Tra le certezze incrollabili del guardaroba ci sono loro: i pantaloni neri eleganti. Scoprite i modelli su cui puntare

Il capo salva-look per eccellenza? Per noi non ci sono dubbi: sono i pantaloni neri.

Un passe-partout che esula dalle mode di stagione e che si posiziona nella lista dei nostri alleati più preziosi del guardaroba. Specialmente quando siamo indecise su cosa indossare e abbiamo bisogno di capi eleganti ma super versatili.

I modelli su cui orientarsi quest'anno sono davvero tanti: a palazzo o a sigaretta, con bottoni o con zip decorativa, in lana o in seta, con spacchi laterali o con cintura logo, sarà molto complicato scegliere.

Perchè sfoggiarli è (sempre) una buona idea? Perchè sono "facili" e al tempo stesso sofisticati, due caratteristiche queste che li rendono adatti in mille occasioni diverse.

Qualche esempio? Con un blazer e una camicia diventano la tenuta perfetta per l'ufficio.

Mixati con una felpa e un paio di sneakers aggiungono un tocco classy al casualwear quotidiano.

E di sera? Provateli con una blusa in seta e tacchi alti: sarete tremendamente chic!





Pantaloni a palazzo con zip MAISON MARGIELA

Credits: net-a-porter.com

Pantaloni a vita alta con bottoni IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com

Pantaloni a zampa in satin JOSEPH

Credits: net-a-porter.com

Pantaloni in lana merino FALCONERI

Credits: it.falconeri.com

Pantaloni ampi con pinces ZARA

Credits: zara.com

Pantaloni ampi satinati MANGO

Credits: shop.mango.com

Pantaloni a palazzo con fusciacca MOTIVI

Credits: motivi.com

Pantaloni a palazzo DIXIE

Credits: dixiefashion.com

Pantaloni con righe laterali SISLEY

Credits: it.sisley.com

Pantaloni con spacchi sul fondo CHLOÉ

Credits: mytheresa.com

Pantaloni flare OTTOD'AME

Credits: ottodame.it

Pantaloni in crêpe con logo dorato GUCCI

Credits: mytheresa.com

Pantaloni scampanati con fiocchetto MIU MIU

Credits: mytheresa.com

Pantaloni ampi cropped TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Pantaloni wide leg con cintura & OTHER STORIES

Credits: stories.com