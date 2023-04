Gli outfit sfoggiati al Coachella Music Festival dalla showgirl Paola Di Benedetto sono uno più cool dell'altro, guardate un po' qui



Tra le tante celeb "nostrane" volate in California per partecipare al Coachella Valley Music and Arts Festival, uno degli eventi musicali più attesi dell'anno, c'era anche lei: la bellissima Paola Di Benedetto.

Modella, showgirl e conduttrice radiofonica, Paola vanta anche una carriera da influencer non indifferente con oltre 1,7 Mln di follower su Instagram e una fanbase di fedelissimi. E proprio sul suo profilo IG ha pubblicato in questi giorni i 3 outfit sfoggiati per l'occasione. Ebbene, se vi dicessimo che tutti e tre i look in questione ci mostrano dei trend imperdibili per la bella stagione in arrivo? Meglio prendere subito nota, fidatevi!

A cominiciare dalla prima mise boho-chic, che la vede indossare un minidress bianco con la mitica lavorazione a crochet di GCDS, un vero e proprio must dell'estate. L'iconica Frayme bag di Stella McCartney e una manciata di accessori colorati completano il tutto.

Nel look N°2 Paola introduce uno dei capi che indosseremo di più in assoluto quest'estate: il tank top, da portare con tutto (lei qui lo indossa con una mini in denim). Se cercate un'alternativa alla classica canotta bianca, questa con unicorno stampato di Stella McCartney è la versione più cute in circolazione, da mettere subito in wishlist.

Photo Courtesy: Stella McCartney Press Office

Terzo cambio d'abito et voilà, ecco sul piatto un altro gustosissimo trend della summer 2023, anzi due: il minidress drappeggiato dalla stampa psichedelica a tinte fluo (il suo è firmato Missoni) e un bel paio di stivali texani in perfetto stile cow-girl.

E voi quale mise delle 3 preferite?