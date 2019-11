Ma anche nel tempo libero per regalare un tocco sofisticato a tutti i vostri look

Se avete sempre considerato i mocassini come scarpe solo per i look da ufficio, ci piacerebbe farvi cambiare idea: forse avete sottovalutato il loro potenziale.

Sì, perchè queste scarpe dall'allure maschile sono adatte anche in mille altre occasioni. Con il classico tailleur sono impeccabili, non diciamo certo di no.

Ma li avete mai indossati sotto a gonne, abiti e abitini romantici? O con jeans cropped e pantaloni in pelle super rock?

Sperimentare combinazioni e abbinamenti diversi da quelli a cui siete abituate, ve li farà vedere sotto un'altra ottica, ne siamo sicure.

Nel frattempo abbiamo sbirciato tra le proposte più interessanti dell'autunno 2019 e selezionato i modelli su cui vale la pena farci un pensiero.

Stampa snake o pied de poule, in pelle o in suede, con nappine o con fibbia dorata, la scelta è ardua: ecco le nostre versioni preferite!





Mocassini pitonati H&M

Credits: hm.com





Mocassini in pied de poule TOD'S

Credits: tods.com





Mocassini con fibbia dorata & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Mocassini stampa cocco GABRIELA HEARST

Credits: net-a-porter.com





Mocassini in velluto rosa GUCCI

Credits: net-a-porter.com





Mocassini con inserto zebrato PRETTY BALLERINAS

Credits: prettyballerinas.com





Mocassini con borchie CARMENS

Credits: carmens.it









Mocassini con fibbia metallizzata MANGO

Credits: shop.mango.com





Mocassini con nappine ZARA

Credits: zara.com





Mocassini cuoio BURBERRY

Credits: net-a-porter.com





Mocassini con cristalli PRIMADONNA

Credits: primadonnacollection.com





Mocassini cipria con fiocco SALVATORE FERRAGAMO

Credits: net-a-porter.com





Mocassini in pelle e in suede CHLOÉ

Credits: net-a-porter.com





Mocassini stampa cocco TOPSHOP

Credits: topshop.com





Mocassini con nappine e perle TWINSET MILANO

Credits: twinset.com