Se il leone è il re della Savana, la zebra è regina delle passerelle. Keep calm…and go wild! Ecco i pezzi chiave da prendere al volo!



Le scenografiche striature del manto della zebra invadono in un mix virtuoso di stile ed energia l’intero guardaroba invernale conferendo carattere e personalità al look. Siete pronte ad abbandonare la vostra comfort zone per affrontare da protagoniste lo zoo urbano?

Se la risposta è sì, ricordate che a volte non basta la grinta, servono anche i pezzi giusti! Al via a pullover, sneakers, eco-fur, stivaletti, mini bag e chi più ne ha più ne metta, dalla A alla Zebra, per un look tutto rigorosamente striato, declinato in versione all over bianco-nero o mix and match negli accesi toni rosso lampone, verde steppa o, persino, giallo fluo.

Insomma, la stampa zebrata quest’anno è il leitmotiv che incarna a pieno uno stile wild, libero, dal gusto ipermoderno. Siete in cerca di inspo? Abbiamo preparato una wishlist di capi e accessori zebrati per interpretare al meglio il vostro free style!









CROMIA BORSE Zainetto bianco-nero effetto zebrato.

Credits: cromia.it

BROGNANO Maglione a collo alto motivo zebra.

Credits: farfetch.com

MANGO Cappotto con striature bianco-nere in eco pelliccia.

Credits: mango.it

GIUSEPPE ZANOTTI Stivaletto zebrato con tacco a stiletto.

Credits: giuseppezanotti.com

H&M Abito zebrato a maniche lunghe con maxi polsini.

Credits: 2.hm.com

INTIMISSIMI Giacca con zip in raso di viscosa zebra stripes.

Credits: intimissimi.com

MICHAEL KORS Mini abito zebrato con doppie balze e scolla a V.

Credits: michaelkors.it

VANS Scarpe zebra comfy cush old school.

Credits: vans.it

LIU JO Borsa a tracolla con pattina zebrata.

Credits: liujo.com

MANILA GRACE Sciarpa con logo a vista.

Credits: manilagrace.com

JUST CAVALLI Camicia stampa zebrata a maniche lunghe.

Credits: justcavalli.com

P.A.R.O.S.H. Cardigan oversize stampa zebra color rosso lampone.

Credits: farfetch.com

GUESS Stivaletto zebrato con borchie.

Credits: guess.eu

THE ATTICO Jeans con tasche laterali e striature zebrate.

Credits: mytheresa.com

PINKO Caban doppio petto in eco pelliccia effetto zebrato.

Credits: pinko.com