L'artista e modella di origini cinesi è una delle protagoniste della campagna di Pandora "Wearing Occasions". Ecco cosa ha raccontato a Grazia.it.

Un bijoux può essere tante cose: un tocco scintillante per impreziosire il look, un modo per celebrare un traguardo importante, un regalo da fare (e farsi) quando c’è bisogno di una coccola in più. Ma per Pandora un bjioux è anche un accessorio che serve a raccontare i momenti speciali della vita di tutti i giorni e che può diventare un modo per esprimere chi siamo, cosa sogniamo, come immaginiamo il nostro futuro.

Per incarnare un progetto così servivano delle muse fuori dal comune, modelli di stile e di personalità, a cui passare il testimone di “Wearing Occasions”, la campagna pensata per dare risalto alle occasioni speciali di tutti i giorni, per tornare ad assaporare le piccole gioie quotidiane: l’eccitazione nel ricevere l'invito ad un evento, il “cosa mi metto?”, lo sfoggio dell’ultimo acquisto.

(Credits: courtesy of press office)

Cici Xiang è una dei protagonisti di “Wearing Occasions”: a lei abbiamo chiesto in che modo intende lo stile e a cosa non rinuncerebbe mai (piccolo spoiler: scovare artisti emergenti!).

Modella, influencer e ora Musa di Pandora. Raccontaci della tua giornata tipo a Shanghai. In che modo riesci a incastrare tutto?

Sono sempre molto occupata, ma ci sono dei piccoli riti a cui cerco di non rinunciare mai. Una sostanziosa colazione mattutina con abbondanti dosi di caffè, che accompagnano la lettura di quotidiani e riviste d’arte e di creatività in generale. E poi durante la giornata mi ritaglio dei momenti per prendermi cura di me: mi alleno un po’, mi rilasso regalandomi qualche coccola di bellezza, e magari organizzo una cena con gli amici. Se la giornata è stata particolarmente impegnativa però il programma è uno solo: godermi il mio accogliente divano guardando un film a casa!

Consulti spesso le riviste d’arte perché sappiamo che sei una giovane ma affermata collezionista d'arte. Come è nata la tua passione per l'arte?

La passione dell’arte me la porto dentro da quando sono bambina, penso quasi di esserci nata! Ma è solo quando ero alle superiori che questo amore ha cominciato a sbocciare: ho scoperto per la prima volta Frida Kahlo, e ho trovato in lei un comune sentire. Quello che esprimeva la sua arte mi aiutava a dare una forma alla mia personalità: a quel tempo ero un po' timida e l'arte è diventata la mia migliore amica. I miei volevano che studiassi Economia, ma ho deciso di iscrivermi alla facoltà di Storia dell’Arte dell’università cittadina. È qui che ho iniziato a mettere su una piccola collezione: andando a casa di compagni di corso e amici artisti e vedendo le loro case traboccanti di opere ho capito che anche a me sarebbe piaciuto essere circondata di cose belle. Così ho iniziato a comprare le opere d'arte degli studenti del dipartimento di Fine Art dello University College of London e a frequentare fiere d’arte contemporanea, per “cacciare” chicche ed artisti emergenti. La mia preferita è la Frieze di Londra. Adesso sto vivendo in Cina e ho scoperto con piacere che anche qui ci sono molti buoni artisti che hanno trovato la propria strada.

Parlaci del tuo stile, come lo definiresti?

Per me lo stile è qualcosa di molto personale, il che significa che mai indosserei qualcosa solo per seguire una moda o una tendenza. Il mio look segue questo principio, e quindi deve, prima di tutto, adattarsi a ciò che faccio e al mio umore. Deve essere un modo per sentirmi a mio agio, quindi direi che prediligo pezzi facili da combinare e confortevoli, magari in colori neutri e tessuti naturali.

Quali sono i tuoi gioielli preferiti dei nuovi pezzi Pandora “Wearing Occasions”?

(Credits: courtesy of press office)

Non riesco a togliermi il bellissimo ciondolo a forma di globo rotante (in foto mentre lo indossa). Sono una viaggiatrice instancabile, adoro esplorare il mondo per vedere panorami meravigliosi e conoscere culture diverse... Ma sappiamo tutti che in questo periodo viaggiare è diventato un po’ più complicato, quindi quando ho visto questo ciondolo ho pensato che fosse un segnale di speranza. Era un po’ come se mi sussurrasse “il mondo sta migliorando, torneremo presto a incontrarci”.