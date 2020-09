Le nuove collezioni autunnali di Zara, Mango e H&M ed & Other Stories, sono pronte a farvi girare la testa: ecco una selezione di capi e accessori da non lasciarsi scappare



Siete ormai sature di saldi e collezioni estive e vi sentite pronte ad affrontare la nuova stagione all'insegna dello stile? Eccovi accontentate: i nuovi must have autunnali dei nostri brand preferiti sono già arrivati (sia nei negozi che online) e aspettano solo voi.

Parliamo in particolare di 4 marchi che ci risolvono sempre il grande dilemma del "che cosa mi metto?", anche con un occhio di riguardo al portafoglio (il che non guasta mai).

E proprio sbirciando tra le proposte dei nostri "fab four" Zara, & Other Stories, Mango e H&M abbiamo scovato alcuni tesori fashion che sarà il caso di affrettarsi ad acquistare in vista dell'autunno. Sì, perchè come già saprete, c'è sempre il rischio che vadano sold-out molto in fretta!

Dal completo pajama super chic da indossare subito, al blazer di pelle con colletto preppy che vi tornerà utile anche nei mesi a venire, proprio come il cardigan con bottoni gioiello e i pantaloni con le pinces dal sapore manlike.

E ancora l'immancabile gonna midi in satin, la blusa in maglia traforata, il maxi dress a fantasia e molto altro ancora.

Lasciatevi tentare dalla nostra selezione di capi e accessori must have e aggiungeteli subito alla vostra wish list autunnale!

Completo in stile pigiama ZARA

Borsetta a mano stampa cocco H&M

Blusa a pois MANGO

Pantaloni con pinces H&M

Giacca di pelle con colletto ricamato & OTHER STORIES

Maxi dress stampato MANGO

Top in maglia traforata ZARA

Gonna midi in satin ZARA

Pumps con punta squadrata & OTHER STORIES

Cardigan con bottoni a cuore & OTHER STORIES

Jeans bianchi a culotte MANGO

Minidress purple con fiocchetti H&M

