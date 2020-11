Sono ampi, comodissimi e risolvono il look. Ecco i pantaloni definitivi da avere - e sfoggiare - questo inverno. Dentro e fuori casa.

Ampi, morbidi e dal fit ultra rilassato. È questo l’identikit dei pantaloni da avere in guardaroba questo inverno. Li avevamo già adocchiati in passerella durante le sfilate dello scorso febbraio, all’alba della pandemia, ed eccoli qui.

A palazzo o svasati sul fondo, lunghi oppure sopra la caviglia, in velluto o lana, si candidano ufficialmente a diventare uno dei key pieces della stagione fredda e promettono di regalare un nuovo twist ai nostri look, dentro e fuori casa.

Alternativa super chic a leggings & Co., hanno dalla loro un'anima passepartout che li rende assolutamente perfetti in ogni situazione e con qualsiasi altro capo dell'armadio.

Se in questo particolare momento, in cui stiamo prevalentemente in casa, si abbinano a maxi cardigan e sneakers - in perfetto “cozy” mood - in realtà torneranno molto utili anche in futuro, quando potremo tornare a indossarli in occasioni più formali con blazer, un paio di mocassini o stringate - e a mix&match dal piglio romantico, con bluse dalle maniche a sbuffo e ballerine.

Insomma, i pantaloni comodi e oversize sono proprio ciò di cui abbiamo bisogno per svoltare i prossimi mesi, almeno in fatto di stile.

Abbiamo selezionato i modelli comfy e chic più belli in circolazione, da acquistare subito e indossare per tutto l'inverno. Non vi resta che scegliere i vostri preferiti!

ACNE STUDIOS Pantaloni a vita alta in velluto effetto stropicciato.

Credits: acnestudios.com

STELLA MCCARTNEY Pantaloni in lana a quadri con pinces e cintura in vita coordintata.

Credits: stellamccartney.com

ISABEL MARANT Pantaloni in lana a gamba larga con lacci alla caviglia.

Credits: isabelmarant.com

SANDRO Pantaloni larghi a vita alta.

Credits: Courtesy of Press Office

H&M Pantaloni con vita a sacchetto e gamba a sigaretta.

Credits: hm.com

MADAME BERWICH Pantaloni wide leg in velluto a coste.

Credits: .berwich.com

KHAITE Pantaloni palazzo in misto lana.

Credits: modaoperandi.com

MAX&CO. Pantaloni a vita alta svasati sul fondo.

Credits: maxandco.com

& OTHER STORIES Pantaloni a vita alta e gamba larga con piega centrale.

Credits: stories.com

ESSENTIEL ANTWERP Pantaloni ampi con coulisse in vita.

Credits: Courtesy of Press Office

FABIANA FILIPPI Pantalone culotte in flanella leggera plissè.

Credits: fabianafilippi.com

ZARA Pantaloni a vita alta con gamba larga e chiusura anteriore doppiopetto con cerniera e bottone.

Credits: zara.com

MAX MARA Pantaloni cinque tasche dalla linea a palazzo in velluto a costine.

Credits: maxmara.com

SILVIAN HEACH Pantaloni palazzo a vita alta con risvolto.

Credits: silvianheach.com

MOTIVI Pantaloni a sacchetto in velluto a motivo floreale.

Credits: motivi.com

M MISSONI Pantaloni a costine in lamè con elastico in vita e interno foderato.

Credits: missoni.com

TWIN SET Pantaloni in punto Milano leggermente svasati al fondo.

Credits: twinset.com

SUSY MIX Pantaloni a quadri baggy.

Credits: susymix.com

MASSIMO DUTTI Pantaloni jogger con tasche laterali.

Credits: massimodutti.com

KOCCA Pantaloni carrot in tessuto check.

Credits: Courtesy of Press Office

MANILA GRACE Pantaloni wide leg in stile pigiama.

Credits: manilagrace.com