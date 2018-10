Le paillettes più luccicanti hanno invaso i pezzi must di stagione: preparatevi a brillare!



Cosa c'è di meglio per brillare che un bel boost di paillettes? Irrompono nel guardaroba autunnale illuminando di bagliori bling bling (e di tanto glamour) i key pieces della nuova stagione.

Un'invasione di campo in piena regola, che non si limita ai capi e agli accessori più chic da sera, ma che coinvolge anche i look daily.

Sì, avete capito bene: ormai lustrini e paillettes s'indossano con disinvoltura anche di giorno.

Dalla felpa con scritta e strass a tinte arcobaleno, da sfoggiare con ironia anche su un semplicissimo paio di jeans, al wrap dress giocato sulle nuance metallizzate di silver e gold.

Dai culotte pants ricoperti di dischetti sparkling, da sdrammatizzare con una t-shirt o una camicia in denim, al midi dress sofisticato per le occasioni speciali.

Lasciatevi tentare dalle nostre proposte perfette per brillare!









Blusa con lustrini burgundy VICTORIA VICTORIA BECKHAM

Pantaloni culotte in paillettes verdi PRIMARK

Borsa di paillettes silver con tracolla gioiello MIU MIU

Stivaletti con tacco e lustrini TABITHA SIMMONS

Abito a balze con paillettes metallizzate TWINSET MILANO

Felpa con paillettes multicolor e scritta ASHISH

Zainetto in pelle nera e paillettes ton sur ton KENDALL + KYLIE FOR CARPISA

Midi dress gold con gonna plissé TEMPERLEY LONDON

Bomber di paillettes con bordi in lurex e fiore ricamato GUCCI

Top con dischetti di paillettes viola KATE BY LALTRAMODA

Wrap dress oro e argento con fiocco in velluto ZARA

