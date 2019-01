Dalle tendenze viste in passerella al vostro guardaroba, il passo è breve...

Li abbiamo visti (e ce ne siamo perdutamente innamorate) diversi mesi fa sulle passerelle. Ma ci sembrava ancora lontanissimo il momento in cui sarebbero finalmente approdati al nostro armadio.

E invece, udite udite, quel momento è arrivato!

Stiamo parlando dei capi e degli accessori must have della primavera estate 2019, ora a disposizione per soddisfare la nostra impellente voglia di shopping (e di novità!).

Se anche voi non vedete l'ora di buttarvi l'inverno alle spalle, lasciando entrare nel guardaroba una ventata d'aria fresca, i pezzi giusti da cui iniziare sono questi.

Vi ricordate i ciclisti? Sì, proprio i pantaloncini in tessuto stretch che negli anni 80 spopolavano. Ebbene, se non ne avete tenuto da parte almeno un paio, correte subito a comprarli, fidatevi.

E che cosa dire di un altro "cimelio" dei favolosi eighties come il cerchietto bombato in raso o in tessuto? L'accessorio immancabile per un tocco colorato e cool su tutti gli outfit. Da avere!

Direttamente dalla stagione scorsa invece si riconfermano tendenza (e non accennano a perdere appeal) gli stivaletti texani, le stampe animalier (a noi, ad esempio, piace moltissimo la fantasia snake print) e i capi shimmering perfetti per brillare sia di giorno che di sera (eh già, i luccichii sono stati sdoganati anche sulle mise daily, non lo sapevate?).

Curiose di sapere quali sono gli altri trend da cui lasciarsi tentare? Scopriteli con noi e iniziate subito a fare acquisti!













L'abito in tulle see-trough





PRADA

I pantaloncini da ciclista





KORAL

La tracolla chic





Mini Arli bag GUCCI

Il pullover "logo"









VALENTINO

I pantaloni a palazzo





STELLA MCCARTNEY

Gli stivaletti in stile western





TIBI

I cerchietti bombati





LEONTINE VINTAGE

La gonna in PVC a tinte pastello





FLEUR DU MAL

Gli shorts stampa "snake"





SAINT LAURENT

L'abito shimmering in lurex





MISSONI

