I pantaloni perfetti per essere sfoggiati quest'estate? Abbiamo preparato per voi una selezione ad hoc che vi farà venire voglia di comprarne subito un paio nuovo!

E chi l'ha detto che d'estate dobbiamo indossare esclusivamente gonne e vestitini? Se appartenete al #teampantaloni tutto l'anno, vi diamo il benvenuto! Sì, perchè oggi parliamo proprio dei modelli più cute da scegliere nella stagione calda.

Le caratteristiche che devono avere per convincerci a sceglierli? Tanto per cominciare che siano freschi, pratici e anche decisamente cool! E proprio per farvi andare straight to the point, abbiamo già selezionato per voi i candidati più promettenti di questa estate 2021.

In tessuti leggeri come il lino e il cotone, bianchi o a tinte soft - dal beige alle nuance pastello più delicate - oppure declinati su fantasie vivaci per garantire quel boost di energia e di buonumore al look che non guasta mai.

Dai modelli a vita alta o a palazzo più chic perfetti anche per la sera, alle varianti più casual da indossare tutti i giorni, come ad esempio i capri pants a quadretti Vichy o i pantaloni in denim leggero con risvolto, o ancora le versioni con coulisse in vita dall'animo sporty.

Insomma, come capirete, la scelta è davvero ampia e variegata: ora sta a voi puntare su quelli più adatti al vostro stile quotidiano. Sfogliate la nostra shopping list e sbizzarritevi!

Pantaloni a palazzo in mussola stampata con cintura in vita TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Pantaloni in cotone bianco con fiocco in vita H&M

Credits: hm.com

Pantaloni a vita alta con motivo a righe BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

Pantaloni con balza in sangallo stampato SFIZIO

Credits: sfiziocollection.com

Pantaloni ampi in garza plissé OYSHO

Credits: oysho.com

Pantaloni con risvolto in denim leggero BENETTON

Credits: it.benetton.com

Pantaloni a fiori con coulisse MANGO

Credits: shop.mango.com

Culotte a fiori MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Pantaloni cropped a vita alta ZARA

Credits: zara.com

Pantaloni in cotone stile Liberty London VERAROAD

Credits: veraroad.com

Capri pants a quadretti Vichy GUESS

Credits: guess.eu

Pantaloni in crêpe plissé MARELLA

Credits: it.marella.com

Pantaloni a sigaretta stampa margherite REDVALENTINO

Credits: redvalentino.com

Pantaloni a palazzo MORFOSIS

Credits: morfosis.it

Pantaloni a vita alta stampa a fiori STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Pantaloni a righe con fiocco in vita ZIMMERMANN

Credits: zimmermannwear.com

Pantaloni di lino con cintura in vita e risvolto alla caviglia & OTHER STORIES

Credits: stories.com