I pigiami da scegliere per avere un look impeccabile anche tra le quattro mura domestiche? Eccoli qui!

Dimenticatevi per un attimo dei caldi e rassicuranti pigiamoni in flanella o in pile! Certo sono super comodi e rimangono sempre una scelta validissima d'inverno. Ma ci sono giorni in cui magari il nostro umore non è proprio alle stelle, l'"abbruttimento" è dietro l'angolo e abbiamo bisogno di tirarci un po' su indossando qualcosa di più carino anche in casa.

Se ogni tanto capita anche a voi, dovete assolutamente avere a disposizione quell'alternativa chic pronta a svoltarvi il mood nelle giornate NO (e oltretutto perfetta anche nel caso arrivassero ospiti all'improvviso).

Per aiutarvi nella scelta del modello giusto abbiamo preparato una selezione di pigiami eleganti e super cute che non vedrete l'ora di sfoggiare tra le mura domestiche e non solo (sì, alcuni modelli si possono mettere anche fuori casa, perchè no).

Una sola controindicazione: creano dipendenza. Quelli realizzati in seta poi fanno proprio l'effetto di "carezza sulla pelle" e una volta provati, fidatevi, sarà molto difficile tornare indietro.

Pigiama rosa confetto con volant della nuova collezione Bedtime Stories di SHH

Credits: shhmilano.it

In crepe lilla SLEEPER

Credits: net-a-porter.com

In seta bianca LA PERLA

Credits: it.laperla.com

A fiorellini con colletto bon ton MANGO

Credits: shop.mango.com

Pigiama lungo in raso di seta INTIMISSIMI

Credits: it.intimissimi.com

Pigiama in silk twill blu notte a fiori della capsule firmata da MORPHO & LUNA e MANTERO SETA

Credits: morphoandluna.com

Pigiama in raso tortora OYSHO

Credits: oysho.com

Stampa jacquard ZARA

Credits: zara.com

Con gatti stampati OLIVIA VON HALLE



Credits: net-a-porter.com



Pigiama con inserti in pizzo della collezione Lounge-Me Amourette di TRIUMPH

Credits: it.triumph.com

Pigiama in seta burgundy F.R.S For Restless Sleepers

Credits: farfetch.com

Pigiama in cotone rosa antico con profili in raso YAMAMAY

Credits: yamamay.com

In raso burgundy TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Con profili in pizzo a contrasto BENETTON

Credits: it.benetton.com



Con stampa a pois H&M

Credits: hm.com

In seta nera con bordini a contrasto ERES PARIS

Credits: eresparis.com