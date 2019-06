Pronte a farvi travolgere dall’onda fashion?



Nel 2020 sarà ufficialmente incluso tra gli sport delle Olimpiadi di Tokyo. Nel frattempo, il surf si concede qualche incursione sulle passerelle della primavera estate 2019, travolgendo con un’ondata di colore e glamour la moda della stagione calda.

La buona notizia è che non sarà necessario armarsi di tavola da surf: per entrare nel giusto mood basterà puntare su un capo in tessuto tecnico, un costume da bagno a motivi esotici o - se proprio non ve la sentite di osare - un accessorio effetto scuba, come il marsupio rosa shocking con logo a rilievo proposto da Chanel o le sneakers in neoprene color block di Isabel Marant.







La parola d’ordine - decretata all’unisono da stilisti e brand - è mixare, come insegna anche la fashion icon danese Jeanette Madsen sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Ma le interpretazioni più cool arrivano dalle sfilate: Michael Kors, ad esempio, ha condensato nei 65 look apparsi sulla catwalk uno stile ibrido fatto di maglioni dal gusto preppy, broccati e felpe che citano la celebre pellicola di fine anni ‘70 "Un mercoledì da leoni".









Per Etro invece il fil rouge della collezione è l’iconico motivo Paisley, rieditato attraverso giochi di proporzioni e nuance vibranti e alternato a motivi floreali ispirati alla vegetazione delle spiagge hawaiane più amate dai surfisti, mentre Sportmax e Calvin Klein hanno assecondato la vena sporty chic da sempre insita nel loro DNA mescolando tessuti tecnici, paillettes e stampe tie dye.

Le declinazioni sul tema sono davvero tantissime, così come le proposte avvistate nei negozi (online e offline). Ecco le più cool.





CHLOÉ T-shirt con stampa in jersey di cotone mercerizzato.

DIESEL Dress multicolor con chiusura con zip frontale.

FENDI Pantaloncino in lycra a vita alta con motivi 3D.

PRADA Body in nylon tec.

CHANEL Marsupio in nylon con dettagli in metallo.

STELLA MCCARTNEY Top cropped in tessuto tecnico stretch.

ETRO Bikini a motivo floreale con slip a vita alta e reggiseno incrociato sul retro con fascia-logo.

MAJE Gonna corta in neoprene con bande laterali in maglia.

ISABEL MARANT Sneakers in neoprene multicolor.

FREDDY Top color block in operated jersey con zip.

MARC JACOBS Tote bag in pelle con logo in rilievo.

SPORTMAX Abito con paillettes dalla silhouette aderente con spacchi laterali.

CALZEDONIA Costume intero con profili a contrasto e zip frontale.

MARNI Slingback in agnello con tacco a contrasto.

YAMAMAY Pantaloncino in tessuto tecnico.

