A vita alta o bassa, a gamba dritta o larga: i pantaloni marroni sono i protagonisti della moda di stagione. Ecco i modelli da puntare subito.

Ve l’avevamo già confessato qui che il marrone è l’alternativa al nero che amiamo sfoggiare di più in questo periodo dell’anno.

E, tanto per essere coerenti, abbiamo già fatto una bella scorta di cappotti, abiti, maglie e accessori declinati in questo colore caldo e avvolgente.

Ma c’è un altro pezzo del guardaroba daily che vale la pena tenere pronto all’occorrenza in questa stagione: i pantaloni marroni che già al primo accenno di autunno avevano fatto la loro comparsa nelle nuove collezioni moda e che tutt’ora sono sotto la luce dei riflettori.

Le trend setter sembrano amarli particolarmente con pullover e stivaletti, ma con i tanti modelli che si trovano adesso in circolazione le possibilità di styling sono infinite.

Tra i “classiconi” della stagione, ci sono i pantaloni marroni in pelle (o similpelle), perfetti sia con le sneakers sia con sandali o pumps dal tacco vertiginoso.

Per affrontare gli impegni che affollano l’agenda quotidiana, via libera anche alle versioni jogger e in velluto a coste. Ma ovviamente non mancano neanche varianti più eleganti, a gamba larga o esaltati da lavorazioni plissé, che diventano degli ottimi partner in crime anche di sera.

I più belli da accaparrarsi il prima possibile? Scopriteli in questa mini selezione.

Pantaloni marroni: 7 modelli da avere nell'armadio quest'inverno

BALLY Pantaloni marroni in lana dai motivi pied de poule

Credits: farfetch.com

COS Pantaloni a gamba larga plissettati

Credits: cos.com

NANUSHKA Pantaloni cropped effetto pelle

Credits: farfetch.com

ZARA Pantaloni satinati con elastico in vita

Credits: zara.com

POLO RALPH LAUREN Pantaloni flared in velluto a coste

Credits: mytheresa.com

PESERICO Pantaloni sartoriali in lana vergine e seta

Credits: farfetch.com

& OTHER STORIES Pantaloni marroni a gamba ampia

Credits: stories.com

Foto in apertura: GettyImage