L'attrice è stata immortalata per le strade di Los Angeles con dei pantaloni cool di Mango che, ci scommettiamo, andranno sold-out molto molto presto



La splendida Kate Bosworth è stata fotografata mentre cammina mano nella mano con il fidanzato, l'attore Justin Long, per le strade di Los Angeles. E fin qui tutto bene.

Il dettaglio che però non è sfuggito a molte fashioniste è il modello di pantaloni sfoggiato per l'occasione da Kate che ultimamente, dobbiamo proprio ammetterlo, non sbaglia un colpo in fatto di stile (abbiamo adorato anche questo suo look con blazer nero e panta beige).

Stavolta ha puntato invece su un paio di cargo pants chiari in denim che, come ben saprete, nelle ultime stagioni stanno spopolando tra celeb, influencer and so on: vi abbiamo "tartassato" anche noi prima con una selezione delle varianti più belle in circolazione e poi anche con i tips per abbinarli alla perfezione.

La bella notizia? Che i suoi sono di Mango e attualmente sono disponibili (ma lo saranno ancora per poco tempo, fidatevi!) sullo shop online del brand spagnolo alla cifra assolutamente affordable di 49,99 €. No, please, non mentite dicendo che non li avete già messi nel carrello perchè non vi crediamo.

Aggiungete come fa lei una camicia in denim dal fit over da portare aperta a mo' di giacca su un crop top basic, e ai piedi delle sneakers bianche e il gioco è fatto. Beh, sappiate che se non li acquistate subito voi, lo faremo noi...e sì, questa è rigorosamente una minaccia!

Photo courtesy of Mango Press Office