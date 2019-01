Dai pantaloni culotte ai modelli a zampa: cosa non potrà assolutamente mancare nel guardaroba di ogni fashionista che si rispetti.



Quali saranno i pantaloni di tendenza del 2019, quei modelli di tendenza che ci accompagneranno per tutto l’anno? A farla da padrone nelle nuove collezioni di grandi griffe e catene del fast fashion, pantaloni di tutte le fogge e adatti a tutte le esigenze.



Si spazia dai modelli super skinny, aderenti come una seconda pelle, a quelli a gamba larga, in versione culotte o palazzo. Per dare carattere al look, via libera a pantaloni in pelle, vinile e a stampa animalier, che hanno dominato la scena durante l’inverno e continueranno a farlo anche in primavera.

E poi ancora modelli in velluto, a quadri, a fiori e quelli in lurex…perché i party natalizi saranno anche finiti, ma di certo non mancheranno le occasioni in cui indossarli!

Pronte a scoprire tutte le novità? Ecco 10 modelli di moda che vorrete mettere subito in wishlist!













GUCCI Pantaloni flared in lana e cotone

Credits: mytheresa.com





ALEXANDER MCQUEEN Pantaloni bootcut in misto lana

Credits: netaporter.com





IVY&OAK Pantaloni di pelle a gamba larga

Credits: zalando.com





J BRAND Pantaloni di velluto a coste

Credits: netaporter.com





EQUIPMENT Pantaloni a gamba larga a fantasia principe di Galles

Credits: netaporter.com





MAX&CO. Pantaloni a gamba larga in tessuto bistretch

Credits: it.maxandco.com













GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND Pantaloni a gamba larga in lurex

Credits: netaporter.com









WE11DONE Pantaloni cropped svasati a stampa pitone

Credits: farfetch.com





MAX MARA Pantaloni color cammello a vita alta

Credits: matchesfashion.com





VALENTINO Pantaloni skinny in vinile

Credits: mytheresa.com