sua versione più "nobile" e raffinata, ha infatti varcato ufficialmente i confini della camera da letto, per approdare ad essere un capo super glam anche nelle occasioni più chic e mondane.

Certo, non parliamo del "pigiamone" casual di flanella, bensì di varianti più lussuose ed eleganti, realizzate in seta o in tessuto jacquard, e declinate su vivaci fantasie floreali, righe e stampe geometriche.

Quale scelta migliore per esibire un'eleganza senza sforzo, giocata sul disimpegno insomma?

Una cosa ovviamente va detta: non si tratta di una tendenza facilissima, proprio perchè l'effetto "Ma sei uscita davvero in pigiama?" è sempre in agguato.

Se però indossato con disinvoltura e mixato con gli accessori giusti, sa regalare non poche emozioni fashion.

Da portare rigorosamente con tacchi alti e con una pochette preziosa per un risultato davvero speciale.





Pajamas: i modelli più chic per la primavera OLIVIA VON HALLE Pigiama in seta floreale.

Credits: mytheresa.com

SEVENTY Chemisier lungo e pantaloni a righe.

Credits: seventy.it



I.D. SARRIERI Pigiama in raso grigio con profilo rosso.

Credits: net-a-porter.com



SHIRTAPORTER Azzurro con cintura in vita e profili bianchi.

Credits: shirtaporter.com

ZARA Casacca lunga e pantaloni ampi a fiori.

Credits: zara.com

EBERJEY Pigiama a fantasia con profili a contrasto.

Credits: net-a-porter.com



& OTHER STORIES Pigiama giallo jacquard.

Credits: stories.com



MORGAN LANE Pigiama in seta bianca con dettagli black a contrasto.

Credits: farfetch.com

DKNY In cotone a righe multicolor.

Credits: net-a-porter.com



ASCENO In raso rosa antico con bande laterali.

Credits: mytheresa.com

EQUIPMENT In satin rosso intenso con cintura in vita.

Credits: net-a-porter.com

F.R.S FOR RESTLESS SLEEPERS Pigiama a fiori jacquard.

Credits: net-a-porter.com



PRADA Pigiama in seta a fantasia.

Credits:mytheresa.com

SLEEPY JONES Pigiama in lino a righe.

Credits: net-a-porter.com

STELLA MCCARTNEY Pigiama in seta rosa.

Credits: net-a-porter.com



