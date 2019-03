Gli occhiali da vista hanno un potenziale fashion da non sottovalutare, non trovate?

Rifarsi il look in vista della bella stagione? A volte basta semplicemente cambiare la montatura degli occhiali da vista per dare un tocco fresco e nuovo al nostro stile quotidiano.

Un accessorio indispensabile per chi ha problemi di diottrie, certo. Ma anche un dettaglio fashion prezioso per chi ci vede benissimo ma li adora e li vuole indossare lo stesso.

Occhiali da vista: i modelli must della primavera 2019 CHANEL

ALEXANDER MCQUEEN



BALENCIAGA





BLUMARINE



CARTIER



ETNIA BARCELONA





EYEPETIZER



FIELMANN



GIGI HADID x VOGUE EYEWEAR





GUCCI



GUESS



LIU JO EYEWEAR





LOZZA



POLICE



RODENSTOCK





SAINT LAURENT



SPEKTRE SUNGLASSES



STELLA MCCARTNEY





SWAROVSKI



TOD'S



TRUSSARDI





Uno strumento da non sottovalutare insomma, sia per valorizzare i lineamenti che per aggiungere un tocco particolare al look.

Per questo è fondamentale non trascurare la scelta della montatura e trovare quella più adatta in base alla forma del viso e al proprio stile personale.

I modelli più in voga per la primavera-estate 2019?

Dagli occhiali a farfalla con applique preziose di Alexander McQueen, a quelli bianchi e oversize firmati Gucci.

Da quelli con lenti tonde di Liu Jo alla variante maxi e squadrata con logo sull'astina di Chanel.

Le proposte sono tante e variegate: trovate quella che fa per voi e non abbandonatela più!