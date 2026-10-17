Grintose, ultra-femminili e incredibilmente chic: le gonne in pelle e similpelle tornano a dominare le passerelle e i look di street style più cool di stagione. Ecco i modelli su cui puntare per l'Autunno 2026

Non c'è autunno degno di nota senza che lei faccia la sua comparsa sui nostri look più riusciti: parliamo della gonna di pelle (o similpelle), of course, protagonista indiscussa della stagione fredda.

Basta fare un rapido giro tra i look di street style fuori dalle sfilate per rendersene conto: stylist, editor e trendsetter l’hanno elevata da tempo a "divisa ufficiale" della Fall-Winter 2026.

Un successo preannunciato già sulle passerelle, dove i designer ne hanno esplorato ogni singola sfaccettatura, dimostrando come una leather skirt possa trasformarsi nell'elemento chiave di qualsiasi guardaroba.

Il segreto del suo successo sta tutto in quel perfetto mix tra grinta, sensualità raffinata e quel pizzico di audacia che rende favolosa anche la mise più essenziale.

Tra le varianti più amate ci sono le midi skirt e le gonne a matita, perfette per chi cerca un'eleganza sofisticata ma anche le versioni a ruota dal gusto bon ton, e le minigonne dall’appeal nineties, per dare un tocco di coolness immediata al look.

Anche la palette colori gioca un ruolo fondamentale: accanto al classico e intramontabile nero, spopolano le sfumature calde del bordeaux, del cioccolato, del verde bosco e l'effetto vernice per chi non ha paura di osare.

Come abbinarla per non sbagliare? Il bello della gonna in pelle sta proprio nella sua straordinaria capacità di giocare sui contrasti. Provatela con un maglione oversize in cashmere oppure con una camicia maschile e un paio di stivali alti al ginocchio. La sera, invece, via libera alla combo con blusa in seta e décolleté col tacco per passare dall'ufficio a un aperitivo ad alto tasso di glamour.

Insomma, che sia corta, midi, plissettata o dritta, la gonna in pelle è il capo su cui investire a occhi chiusi per dare un boost all'autunno. Avete già scelto il modello che farà battere il vostro cuore fashion?

Gonne di pelle e similpelle: i modelli da cui farsi tentare quest'autunno

DIXIE

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SÉZANE

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MARELLA

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TWINSET MILANO

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PINKO

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H&M

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IMPERIAL

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ZARA

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MANGO

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J.CREW

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COS

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FORTE_FORTE

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PRIMARK

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STRADIVARIUS

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