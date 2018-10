Slanciano la silhouette e regalano un'allure sofisticata: ecco i modelli da scegliere per la nuova stagione

L'egemonia dei pantaloni a vita alta è un fatto abbastanza evidente. Basta guardarsi attorno per accorgersi di come questo modello sia diventato, stagione dopo stagione, una carta vincente del guardaroba.

Sarà per il fatto che slanciano la figura, facendoci risultare più alte (e più magre, appunto), o forse per le mille varianti cool in circolazione, pronte a soddisfare anche le più esigenti.

Fatto sta che rinunciare a un paio di high waist pants quest'anno sarà davvero impossibile!

Già la scorsa estate non eravamo riuscite a resistere al loro fascino, sofisticato e disinvolto al tempo stesso. Ma per l'autunno inverno 2018 sono entrati ufficialmente nella lista dei capi su cui investire a occhi chiusi quando vogliamo costruire mise super chic.

Perfetti in ufficio con una camicia, nel tempo libero con sneakers e un pullover (magari cropped), ma anche di sera o nelle occasioni più formali con tacchi alti e una blusa preziosa.

Se siete lì lì per acquistarli ma non sapete ancora quali, ecco qualche suggerimento per un shopping azzeccato.





In velluto a coste & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Stampa pied de poule ASOS

Credits: asos.com









Con banda laterale a contrasto ROKSANDA

Credits: net-a-porter.com





Dal taglio sartoriale THE ROW

Credits: net-a-porter.com





In seta giallo senape OTTOD'AME

Credits: ottodame.it





A pois con fusciacca SILVIA TCHERASSI

Credits: net-a-porter.com





Cropped pants con bottoni MARELLA

Credits: it.marella.com





Con maxi quadri KATE BY LALTRAMODA

Courtesy of Press Office





Rosa in tessuto fluido KOCCA

Credits: kocca.it

Bianchi con bottoni dorati BALMAIN

Credits: net-a-porter.com





Con fiocco in vita ROBERTA BIAGI

Courtesy of Press Office