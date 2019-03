Il color oro diventa un trend irrinunciabile. Su abiti e clutch ma anche shorts e sneakers casual, ecco come sfoggiarlo al meglio. Dall’alba al tramonto e viceversa.





Il mattino ha l’oro in bocca. E non solo il mattino: dall’alba al tramonto fino ad arrivare a notte fonda, il color oro calza a pennello, vestendoci di eleganza a 24 carati.



La tendenza dorata sta sbocciando su tutto: dagli abiti da sera metallizzati ai sandali in pelle lucida a specchio fino alla clutch con fili d’oro intrecciati, il gold è il fil rouge della nuova stagione. Fil d’or, dunque.



E questo metallo prezioso è il filo conduttore non soltanto del dress code da serata di gala: anche gli outfit più casual adorano la texture effetto bling bling dell’oro giallo!



T-shirt glitterate su fondo doré, shorts in denim tinteggiati di shiny gold, sneakers impreziosite da questa nuance "lingotto"…



Il guardaroba da giorno (e da tutti i giorni) apre le porte all’oro, accogliendolo addirittura su giacche bomber in stile teddy collegiale, ballerine bonton, scarpe derby stringate con platform e marsupi.

Ecco la nostra selezione di capi e accessori in oro da sfoggiare questa Primavera!





GUCCI Mini abito asimmetrico in pelle metallizzata di colore oro giallo.



Photo Credits: gucci.com



AQUAZZURRA Sandali in pelle metallizzata dorata effetto specchio.



Photo Credits: aquazzurra.com







MANILA GRACE T-shirt laminata effetto dorato.



Photo Credits: Manila Grace



BOTTEGA VENETA Borsa Knot con fili metallici dorati intercciati.

Photo Credits: bottegaveneta.com



PRADA Stringate in pelle con platform in pelle effetto metallizzato oro.



Photo Credits: mytheresa.com

CHLOE Ballerine modello Lauren in pelle metallizzata dorata.

Photo Credits: mytheresa.com

COACH Bomber reversibile in satin colore oro.



Photo Credits: mytheresa.com

SAINT LAURENT Marsupio in pelle effetto glitter dorato.



Photo Credits: ysl.com



VERSACE Borsa palazzo laminata con medusa.

Photo Credits: versace.com



FENDI Sandali in pelle stampata dorata.



Photo Credits: mytheresa.com

I'M TWIN TWINSET Chiodo in similpelle laminato oro.

Credits: Photo Credit





CAROLINE CONSTAS Lingerie dress in paillettes dorate.



Photo Credits: carolineconstas.com



STELLA MCCARTNEY Gonna longuette in jacquard in lamé d'oro.

Photo Credits: stellamccartney.com



CARMENS Shopper realizzata in morbida nappa di vitello oro.

Photo Credits: carmens.it





SAINT LAURENT Shorts in pelle metallizzata dorata.



Photo Credits: mytheresa.com

MAX & CO. T-shirt con scritta su fondo dorato effetto glitterato.



Photo Credits: zalando.com



ANNA VIRGILI Sandalo in pellegol con tacco glitterato.

Credits: annavirgili.com