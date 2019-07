Un pantalone bianco nel guardaroba è un jolly indispensabile per uno stile in stile summer!



Sul podio dei must più gettonati dell'estate salgono senza dubbio loro: i pantaloni bianchi! Chi riteneva che fossero un capo “basic” o eccessivamente “normcore” si sbagliava alla grande, perché avere dei white pants ready-to-wear nel proprio armadio significa poter switchare da uno stile all’altro all’infinito. Sì, esattamente! Non esiste un limite alla versatilità, vi basterà sintonizzarvi sulla combo perfetta e il gioco è fatto.

Se siete in cerca di uno stile contemporaneo puntate dritte al total white, oppure, virate verso contrasti black o fluo : un pantalone modello sigaretta o più sinuoso farà al caso vostro.

E per le più romantiche? Tranquille! Lo stile bon ton non passerà mai di moda! Tra l’altro, i pantaloni culottes e quelli a zampa in versione boho o Seventies, sono i modelli di punta per questa estate insieme al jeans bianco che regna sovrano sui must passe-partout. Insomma ce n’è per tutti i gusti! Via libera alla vostra personale interpretazione!





BENETTON Pantalone bianco in cotone con tasche laterlai.

Credits: it.benetton.com

FALCONERI Pantalone modello a sigaretta.

Credits: it.falconeri.com

FEDERICA TOSI Pantalone bianco modello palazzo.

Credits: federicatosi.it

MAX MARA Elegante pantalone bianco in fresco cotone.

Credits: it.maxmara.com

MOTIVI Pantalone a zampa bianco con tasche laterali.

Credits: motivi.com

OLTRE Pantalone bianco "Capri" in drill di cotone stretch.

Credits: oltre.com

OYSHO Pantalone largo in lyocell con risvolto.

Credits: oysho.com

PENNY BLACK Pantalone bianco a vita alta modello culottes.

Credits: it.pennyblack.com

PULL&BEAR Pantalone cargo stretti alla caviglia e tasche over laterali.

Credits: pullandbear.com

TWIN SET Pantalone bianco a balze in pizzo sangallo.

Credits: twinset.com

ZARA Pantalone bianco dalla linea dritta con tasche over size.

Credits: zara.com