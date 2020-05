Dagli abiti con ruche diagonale ai tanti top dai più basic e sportivi a quelli da sera fino ai costumi e ai body. Tutto nella moda quest'anno parla di monospalla. Scoprite la selezione per voi!

Già presente nei luminosi minidress da sera della scorsa stagione invernale, il monospalla riesce ad esprimere al meglio il suo fascino durante i mesi caldi, declinandosi nei capi più svariati.

Top sportivi in tessuto tech o preziosi da sera, maglioncini e canotte everyday basic in cotone, camicie e abiti strutturati che lasciano scoperta la singola spalla, variando poi la manica da corta a lunga fino alla sottile spallina, sono solo alcune delle possibilità che potrete sperimentare.





Foto: Diletta Bonaiuti con top monospalla via Getty Images





Se per gli antichi popoli greci e romani il peplo portato su una spalla sola era sinonimo di portamento nobile, rivisto ora porta alla mente vibe diversi a seconda dello styling e delle textures passando dalla forza e dal mood badass dell'hip hop anni 90 (guardate il costume di Gucci e immaginatelo indossato su pantaloni cargo ampi, o anche il più semplice top bianco a coste di Nine Percent) all'eleganza sensuale dell'abito in lurex di Vivienne Westwood Anglomania, fino al minimalismo grafico del top nero e stretch di Helmut Lang, senza dimenticare quel tocco di romanticismo dato dalle ruche dell'abito Stella McCartney o dal body di H&M.





Foto: look Zara primavera-estate 2020





Insomma, ce n'é per tutti i gusti. Sia che siate più propense a look giornalieri e sportivi, sia che siate alla ricerca di qualcosa di speciale per le vostre serate estive, il look giusto è là fuori.

Scoprite la nostra selezione di capi monospalla e scegliete quello che fa per voi!





Costume monospalla animalier GUCCI via Mytheresa.com





Top monospalla arricciato GANNI via Matchesfashion.com





Top monospalla con spallina sottile NINETY PERCENT via Netaporter.com





Abito lungo monospalla con spallina MANGO





Top stretch nero con manica lunga HELMUT LANG via Mytheresa.com





Abito monospalla con ruche e coulisse 3.1 PHILLIP LIM via Netaporter.com





Abito in lurex VIVIENNE WESTWOOD ANGLOMANIA via Zalando.it





Abito chemisier a maniche lunghe e spalla scoperta SELF PORTRAIT via Matchesfashion.com





Abito monospalla stampato STELLA MCCARTNEY





Body monospalla con maxiruche H&M





Abito monospalla AMOTEA