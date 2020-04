Tornerà a splendere il sole - in tutti i sensi - e noi avremo gli occhiali giusti per godercelo!

A nostro avviso non si può dare il benvenuto alla bella stagione senza un paio di occhiali da sole nuovi. Voi cosa ne pensate?

Un accessorio da avere con sé tutto l'anno, certo. Ma che, per ovvie ragioni meteorologiche, dà il suo meglio soprattutto in primavera-estate.

Per goderci finalmente appieno le giornate al sole (post quarantena) o anche per aggiungere una dose di glamour ai nostri outfit.

Sì perché gli occhiali da sole non sono mai stati SOLO un accessorio utile. Sono anche, e soprattutto, un dettaglio di stile. Ed essendo parte integrante del nostro look, si meritano un'attenzione particolare.

Ecco perché abbiamo passato in rassegna i modelli must della Primavera Estate 2020 per garantirvi tante alternative cool su cui orientarvi per non sbagliare.

Da scegliere, forse è anche superfluo sottolinearlo, in base a quale forma sta bene al vostro viso. E naturalmente anche in armonia con il vostro stile personale (come dicevamo anche il look vuole la sua parte).

Dai sunglasses a farfalla ai cat-eye, dalle mascherine agli aviator, da quelli tondi a quelli squadrati, scegliete la silhouette più adatta a voi!

Occhiali da sole a farfalla

Femminili e romantici gli occhiali a farfalla sono tra i modelli che meglio si adattano a uno stile classy e raffinato. Il dettaglio in più? Quelli con foulard ladylike in stile sixties da abbinare al look per un tocco speciale.

CHANEL



LINDA FARROW



MOSCOT



ZARA



Occhiali da sole a gatto

Simili ai precedenti ma dalla silhouette ancora più affusolata, i cat-eye sono perfetti per chi vuole sedurre al primo sguardo. Rossi con inserti gold, neri con stelline o con montatura bianca dal fascino rétro, ce n'è per tutti i gusti.

ITALIA INDEPENDENT



MAX MARA



STELLA MCCARTNEY



TOPSHOP



Occhiali da sole aviator

Iconici e senza tempo, gli occhiali da sole aviator, o a goccia che dir si voglia, rimangono sempre un grande must in tema di eyewear. Il motivo del loro successo incrollabile? Semplice, stanno bene praticamente a tutti! Basta solo scegliere la misura più adatta al nostro viso ma difficilmente deludono le aspettative.

GIVENCHY



MAUI JIM



RAY-BAN



THE ATTICO + Linda Farrow



Occhiali da sole a mascherina

Per chi non vuole passare inosservata e non teme gli sguardi, ci sono loro: gli occhiali a mascherina. Un modello eccentrico che spopolava a fine anni 90/primi anni 2000 e che da qualche stagione è tornato alla ribalta. Super cool ma decisamente non per tutti.

& OTHER STORIES



FENDI



LOEWE



PUGNALE



Occhiali da sole squadrati

Oversize e dalla forma netta e decisa (esagonale, rettangolare e più in generale squadrata), proprio come li amavano le dive del passato. Quelli proposti in passerella da Gucci hanno una vistosa montatura avorio e volendo si indossano con una catena in resina in coordinato (trend alert di stagione!).

CARTIER EYEWEAR



CELINE EYEWEAR



DIOR



GUCCI



Occhiali da sole tondi

Allure anni 70 per gli occhiali da sole dalla forma tonda. Da scegliere nelle varianti più classiche a tinta unita o con montatura tortoise, oppure declinati su nuance pastello o impreziositi da ricami e applique. Perfetti per corroborare lo stile boho-chic di cui sono simbolo.