Affrontare due temi delicati, come la diversità e l’inclusione, attraverso l’arte. È quello che ha fatto Levi’s con “Mettiti nelle mie scarpe – A Mile in My Shoes”, opera realizzata dall’artista inglese Clare Patey e il filosofo Roman Krznaric, giunta per la prima volta in Italia, nei giorni della Fashion Week, grazie alla collaborazione della Fondazione Empatia Milano. L’idea è stata quella di ricreare una grandissima scatola di scarpe piena di storie emozionanti con un obiettivo: invitare il pubblico a mettersi nei panni degli altri ed esercitare e stimolare l’empatia. All’interno dell’installazione infatti i visitatori hanno avuto la possibilità di ascoltare in cuffia una storia di quotidiana straordinarietà e di essere coinvolti in un’esperienza fuori dal comune. Entrando con la testa e con il corpo in un momento intimo e raccolto e uscendo dall’opera con una maggior consapevolezza e molti meno pregiudizi.



È emersa una gran voglia di rinascita ed evasione in “Levante”, la nuova collezione di Crida, brand di Cristina Parodi e Daniela Palazzi che per la primavera-estate 2022 si lascia ispirare dai colori, i paesaggi, i profumi e la poetica atmosfera della Riviera Ligure. Gli abiti sono confezionati con sete, cotoni e altri tessuti naturali (incluso il vestito Lorsica, che prende il nome da un paesino vicino a Chiavari dove una donna crea ancora a mano il damasco con telai di famiglia del dopoguerra) e le gonne, morbide e ampie, sono un omaggio all’artigianato e all’eleganza italiana. La collezione, è un inno a una femminilità discreta e raffinata. Strizza l’occhio all’ambiente e guarda già al futuro, ma non dimentica le sue radici.



Le contaminazioni della pop art americana si uniscono a colori frizzanti e tessuti naturali nella collezione primavera-estate 2022 di Beatrice B. Una linea ironica, divertente, esuberante che esprime una grande gioia di vivere e un forte desiderio di libertà. Le fantasie monocromatiche in stile Andy Warhol si alternano a stampe d’archivio senza tempo. Colori accesi come il mango, il rosa bubble, il verde matcha e l’azzurro Antille si mixano tra loro per look fuori dagli schermi ma si abbinano anche a tonalità più versatili, come il bianco, il nude e il nero. Lavorazioni artigianali, come il crochet, il ricamo fatto a mano e il plissé, sono il leitmotiv della collezione. Mentre volumi ampi e silhouette rilassate, unite all’uso di tessuti sostenibili, come cotoni e lini riciclati, canapa organica biodegradabile e fibra di bamboo, assicurano la massima libertà di movimento.



Dopo l’annuncio della loro collaborazione, Oliver Peoples e Brunello Cucinelli durante la Milano Fashion Week hanno dato qualche anticipazione sulla loro nuova collezione di occhiali, una linea esclusiva in cui si fondono design moderno e eccellente artigianalità, due valori molto cari a entrambi i marchi. La collezione, che debutterà ufficialmente ad ottobre, è stata festeggiata con un cocktail event a cui hanno preso parte editor, influencer e diverse celeb. Un’occasione per presentare anche la nuova campagna firmata dal maestro di fotografia Dennis Leupol che per raccontare una particolare storia di amicizia - ambientata in una villa a Malibù, con lo sfondo su un vigneto tutto italiano - ha scelto le modelle Arlenis Sosa e Madison Headrick, Ollie Edwards, e Ryan Porter, stella nascente del mondo del cinema.



Nata per supportare i nuovi talenti del Made in Italy, “Milano Fashionable Project”, iniziativa che ha visto ancora una volta una a fianco all’altro, la Camera Nazionale della Moda Italiana e Rinascente. Dal 22 al 26 settembre, nei giorni della Fashion Week, lo spazio eventi che si trova al quarto piano di Rinascente Duomo ha ospitato ogni giorno un designer emergente che ha avuto la possibilità di esporre la sua capsule. Cinque i marchi italiani coinvolti nell’iniziativa: Amotea, Des_Phemmes, Federico Cina, Froy e Traffico. Un’occasione d’oro per questi giovani fashion designer di farsi conoscere e presentare le proprie collezioni per la primavera-estate 2022 attraverso allestimenti personalizzati, ma anche un modo per consentire al pubblico e non solo a stampa e addetti ai lavori di preordinare subito i capi dei brand.



Celebrata con un evento in grande stile, “CIELO TO GO”, la nuova borsa nata dalla collaborazione tra Candela Pelizza e il fashion brand UP TO YOU ANTHOLOGY. Tanti gli special guest che si sono dati appuntamento nell’iconico showroom Boffi DePadova di via Solferino per festeggiare il lancio di questa nuova it bag in pelle stampata e trapuntata: da Cristina Fogazzi a Rosa Fanti Cracco, da Elisa Nalin a Tamu McPherson.



Coraggiosa, istintiva, determinata. Con un lato dark che la rende ancora più unica. È la donna di Alfredo Cortese che per la prima sfilata del suo brand, A.C.9., ha presentato “Alice in Modernland”, una collezione per la primavera-estate 2022 dedicata ad Alice nel Paese delle Meraviglie e che ripercorre proprio le tre tappe fondamentali della vita di questo personaggio. La purezza di Alice si esprime attraverso look total white, lingerie e sottovesti in satin riciclato e pizzo e maglieria leggera in chiffon. Il lato più ribelle di Alice traspare invece da capi in denim, tessuti specchiati, abiti con intarsi in viscosa e cellulosa, gonne con macro ruches e pantaloni dalle silhouette maschili. La fase della maturità di Alice viene invece esplorata attraverso abiti geometrici monospalla, maglie con le borchie, chiodi di pelle con le zip e altri capispalla oversize. A completare i look, cappelli con le piume dall’anima punk che si contrappongono ad accessori più femminili, come gli orecchini con pendenti di cristalli e maxi fiocco.



È un tributo a Mantova e un inno alla sua bellezza e al suo immenso valore artistico e culturale, la prima collezione di Carla Carini sotto la direzione creativa di Rocco Adriano Galluccio. Brand di eccellenza del Made in Italy, Carla Carini ha celebrato l’inizio di questo nuovo corso con una collezione che “rappresenta il punto di partenza di una ricerca continua tra il passato e il futuro della Maison”, come ha confermato lo stesso stilista. La nuova linea per la primavera-estate 2022, presentata all’Eden Skyhouse di Torre Breda, è un trionfo di femminilità ed è ispirata ai Fiori di Loto, simbolo di rinascita. Nuance romantiche e tonalità più vivaci sono la cifra stilistica di una stagione sempre più orientata alla luminosità e alla leggerezza. Le linee sono essenziali. I volumi ariosi e i materiali naturali. Super raffinati i look da sera che si illuminano grazie a ricami sul tulle, frange di perline che rievocano lo specchio d’acqua dei laghi mantovani e le paillettes che decorano i cappotti dal taglio maschile.



Righe bianche, nere e multicolor sono state le assolute protagoniste da Mila Schön. Emozione e razionalità sono le parole chiave della nuova collezione per la primavera-estate 2022. Dal trench a vita alta al blazer senza collo; dai pantaloni plissettati agli abiti intarsiati: le iconiche silhouette del brand sono state rivisitate e proposte per la nuova stagione in nuovi volumi e nuovi dettagli. La palette dei colori spazia dai versatili bianco e nero alle sfumature più intense del verde oliva, del senape e del blu scuro fino a quelle più brillanti del peonia, del corallo, dell’arancione e dello smeraldo. Leggerissimi i materiali, come il double di tela crêpe ultralight, il faille di cotone e viscosa e l’organza jacquard fil coupè.



Con un fashion film presentato in esclusiva il 22 Settembre sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it. È così che OOF WEAR ha voluto esprimere l’essenza della sua nuova collezione per la primavera-estate 2022 in cui trionfano capi essenziali e funzionali, ironici e sofisticati. Riflettori puntati su "ECOOF", l’esclusiva linea di capispalla e accessori in nylon ultralight ripstop 100% riciclato che conferma la grande attenzione del brand verso la sostenibilità. Praticità e funzionalità contraddistinguono anche la capsule "OOF TO GO" con i suoi capispalla waterproof e ripiegabili, pensati per chi è sempre in giro, sogna capi comodi e confortevoli ma non vuole rinunciare allo stile. E nel corso della Fashion Week, il brand ha svelato anche una nuova linea "ACTIVE WEAR", una collezione di panta ciclisti, leggings e top in Lycram nati per lo sport, ma perfetti anche per la vita di tutti i giorni.



Ha appena spento le candeline, Furla Candy, l’inconfondibile bauletto del brand che ha appena compiuto dieci anni. Durante la Settimana della Moda, Furla lo ha celebrato con una speciale installazione artistica ospitata all’interno di uno spazio espositivo pieno di maxi fiori gonfiabili e per l’occasione ha presentato anche Re-Candy, un’inedita versione del suo iconico bauletto, rivisitato in chiave green. Re-Candy infatti è la prima borsa sostenibile del brand. Realizzata in plastica riciclata e con nome e logo a rilievo per evitare l’uso di inchiostri inquinanti, è declinata in una palette di colori energizzanti che vanno dal rosa al viola, dall’arancione al verde lime.



Nella magica atmosfera di Villa Mozart, Serapian ha presentato la collezione donna per la primavera-estate 2022. Una linea in cui l’iconica lavorazione Mosaico di intrecci fatti a mano è stata reinterpretata in chiave più moderna e che si contraddistingue per nuance inedite. Modelli senza tempo, come la “Secret bag” o la “Lorelai Tote”, proposte in canvas e rafia in colori più discreti e versatili come il tortora, il cuoio, il bianco e il nero, restano al centro della collezione. Ma per la prossima stagione Serapian ha presentato anche una novità. “1928”, la sua nuova creazione che prende il nome proprio dall’anno di fondazione del brand. Disponibile in sei varianti di colore e in due diverse dimensioni, “1928” è il perfetto simbolo del lifestyle milanese di Serapian ed è proposta anche in una versione personalizzabile con le proprie iniziali.



Nel cuore più privato di Palazzo Confalonieri. All’aperto, in un giardino rigoglioso, allestito con elementi squadrati e parallelepipedi con griglie ritmiche e fughe policrome. È qui che Borbonese ha presentato la sua nuova collezione realizzata sotto la direzione creativa del duo Dorian Tarantini e Matteo Mena. I look sono freschi e leggeri, pensati per donne dinamiche e cosmopolite che non vedono l’ora di mettersi in viaggio e girare il mondo con abiti, gonne, top e cappelli a cloche fatti intrecciando nastri logati d’archivio. Anche la prossima stagione la moda diventa sempre più responsabile e creativa ed è così che il nuovo nasce dal riutilizzo di materiali accantonati e tessuti riciclati. A definire il guardaroba vacanziero, trench, blazer, chemisier stampati stretti in vita, top alla marinara e pantaloni capri. A completare il look ci pensano invece i kit da viaggio che includono sandali da trekking e espadrillas con la zeppa - realizzate in collaborazione con Manebì – e una bottiglia metallica custodita in un’apposita tracolla – nata dalla partnership con 24Bottles.



Lanciata con un evento speciale a Milano, negli spazi di 10 Corso Como, l’esclusiva capsule collection realizzata da Hender Scheme per Tod’s. Una linea di abbigliamento, scarpe e borse unisex nata dalla combinazione dell’artigianalità e del savoir faire del marchio italiano con l’estro del brand giapponese fondato da Ryo Kashiwazaki. La collezione fa parte del progetto “Tod’s Factory”, un laboratorio creativo nel quale designer affermati o talenti emergenti sono chiamati a esprimere il loro punto di vista e dare la loro opinione sul DNA della Maison.



Moderna, fresca, versatile. È “Shall We?”, la nuova capsule collection disegnata da MAX&CO. in collaborazione con Margherita Maccapani Missoni. Una collezione, composta da 35 pezzi, che celebra la gioia di vestirsi e la voglia di giocare con la moda e che segna il debutto del progetto &Co.llaboration, la nuova iniziativa del brand che dalla prossima primavera-estate coinvolgerà amici e designer emergenti in nuove partnership esclusive. Ispirata ai cataloghi d’archivio MAX&Co. degli anni ’90, “Shall We?” si contraddistingue per i suoi look minimal dalle linee pulite e le margherite, ricamate, applicate o stampate su diversi pezzi della collezione. Ma anche per i capi e gli accessori da indossare in modo più creativo e da abbinare liberamente, a seconda del proprio stile. Come il foulard stampato da usare come top, il parka tecnico che diventa un abito, il blazer morbido che si indossa a pelle o gli abiti prendisole che di giorno si abbinano a sandali e borse e intrecciate e di sera si trasformano con gli ankle boots.



È un’esplosione di stampe e colori, “Family Affaire”, la nuova Signature Collection creata da Weekend Max Mara con Gabriella Karefa-Johson. Per realizzarla la celebre fashion editor si è lasciata ispirare dallo stile dei suoi parenti e dal bizzarro modo di vestire della sua famiglia. Grazie al mix di ispirazioni legate a tanti stili diversi, la collezione risulta adatta a tutte quelle donne che hanno uno spiccato senso dello stile e condividono la stessa passione per una moda giocosa e divertente. Nata sfogliando vecchi album fotografici, “Family Affair” è vivace ed esuberante. Fatta di silhouette disinvolte e stampe multicolor che richiamano la magica atmosfera degli anni ’70 e l’Op Art di Bridget Riley. Spiccano nella collezione abiti di ogni lunghezza e top che, indossati in combinazione con le gonne, diventano la perfetta uniforme per l’estate.



Ha aperto i battenti a Milano, durante la Settimana della Moda, la nuova temporary boutique di Louboutin. Lo store, che offre due servizi esclusivi – la pulizia delle sneakers e la possibilità di fissare un appuntamento virtuale con il personale del negozio – è arredato con alcuni degli elementi distintivi della Maison. Dal colore rosso, onnipresente in tutti gli spazi, alle nicchie con schermi digitali che presentano le animazioni delle ultime collezioni. Dalle boiseries e le decorazioni dipinte sulle pareti al lampadario in stile parigino, che resta sospeso al centro della stanza. Nella nuova location le scale si trasformano in espositori per le collezioni, gli animali, come gli elefanti del Siam e i lemuri del Madagascar, diventano statue di cartapesta; mentre nel Salon Privé scenografici cabinet richiamano il sipario di un palcoscenico dove sono custodite scarpe e borse. Un omaggio al primo negozio del designer - inaugurato nel 1991 in Galerie Véro Dodat, proprio nel cuore di Parigi.



Mare, sole, vacanze in barca a vela. Lo stile nautico ha un ruolo centralissimo nella nuova collezione di Maryling per la primavera-estate 2022 che per la nuova stagione si rivolge a una donna determinata e coraggiosa in grado di affrontare qualsiasi difficoltà. Proprio come, Naomi James, la prima donna ad aver navigato da sola intorno al mondo, che diventa un’icona di carattere e stile. Le divise dei marinai diventano un must da indossare in ogni occasione. Le stampe astratte e geometriche hanno i colori del cielo e del sole. Ai motivi check monocromatici si alternano pennellate di verde, blu cobalto e mandarino che sembrano uscite da un dipinto di Joan Mitchell. Gli abiti in chiffon stampato si indossano anche nel quotidiano. Insieme ai modelli ricchi di fiocchi e trecce e quelli con ampie tasche.



È un omaggio agli anni ‘60 e alla moda Space-Age di quel tempo, la nuova collezione per la primavera-estate 2022 di Vivetta che per presentarla ha ingaggiato delle vere pattinatrici che hanno volteggiato sul ghiaccio, in un paesaggio lunare e surreale, con addosso le creazioni del brand. Le linee sono corte e audaci. Le tute diventano una seconda pelle. Bianco e nero optical si aggiungono a una palette di colori metallici e acidi. Le stampe cinetiche e distorte si mescolano a quelle floreali. Il macramé è rivisitato in chiave techno. Paillettes in plexiglass o plastica trasparente danno vita a inedite decorazioni futuriste. Mentre pietre riciclate e vintage vengono ricamate su tubini e top in maglia metallica. Tra gli accessori spiccano gli stivali alti in vernice bianca lucida, proposti anche in più vivaci colori pop, e un piccolo alieno in smalto che diventa un orecchino o un pendente della collana. Ma la grande novità di questa stagione è la presentazione di una selezione di pezzi unici – come il tubino anni ‘60 in maglia metallica oro e pietre vintage o la clutch gatto tempestata di strass - che saranno venduti all’asta dal brand.



K Pop coreano e stile underground si mescolano nella nuova collezione Spring-Summer 2022 di Aniye By che è un vero concentrato di energia. Dedicata ad una donna femminile ed eclettica, che non ha paura di mostrare il suo lato più sexy e punk, il guardaroba del brand per la prossima stagione vive di contrasti. La leggerezza di chiffon, tulle e raso si contrappone all’anima rock della pelle vegetale. Le scarpe over si alternano a tacchi a spillo. I colori brillanti, come l’arancione, il rosso, il blu, il verde e il laguna, si intervallano a stampe animalier più grintose e audaci.



Iconica proprio come la musa a cui si ispira, “Margherita”, la nuova borsa di Franzi dedicata alla regina Margherita di Savoia che con la sua eleganza e il suo forte temperamento incarna perfettamente lo spirito di una donna moderna. Nata sviluppando un modello d’archivio del brand, poi rivisitato e reso ancora più femminile, “Margherita” è stata presentata ufficialmente da Franzi in occasione della Fashion Week. Simbolo dell’artigianato del Made in Italy, è proposta in due diverse taglie, quattro pellami e diverse combinazioni di colore.



La primavera-estate 2022 sarà segnata da una grande voglia di evadere, di tornare a vivere in assoluta libertà e di riconquistare il proprio tempo e il proprio spazio. Parola di Patrizia Pepe che per la prossima stagione ha presentato un guardaroba pensato per tutte le donne che non vedono l’ora di tornare a ballare, divertirsi e esprimere sé stesse e il proprio stile. Nella collezione spiccano scollature profonde, dettagli metallizzati accesi da tocchi di oro e linee sinuose che he rispecchiano a pieno lo spirito glam rock del brand.



È stato inaugurato durante il Salone nel Mobile ma il suo debutto è avvenuto nei giorni della Settimana della Moda con un’installazione temporanea ideata dall’artista danese FOS. BOYY ha da poco aperto il suo primo flagship store italiano a Milano e ha voluto celebrarlo come si deve, lanciando anche una speciale capsule collection. Situato nello stesso spazio occupato tempo fa dal leggendario negozio di antiquariato "Old America", il nuovo negozio presenta tessuti tinti a mano che sono installati come pareti. Specchi deformati che sono espressione di come i tempi recenti abbiano distorto le nostre percezioni della realtà. Un tappeto blu elettrico su cui sono sparsi oggetti che sembrano usciti da una borsa immaginaria e piedistalli monolitici in sabbia che sottolineano la natura fugace del tempo. Sulla porta d’ingresso, a dare il benvenuto ai clienti, anche una grande mano in ceramica.



La moda e l’energia della natura si incontrano nella collezione Spring-Summer 2022 di Simonetta Ravizza che celebra le donne moderne, amazzoni forti, libere e intraprendenti che hanno uno stile eclettico e disinvolto e non hanno paura di osare con look fuori dagli schemi. Il cactus, simbolo di un amore forte viene ricamato o stampato sul retro di camicie militari e bomber. Le camicie con audaci stampe animalier aggiungono grinta ai look quotidiani, proprio come gli shorts di pelliccia. I colori, come il fucsia, il bluette e il verde smeraldo, sono intensi e decisi ma non mancano neanche nuance più discrete.



È il viaggio il tema della collezione primavera-estate 2022 di Seafarer che attraverso i suoi capi racconta la vacanza di una coppia. Un’avventura che inizia nel mare della Costa Azzura e finisce per le stradine di Marrakesh. Dai colletti e dai completi colorati, indossati con dettagli marine, si evince il forte richiamo alla moda degli anni ’60 e ’70. La palette è variopinta e passa da toni bon ton, come il rosa, l’azzurro e il verde mela, ai più caldi colori della terra. Le silhouette sono fluide e i ricami fatti a mano da artigiane italiane. Giacche mimetiche e camicie stampate sono le protagoniste della collezione per lui che comprende però anche una ricca selezione di pezzi intercambiabili, indossabili sia dagli uomini che dalle donne.



Sogna un mondo genderless in cui c’è spazio per tutti, Alessandro Enriquez che in occasione della Milano Fashion Week ha lanciato un’inedita capsule collection di bambole personalizzate. Una collezione di Barbie e Ken più inclusiva che mai, una linea pop e coloratissima, nata per celebrare la diversità. Il suo obiettivo? Mandare un messaggio di uguaglianza e inclusività. Ed è così che 3 Barbie e 3 Ken, multietnici e con fisionomie e corporature diverse, sono immaginati mentre si godono un viaggio nel Mediterraneo e fanno tappa in alcune tra le mete più rinomate di Italia, Francia, Spagna e Grecia, con addosso i look della collezione primavera-estate 2022 dello stilista.



Nato con la volontà di valorizzare la diversità geografica degli stilisti e dimostrare che la moda non conosce confini, l’Oriental Fashion Show, il primo evento internazionale dedicato alla moda Orientale che ha fatto il suo debutto sulle passerelle della Milano Fashion Week. Nella cornice di Palazzo Turati, tre fashion designer hanno presentato le loro creazioni ispirate alla cultura orientale. Lo stilista palestinese Jamal I Taslaq è riuscito a fondere alla perfezione nelle sue creazioni spirito orientale e occidentale. Zineb Joundy ha rivisitato in modo inedito uno dei capi feticcio dello stile marocchino, il caftano; mentre Wafa Idrissi ha proposto la sua nuova idea di femminilità: libera, elegante e anticonformista.



Un negozio nel cuore di Milano, all’incrocio tra via Berchet, via Foscolo e via San Raffaele, proprio a due passi dal Duomo. Dopo un lungo restyling, affidato allo studio Sybarite, Ferrari ha appena inaugurato il suo nuovo flagship store. Il negozio, di oltre 9000 metri quadri, si estende su tre piani ed è stato pensato per accogliere contemporaneamente, seppur in ambienti diversi, l’intero universo del marchio: dall’automotive alla collezione lifestyle fino alla linea di abbigliamento disegnata da Rocco Iannone e presentata lo scorso giugno a Maranello. Sospesa in aria, la replica in scala 1:1 dell’auto con cui Schumacher ha vinto i Mondiali nel 2002, ma lo store ospita anche una mostra di memorabilia per gli appassionati di Formula Uno e tre simulatori di gara che i visitatori possono provare.



Una collezione dall’eleganza disinvolta, pensata per consentire a chi la indossa di esprimere al meglio la propria unicità. Giocando con i colori, mixando e remixando le stampe e abbinando tra loro tessuti diversi. Quella di Momonì per la primavera-estate 2022 è una visione femminile, fresca, gioiosa e positiva che ben si rispecchia nelle fotografie di David Hamilton e nelle donne dei film di Eric Rohmer. La palette di colori è molto raffinata. La lingerie si porta a vista. I completi e gli spolverini fluidi sono realizzati in tessuti soft come il cupro, la seta e il lyocell. Il completo di gabardine verde con dettagli in filo brillante si porta con maglie in costine di lino, mentre la camicia a taglio bowling si porta con pantaloni con le pinces dalla linea svasata. Menzione d’onore per le stampe: ci sono fiori esotici che fanno capolino sui completi sartoriali, i motivi tropicali che impreziosiscono i pantaloni in lino e una fantasia tapestry che dà un tocco romantico all’abito con scollo a V.



Celebra valori importanti, come la vicinanza, l’amicizia e la complicità femminile, la

nuova collezione primavera-estate 2022 di Fabiana Filippi, raccontata attraverso un fashion film che ha come protagoniste due amiche che condividono frammenti di quotidianità sullo sfondo di paesaggi naturali e con addosso capi dalle silhouette fluide e i materiali preziosi. I capi di maglieria sono realizzati con fibre naturali. Cotone organico e tessuti leggeri, come tulle, garze di seta e crépe, si abbinano a filati nobili, come il cashmere traforato. I colori sono quelli della natura: le sfumature più delicate del rosa, del cipria, dell’avorio e del tortora e quelle più intense di rosso, blu, nero, giallo e salvia. Al centro della collezione, anche la capsule in chambray ecologico e 100% naturale, composta da trench, chemisier, pantaloni e camicie over.



Ha festeggiato i 50 anni del mocassino Brera, Fratelli Rossetti che durante la Milano Fashion Week ha voluto celebrarlo con un video che esalta le sue caratteristiche artigianali e le lavorazioni più emblematiche, come il tinto a mano, l’intreccio e il ricamo. L’iconico mocassino con le nappine nato nel ’68, che prende il suo nome dal famoso quartiere milanese dell’arte, è stato proposto per la prossima primavera-estate 2022 in una nuova inedita versione. Si tratta di “Brera Special Embrodery”, un modello che si distingue per la firma “BRERA”, a effetto specchio “ARERB”, cucita a mano su un lato della scarpa. Insoliti accostamenti di colore caratterizzano le varianti del Brera realizzate con la tecnica dell’infilatura a mano: l’intreccio a reticolo con una serie di fori equamente distanziati sulla tomaia. E fa parte della collezione anche un modello in rafia con grafiche che sono un chiaro richiamo all’universo del design.



Una collezione raffinata e super femminile che esprime energia, vitalità e una rinnovata gioia di vivere: per la primavera-estate 2022 Brunello Cucinelli riprende gli elementi più raffinati del gusto couture e li reinterpreta con un approccio più informale e disinvolto, eliminando quasi del tutto i confini tra daywear e eveningwear. Nata da uno stato d’animo pieno di fiducia, la nuova collezione del brand si contraddistingue per le sue lavorazioni artigianali, i tessuti preziosi e soprattutto i colori vivaci. Rosso, giallo, verde bamboo si combinano con le tonalità neutre del beige, il blu e il grigio. Il mondo active influenza lo stile urbano con capi, come i colli bicolor, che danno un tocco sportivo e completano anche i look più sofisticati. Gli abiti, i piumini in pelle, i tailleur e tutti gli altri look monocromatici mettono al centro dell’attenzione il colore e portano una iniezione di buonumore nel guardaroba.



Linee essenziali e tessuti green, come il filato di nylon riciclato o il jersey organico, sono il punto di forza di “Body”, la nuova collezione di Vaara, composta da leggings, reggiseni sportivi, t-shirt e felpe rivisitati in colori freschi, come il grigio acciaio e porpora e il verde mela, e nuance intramontabili, come il nero e il castagna. La collezione per la primavera-estate 2022 si sviluppa attraverso la stratificazione, elemento heritage del brand. Il dolcevita in jersey giallo intenso si indossa sopra un tank dress plissettatto, gli shorts in jersey stretch con cuciture termosaldate si abbinano a vestiti plissé e gilet melange lavorati a mano. Alcuni capi, creati dall’artista femminista Myrza de Muynck - come il reggiseno bianco in crochet, il vestito in pizzo nero con dettagli sull’ombelico che esaltano le forme femminili o la gonna couture anni ’60 a forma di clessidra - sovvertono l’idea di un abbigliamento sportivo e rilassato elegante.



È un viaggio introspettivo del suo direttore creativo, Izumi Ogino, la collezione Spring Summer 2022 di Anteprima in cui emerge una nuova sinergia tra stile casual, business e party dress. Ispirata ai colori del Giappone, dalla collezione traspare l’influenza italiana della fashion designer e al suo amore per la cultura. Per il giorno i tessuti sono trasparenti e setosi, i capi si indossano a strati e i colori vibranti sono un vero antidoto contro il cattivo umore. Le silhouette sono molto raffinate e per la nuova stagione il brand ha aggiunto ai suoi capi lavorazioni speciali come pannelli traforati, uncinetto e punto sopraggitto.



Rende omaggio a una femminilità decisa, Genny che per la prossima stagione si lascia ispirare dal tema delle vacanze e immagina una lunga estate in barca in giro per la Grecia. Il blu del Mediterraneo e il bianco delle casette greche sono i colori dominanti della collezione insieme a tocchi di rosso e riflessi metallizzati. A evocare le uniformi dei marinai, gli shorts, decorati da passamanerie preziose e bottoni metallici, che si indossano con micro top e blazer. Gli abiti dalle silhouette sinuose e le tute e i top in stile “sailor” con nodi e ampi colli. Le camicie dai motivi tie-dye si portano sbottonate sopra ai bikini. La stampa a pois richiama i pattern grafici delle stradine in pietra delle isole greche. A illuminare il guardaroba per la sera, maxi dress di paillettes e abiti con tagli cut-out decorati con ricami scintillanti. Da indossare con sandali con tacco di pelle intrecciata e borse in pelle glossy con borchie orchidea o in pelle traforata.



Trasmette nella sua collezione primavera-estate 2022 l’essenza e i valori del suo stile tutto Made in Italy, Martino Midali che per la prossima stagione propone un guardaroba in cui lo stile cozy-chic si fonde con l’universo sognante e bucolico ispirato dalle opere dell’artista americana Georgia O’Keeffe. Stampe super femminili, declinate in colori vivaci su tessuti preziosi come georgette e pizzo, sono immaginate su pantaloni dalle linee rilassate e bluse per il giorno e per la sera. Grande star della prossima stagione anche l’iconica camicia bianca, da indossare con jeans e pantaloni morbidi; e le fantasie a righe che danno un tocco ancora più chic ai look per la città. Durante la Settimana della Moda, Martino Midali ha anche presentato nella sua boutique di Brera una capsule collection di t-shirt - realizzata con l’artista Emiliano Cavalli e composta da una serie di magliette tra cui spiccano quelle ispirate a David Bowie e allo stilista giapponese Kansay Yamamoto - e un’esclusiva collaborazione con la storica bottega di biciclette milanese Rossignoli.



Ha celebrato l’apertura del suo nuovo flagship store di Piazza Cavour, Nara Camicie che in occasione della Milano Fashion Week ha presentato una nuova capsule collection di camicie - pezzi unici realizzati a mano e venduti in edizione limitata – e lanciato un nuovo servizio di personalizzazione. Nel nuovo store, riproduzioni di sculture e busti dell’epoca classica sono stati dipinti a mano da una giovane artista italiana. I pavimenti con venature effetto marmo danno un tono deciso ed elegante allo spazio. Mentre i soffitti sono prodotti con una lavorazione in 3d che crea un effetto “mare argentato”. All’interno del negozio è disponibile anche una linea completa di lifestyle composta da capi di alta qualità sartoriale.



È una dichiarazione d’amore all’estate italiana, la collezione primavera-estate 2022 di The Double J che comprende un guardaroba pensato per perfette viaggiatrici e fatto di capi versatili da indossare sempre in modo diverso. Come il il "Pull Down Dress" che si trasforma in gonna o il costume "Scarlett" da indossare anche fuori dalla spiaggia con la "Big Skirt". Al centro della collezione, il romantico "Scarlett dress" con le maniche arricciate, il "Gorgeous dress" con corpetto in punto smock e gonna semitrasparente in voile di seta o il "Bowling Dress", da indossare sopra il bikini, con una cintura invita o aperto sopra agli shorts, in qualunque occasione. Le vere star restano le stampe: “Pride Daisy”, ingrandita e declinata in tinte arcobaleno, “Solare e Conchiglie” e il motivo “Taranta”, scoperto negli archivi Mantero e ispirato alla tradizionale danza pugliese. Fanno parte della collezione per la prossima stagione, anche l’esclusiva capsule collection creata con la stylist milanese Viviana Volpicella – composta da abiti da sera ma anche capi più essenziali pensati per il guardaroba quotidiano – e la prima linea footwear del brand, nata dalla partnership con lo storico calzurificio Roveda.



Pensata per un’estate sempre in giro, la nuova collezione di Loro Piana che per la prossima stagione ha proposto capi freschi e leggeri, da indossare sia in città che in vacanza. Le silhouette degli abiti sono sinuose. I tessuti sono naturali. colori della terra e del mare alternati a nuance più intense. L’arrivo della bella stagione si affronta da Loro Piana con cappotti dalle linee dritte, ampi trench, mantelle e blouson corti in vita, giubbotti con intarsi e parka. Quando la stagione estiva sboccerà via libera invece a abiti senza maniche, tuniche impalpabili da portare sopra ai pantaloni, top a righe e shorts. Gli accessori spaziano invece da sandali infradito in pelle ai modelli intrecciati con il tacco basso cui si aggiungono borse di rafia intrecciata e Tote bag in canvas.



Ispirata a un pic nic all’aria aperta, la collezione primavera-estate 2022 di Pollini. La palette è ricca di sfumature naturali, come il sabbia, il giallo, il nude e il cuoio, usate a contrasto con tocchi di rosso, fucsia, nero e azzurro. La stampa “daisy” si posa su una selezione di calzature e borse e diventa il manifesto del mood della collezione. E anche i materiali - morbida nappa, capra granata, vitello, nabuk e laminati - sono naturali e super confortevoli. Gli stivali cavaliere sono proposti con gambale laserato, i mocassini diventano slingback da indossare da mattina a sera. D’ispirazione anni ’70 i nuovi zoccoli in legno con tomaia in nabuk, mentre i mules presentano tacchi scultura dai colori vitaminici. Eleganti nelle forme e nei colori, anche le borse della primavera-estate 2022 che presentano dettagli speciali come la maxi- fibbia e il morsetto in galvanica oro.



In che modo la tecnologia tessile produce semplicità e qualità in modo sostenibile? Uniqlo ha provato a spiegarlo con “The Lifewear Milano”, quattro installazioni presentate nello store milanese del brand e che descrivono a pieno la filosofia del marchio giapponese. La prima opera è dedicata al Jeans Innovation Center (JIC) di Los Angeles, un centro nato con lo scopo di dar vita a processi produttivi del denim quanto più possibile eco-friendly; mentre la seconda spiega il processo con cui si creano le fibre di poliestere dei pile ottenute utilizzando plastica rigenerata, attraverso il riciclaggio delle bottiglie. La terza installazione si focalizza sulla linea di piumini ultraleggeri “Ultra Light Down” e per mostrare la loro leggerezza presenta i piumini ULD sospesi a 4 palloncini; mentre la quarta esalta la lavorazione in maglia in tre dimensioni (3dn Knit) e tutti quei capi che grazie alla tecnologia "WholeGarment" sono privi di cuciture e si caratterizzano per la loro silhouette tridimensionale.



Denim e poesia si fondono nella nuova capsule collection di Re-HasH, realizzata per la primavera-estate 2022 in collaborazione con Antonio Marras. Una collezione di denim couture nata dalla contaminazione di realtà differenti che esalta al massimo il valore del Made in Italy. Alcuni dei modelli iconici del denimwear Re-HasH sono rivisitati secondo lo stile del fashion designer sardo. Le atmosfere oniriche, tradotte su tessuto da Antonio Marras, trasportano il denim in una nuova dimensione trasformando uno dei tessuti più democratici al mondo in qualcosa di unico e riconoscibile. I capi della capsule esprimono al meglio l’artigianalità di ambedue i mondi. Denim jacket, camicie rodeo e cinque tasche flare presentano inserti in tessuto jacquard floreale effetto punto croce; denim ballon e giubbotti crop, d’ispirazione anni ’80, sono impreziositi da intarsi e ricami di paillettes. Mentre i tessuti a stampa si trasformano in patch colorate che ricordano le coste frastagliate di isole lontane.



Ha celebrato la Milano Fashion Week con un cocktail event esclusivo, Mytheresa, uno dei più noti e-commerce dedicati alla moda di lusso. Cornice del party, l’iconico Bar Basso, conosciuto per essere stato il primo bar milanese a presentare l’aperitivo al pubblico, che ha servito agli ospiti per tutta la serata cocktail d’autore, tartine tradizionali e risotto alla milanese.



La natura del Texas e le influenze originarie dei nativi americani hanno ispirato la collezione SS22 di Les Copains in cui lo stilista Yossi Cohen ha interpretato lo spirito francese del brand in un lungo viaggio che celebra la libertà e il desiderio di aprirsi a nuovi orizzonti. I colori sono quelli naturali delle rocce del Rio Grande (bianco caldo, bianco sale, grigio-beige e blu marino) e del deserto (giallo ocra, ora pallidi, ora dorati e i caldi color sabbia), accesi da qualche tocco di rosa peonia, rosso fiamma ed ebano. I tessuti di altissima qualità, sono fluidi e leggeri. Una mescolanza di texture e stampe si combina alla micro-stampa LC, all’heritage marinière e allo spirito francese dell’eleganza spontanea e sofisticata. Al centro della collezione, i capi di maglieria che vede filati leggeri declinati in plissé ariosi, con effetti traforati e combinazioni di maglia e tessuto.



Presentata durante la Settimana della Moda milanese anche la nuova collezione di borse di Rubeus Milano. L’intramontabile “Flash bag” è proposta per la nuova stagione in tre nuove versioni, impreziosite da dettagli e metalli shiny gold e palladium. La micro bag “Liza” si rinnova con nuove versioni in suede colorato che si vanno ad aggiungere a quelle in seta dai colori accesi e a quelle dalle trame del coccodrillo. Trendy e preziose le shoulder bag “Ana” e “Raff- Ella “e il secchiello in soft alligator con catena dorata “Sophia Bag”. Tra le novità per la primavera-estate 2022 la piccola clutch in pelle di struzzo soft touch e le nuove Maxi, come le shopper "Capri" e "Portfino" in pelle di vitello che esaltano la maestria artigiana e la cura dei dettagli che da sempre contraddistingue le creazioni del brand.



Ha lanciato una nuova idea di sfilata, FashionSuck, marchio di t-shirt dal nome provocatorio nato per evidenziare difficoltà e paradossi delle industries più elitarie. Nel corso della Fashion Week il brand ha fatto sfilare le sue iconiche magliette per le strade di Milano. In un’epoca in cui la moda si professa inclusiva e accessibile ma nella realtà dei fattI non lo è, Fashion Sucks ha voluto lanciare la prima sfilata senza inviti, senza location inaccessibili e soprattutto senza alcuna esclusività.



È l’evoluzione di una storia iniziata tempo fa, la nuova collezione primavera-estate 2022 di Aspesi. Una linea dal respiro cosmopolita, composta da capi molto diversi, da interpretare liberamente e abbinare secondo il proprio stile. I colori spaziano da bianco, kaki, verde militare, blu navy e blu Klein a sfumature più accese di azzurro, arancione e viola. Fiori di varia dimensione e principe di Galles sono invece le stampe cult della collezione. Ogni capo è declinato in diversi tessuti in modo che possa avere differenti funzioni d’uso. La stessa giacca, se è in lana ha un certo rigore, se è in velluto di cotone assume un’impronta più disinvolta, se è in viscosa risulta liquida e suadente. Il trench, classico o allungato come un accappatoio o in tessuto leggero, è stato il punto di partenza per immaginare la nuova stagione imprimendo un tono militare all'intero racconto. Giacche, pantaloni lunghi, corti, esagerati e classici, camicie e abiti bon ton si adattano ad ogni tipo di fisicità e sono pensati per ogni occasione.



Presentata a Palazzo Turati, “Jeune Femme” la collezione SS2022 di Sophia Nubes che è un inno all’empowerment femminile traslato in una dimensione più artistica grazie alla collaborazione con l’arte calligrafa di Gabriela Hess. Il ready to wear del brand diventa quasi una tela, capace di accogliere la creatività al femminile e amplificandone i contenuti in modelli dalla forte identità. A esaltare la bellezza che ogni donna porta con sé, jumpsuit in jersey, pantaloni dal taglio denim e capispalla e mini dress dai pattern fiorati.



Reinterpreta lo sportswear sartoriale Bally che per la primavera-estate 2022 presenta una collezione all’insegna della libertà di movimento e della praticità. Reinterpretando l’abbigliamento da lavoro in chiave moderna, i cappotti strutturati e la pelle trapuntata B-Monogram assicurano massimo comfort e protezione. Gli spezzati denim su denim rendono omaggio alle uniformi degli artisti. La maglieria leggera a coste è proposta in abbinamento a gonne borchiate o con camicie in pelle e cappotti oversize color avorio. Il savoir-faire del brand diventa protagonista grazie a nuove tecniche e dettagli artigianali, come motivi in pelle intrecciata, impunture intricate, punti sopraggitto e doppie borchie su accessori multifunzionali. La collezione di scarpe comprende i clog a doppie borchie con suola in legno, le scarpe Tread realizzate con pelli certificate dal “Leather Working Group”, le sneakers unisex Outline, i raffinati sandali Glada e gli stivaletti effetto a specchio argento. La linea di borse invece include le borse B-Chain, declinate in nuove varianti, le tote Cabana extra-large a quadri e le mini bag in heritage red e pelle bombé. Cui si aggiunge anche nuova bowling bag, un borsone versatile adatto a tutte le stagioni.



Attitudine anni ’70 e atmosfere vintage sono al centro della nuova collezione Spring-Summer 2022 di Pence 1979 che da sempre si distingue per la sua continua ricerca sui trattamenti dei tessuti. Per questa stagione il brand propone materiali preziosi e leggeri come il cotone, la viscosa e il lino che viene tinto ad immersione per creare inediti effetti sfumati ton sur ton. Il jersey diventa unico grazie alle pitture a mano. L’effetto tie-dye realizzato a mano impreziosisce camicie e bermuda. I pantaloni sono dal fondo ampio, i vestiti lunghi e larghissimi, come anche i jeans a vita alta e i bermuda. T-shirt, joggers, giacche e giubbini completano la proposta unisex del marchio. E per la prossima stagione torna la capsule collection “Chill Out” composta da capi comodi dal fit morbido realizzati in felpa e jersey tinto in capo o dipinto a mano.



Grandi festeggiamenti per Emporio Armani che ha celebrato il suo quarantesimo anniversario con tutta una serie di eventi. L’inaugurazione presso Armani/Silos di “THE WAY WE ARE”, mostra che ripercorre la filosofia e lo spirito del brand attraverso abiti, immagini e filmati. Il lancio di un numero speciale di Emporio Armani Magazine e di un doppio CD con brani dalle sonorità e lounge e clubbing selezionati con la collaborazione di DJ Ravin - cui si aggiunge una versione in vinile in edizione limitata che ha sulla superficie l’immagine della copertina del magazine. E ovviamente con la presentazione della collezione Emporio Armani uomo e donna per la primavera-estate 2022 che ha sfilato negli spazi dell’Armani/Teatro e che ha segnato il ritorno del brand allo show in presenza.



Propone un’idea di femminilità forte e consapevole, Santoni che per la primavera-estate 2022 presenta una collezione di sandali, pumps, slingback e loafers dai colori inconfondibili, tutte tonalità ispirate alla terra di origine della Maison che vanno da nude al clorofilla, dal lavanda all’arancio Santoni. Elementi dell’universo maschile, come la frangia e la doppia fibbia, diventano sofisticati nella loro interpretazione più femminile. Silhouette affusolate si alternano alla punta quadrata. Nappa e suede sono i materiali dominanti su mules, décolletè e scarpe flat. Il penny loafer si trasforma in sabot e in zoccolo colorato, ma la vera star della collezione è la Doppia Fibbia che contraddistingue i sandali cut-out.



Lanciata in Rinascente, “LOVE MORE, MORE LOVE”, la nuova linea di Des_Phemmes , brand nato durante la pandemia la cui collezione è stata costruita sul concetto di amore. Per presentarla il marchio ha creato un allestimento molto particolare: uno specchio fatto a pezzi, incastrato nel pavimento, i cui frantumi apparivano mixati ai capi della collezione. L’idea è che anche da qualcosa di rotto si possa creare un nuovo equilibrio e una nuova armonia. Anche i look per la prossima stagione sono un manifesto d’amore. Nei volumi e in capi come i pantaloni cargo c’è un chiaro richiamo alla moda anni ’90. I colori sono saturi. I tessuti ricamati e lavorati sono in contrasto con la semplicità delle silhouette. Capi maschili, come la camicia da uomo e il cappotto, sono tinti in tie-dye o ricoperti di ricami luminosi e reinterpretati in chiave più femminile. Grandi protagonista il sangallo di pelle dai motivi floreali e il tie-dye che rievoca il riflesso del sole sull’acqua, e diventa psichedelico grazie all’utilizzo di colori brillanti.



Ha accorciato le distanze e connesso per la prima volta community e generazioni diverse in tutto il mondo, Moncler Genius che durante la Fashion Week ha lanciato “MondoGenius”, un'esperienza digitale immersiva nella cultura del brand che ha portato la community globale di Moncler in un viaggio attraverso cinque diverse città, condividendo le visioni creative di 11 designer, tutti riuniti in un unico evento. In diretta da Milano, Alicia Keys - in collegamento con Victoria Song a Shanghai - ha dato il via all’evento e coinvolto gli spettatori invitandoli a essere parte dell’esperienza portandoli alla scoperta di 11 diverse collezioni. Realizzati a Milano, Shanghai, Tokyo, Seul e New York, i video delle collezioni sono stati mostrati al pubblico di MondoGenius.



Ispirata nei colori e nelle forme dal mondo del clubbing degli anni ’90, la nuova collezione di Sergio Rossi dedicata a una moderna dallo stile ultra glam. Il tacco scultura è il protagonista indiscusso della collezione nonché manifesto del know how dell’artigianalità del brand. Audaci e flashy i colori di sandali, décolleté e mules. Rosa Dragon Fruit, giallo Citron e azzurro Maiolica si alternano ai più classici cuoio, bianco e nero. I materiali, come nappa soft, crap satin, vernici e sughero, sono un vero e proprio omaggio al DNA del brand.



È la leggerezza la parola chiave della primavera-estate 2022 per Gianluca Capannolo la cui collezione per la prossima stagione è un inno alla gioia di vivere e un auspicio a ritrovare la spensieratezza. Al centro della collezione, il tulle, frutto sovrapposizioni di tessuto declinato in colori pop come il fucsia, l’arancione, il verde smeraldo e il giallo. In versione nude si tinge di accenti multicolor, grazie a ricami in piume di struzzo applicate a mano. Gli abiti hanno silhouette equilibrate, definite da macro balze. Due le nuove stampe, proposte su seta o realizzate con tecnica digitale su paillettes. Quella floreale, ispirata all’opera di Georgia O’Keeffe, che combina grandi corolle a motivi geometrici che rievocano su cotone e mussola i sassi del deserto americano. E quella psichedelica che colora sinuosi abiti peplo e caftani geometrici d’ispirazione Twenties.



Ha portato il mondo della danza in passerella, Alessandro Vigilante che ha fatto indossare le sue creazioni per la primavera-estate 2022 a dei modelli speciali, dei ballerini che a ritmo di musica hanno presentano la collezione dello stilista per la prossima stagione, in una sfilata che ha celebrato l’inclusività e a cui hanno preso parte uomini e donne di ogni etnia, sesso ed età. Una performance, diretta da Emanuele Cristofoli in arte Laccio, che si è svolta tra giochi di luce ed effetti speciali. Rubati dal guardaroba delle ballerine, i body e le maglie scaldacuore con tagli cut-out. I colori, caldi e bruciati con qualche pennellata di lilla, verde acqua e argento, sono ispirati alle palette degli stilisti iconici della Space Age anni ’60. Tra i materiali protagonisti della prossima primavera-estate, il raso stropicciato, il lattice, il jersey cui si aggiungono la viscosa stretch e il cotone dall’aspetto bouclé. Il confine tra maschile e femminile si assottiglia sempre di più. I pantaloni hanno volumi rilassati. Top e abiti sono in maglieria bicolore o in nylon tecnico. Riflettori puntati sulla la giacca aderente con scollo tagliato dritto e le spalle scoperte dedicato alla danzatrice francese Sylvie Guillem. Ma anche sul blazer “Pina Bausch”, rilassato e oversize, e sul gilet senza schiena “Carolyn Carlson”.



È un inno all’artigianalità, la nuova collezione primavera-estate 2022 di Gabriele Colangelo realizzata attraverso diverse tecniche manuali. Le giacche dal taglio maschile presentano anelli in metallo dorato di varia dimensione che vengono intrecciati a fettucce di pelle molto sottili. Piccoli dettagli che lasciano intravedere la silhouette e che diventano anche inserti dell’abito cut-out, oblò sulle maniche dei trench o sulle gonne a tubo. Intrecci a canestro, creati con strisce di nappa annodate una ad una, appaiono sull’orlo dei pantaloni o disegnano un reticolo per lo slip dress doppiato in organza. A impreziosire camicie di pelle e abiti a colonna pieghettati a micro coste, piccole frange attorcigliate a mano. Mentre nastri di seta ondeggiano sul retro del trench o sul fondo dei pantaloni. Colori come il verde malachite, il ceruleo e il lime trovano la loro massima espressione in tessuti come la viscosa lucida, seta plissé e organza e si alternano ai toni della terra.



Presentata al Bulgari Hotel di Milano, “AmoRoma” la nuova collezione di accessori primavera-estate 2022 di Bulgari da cui trasuda tutto l’amore che il brand nutre per Roma, la sua più grande ispirazione. Tra le novità della prossima stagione, 5 borse destinate a diventare dei veri must have: la Serpenti Hobo Bag, la Serpenti Jewellery Box, la Serpenti Laser Cut, la Serpenti Heritage Mesh e la Serpenti Full Metal Mesh, ispirate ai gioielli a rete metallica. Tantissimi gli ospiti che hanno preso parte all’evento da Vittoria Ceretti a Tina Kunakey, da Sara Sampaio a Anna Cleveland.



“Un laboratorio, una miniera di idee, di stranezze, di incontri improbabili, una piattaforma di incontri tra interlocutori che, in apparenza, non hanno nulla in comune” ha descritto così Alessandro Michele “Vault” il nuovo spazio sperimentale di Gucci. Un nuovo concept store online che è molte cose contemporaneamente: macchina del tempo, archivio, biblioteca, laboratorio e luogo d’incontro. Un posto in continua evoluzione che rispecchia la passione del designer per la sperimentazione e affianca la vendita di oggetti d’archivio rimessi a nuovo e personalizzati alle proposte di talenti emergenti. Sulle vetrine virtuali di Vault si trovano infatti pezzi vintage di Gucci, scelti in prima persona dal suo direttore creativo o dagli esperti della Maison, ma anche le creazioni di giovani designer che vengono da tutto il mondo. In futuro si aggiungeranno anche altre forme di collaborazione, inclusa la proposta di prodotti di altri marchi cari ad Alessandro Michele.



Attinge dal passato, guarda al futuro ed è capace di coniugare perfettamente creatività ed eccellenza manifatturiera: è la nuova collezione primavera-estate 2022 di Zanotti che si compone di modelli pensati per tutte le occasioni d’uso. I sandali con plateau “Bebe Strass”, con arcobaleno di cristalli multicolor su tacco e plateau, rievocano il glamour dei party anni ’90. I sabot “Earthshine Plexi”, con punta geometrica, tacco sottile e fascia in vinile trasparente, rievocano l’eleganza delle immagini di Helmut Newton. Il vinile torna anche sui “Ejecta Plexi”, i sandali gioiello con fibbia metallica che si integra con la tomaia. Nati dalla rivisitazione di un modello iconico del 2000. “Tutankamon”, sandali evergreen, con suola geometrica, tacco scultoreo, stampa all over sulla tomaia e silhouette futuristica ispirate alle piramidi egizie. Completano la collezione, le audaci sneakers “Zenas” che combinano la stampa zebrata a tocchi di giallo fluo.



Presentata con lo short movie “Milano-Tokyo” diretto da Hideto-Hotta, la collezione di Onitsuka Tiger, brand giapponese che unisce la moda allo sport e il savoir-faire all’innovazione. A ispirare il film, un viaggio immaginario che porta lo spettatore da Milano a una Tokyo. Dall'aeroporto inizia un vagabondare notturno tra le strade della megalopoli deserta. Poi ci si sposta tra i vicoli di Shinjuku e di Shibuya, illuminati dai neon e dalle insegne dei negozi di elettronica e di gadget. Poi si passa alle stazioni dei taxi con le loro file di auto in cui i pizzi delle tappezzerie degli interni si contrappongono ai led colorati delle portiere. Dopo si prosegue tra le stradine dell’Ooimachi Shopping Arcade e il viaggio si conclude salendo in alto, sulla terrazza di uno dei tanti grattacieli della città, con luci che richiamano il futuro distopico degli iconici anime futuristici che hanno conquistato il mondo. La collezione, composta da capi multiuso, a stampa animalier, dai motivi geometrici o a righe orizzontali é completata da capi di beachwear e nuovi modelli di sneakers con la suola che riprende il motivo striato del manto del felino.



Vive di contrasti, come anche la moda e la nostra società, la collezione Spring-Summer 2022 di Cividini in cui lo stretto si oppone al largo, il corto si alterna al lungo e il casual contrasta con il sartoriale. Molteplici i tessuti: dal cotone al lino, dal tulle al jersey, dalla viscosa alla seta, dalla tela di cotone gessato a quella con disegno Vichy e Principe di Galles. I colori dominanti sono il bianco ottico e il panna, ma c’è anche qualche tocco di carbone, carta da zucchero e kaki. Al centro della collezione, presentata nella cornice di Palazzina Appiani, capo di alto artigianato pensati per durare nel tempo e per essere inseriti in un guardaroba pratico ed essenziale ma al tempo stesso super sofisticato. I pantaloni larghi si possono portare “Buggy” o “Regular” a seconda di come si posiziona la cintura e si abbinano a maglie minimal. Gli shorts sono in double di cotone e le t-shirt di seta presentano un disegno ramage realizzato con lo stencil. La maglia asimmetrica in cotone con intarsi a fiori stilizzati è abbinata alla gonna al polpaccio a pieghe. Il caban in cotone double trova la sua naturale combinazione con gli shorts nello stesso materiale. Lo spolverino doppio petto si abbina con la gonna al ginocchio con piega e spacco e camicia in rete di lino. Regalano una dose extra di eleganza a ogni look, accessori come borse, cinture e sneakers realizzati con pelli naturali di bovino e paglia intrecciata.



Ha inaugurato il suo nuovo e-shop e celebrato una nuova idea di femminilità, Nervi che durante la Fashion Week ha presentato “Flower Power” una speciale collezione dedicata alle donne moderne. Vere eroine che si destreggiano tra i mille impegni quotidiani con look audaci e femminili. Per loro il brand ha pensato a mini dress svasati, stampe floreali, crêpe scivolato e schiene nude. Per uno stile forte e grintoso che rispecchia a pieno la loro personalità.



Colori materici e bianco ottico sono al centro della nuova collezione di shi.RT disegnata per la primavera-estate 2022 da Roberto Rimondi e Tommaso Aquilano. Ricami in paillettes delineano i contrasti cromatici dei color-block iper grafici. Tra le grandi protagoniste, la camicia, proposta dai due designer in cotone, con fit aderente o oversize, e abbinata a longuette, gonne mini e a ruota o a più comodi pantaloni jogging.



Si chiama “#freedomtoB BEAUTIFUL”, è stata annunciata durante la presentazione della collezione primavera-estate 2022 ed è la nuova campagna di sensibilizzazione a favore delle donne realizzata da Baldini in collaborazione con Caterina Occhio, ex manager dello sviluppo ONU e UE e ora CEO&Founder del brand etico “SeeMe”. Il brand, che ha realizzato un bracciale il cui ricavato sarà donato all’Associazione “UNWOMEN”, ha voluto ribadire il diritto di tutte le donne di essere indipendenti e di affermare liberamente la propria personalità senza che questo possa giustificare la violenza. Il cuore, simbolo dell’amore e icona di “SeeMe”, è il leitmotiv del bracciale, realizzato in cuoio e con dettagli arancioni che sono un richiamo alla campagna ONU per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. “Il progetto #FreedomtoB BEAUTIFUL è un sostegno tangibile per assicurare il diritto di indipendenza a tutte le donne, e, al contempo, è una scelta etica che cerca di garantir loro la libertà di esprimersi senza paura, superando il divario di genere e migliorando l’inclusione e l’emancipazione”, ha sottolineato l’Amministratore Delegato Baldinini, Christian Prazzoli.



Esalta la contaminazione culturale e il mix di tradizioni che nasce ai margini delle città, nei quartieri nascosti e nelle periferie dalla bellezza nascoste, la collezione SS22 di FROY. Questo incontro di culture si manifesta attraverso l’uso di materiali diversi: maglia, sete metalLiche, cotoni con finissaggi vinilici, tessuti traforati. Trasparenze e jacquard personalizzati, uniti agli effetti tridimensionali delle texture del brand, diventano protagonisti di un gioco di sovrapposizioni. I colori delicati si fondono con sfumature più accese. Anche per la prossima stagione il brand continua a osare con la maglieria realizzando capi dai filati spessi e piatti e combinando sete, cotoni e lini e altre materie naturali a metallo, nylon e viscose certificate. Con la collaborazione degli artisti di “TUONO Design” il brand ha poi sviluppato anche una ricca selezione di selezione di accessori. Pezzi unici, realizzati a mano e concepiti come sculture indossabili, i gioielli si ispirano a quelli della tradizione armena, fortemente legata al dna di FROY. Anelli, collane, occhiali, cappelli, si fondono quasi completamente con i tessuti stessi della collezione SS22. In un gioco a cavallo tra il mondo figurativo e il surrealismo. E per raccontare la collezione, FROY ha presentato il fashion film “Scendere a Milano, salire a Gratosoglio”, realizzato con lo studio creativo “The Jack Stupid”e gli scenografi Giulia Bruschi e Riccardo Mainetti.



Colori vivaci e brillanti accendono la nuova collezione primavera-estate 2022 di Tiziano Colasante che riesce a far convivere armonicamente, il fascino del Made in Italy con un mood più glamour e chic. Intrecci in paglia e pelle colorata dal gusto country contraddistinguono le borse della linea “Rafia”. Quella della linea “Croc” sono declinate in una luminosa stampa cocco. Brillanti anche i colori della linea “Saffiano” e quelli della linea “Liberty”, ancora più divertenti e fuori dagli schemi grazie a triangoli stampati sulla pelle.



È un messaggio di speranza, “A Butterfly Utopia” la nuova collezione di Gentile Catone ispirata a Emily Dickinson, la poetessa americana che ha deciso volontariamente di recludersi in casa per tutta la vita ma che, grazie alla sua immaginazione, riusciva comunque ad andare oltre la realtà. Dopo i lunghi mesi di clausura, imposti anche a noi dalla pandemia, la collezione di Gentile Catone è un invito a superare qualsiasi barriera e a provare a vedere la realtà ogni oltre pregiudizio. La collezione del brand è infatti dedicata a tutte quelle donne fragili che con grande sforzo si impegnano ogni giorno per superare i propri limiti e provare a realizzare i loro sogni. Le fantasie dai colori pastello sono ispirate dall’erbario di Emily Dickinson. La stampa “ottagoni”, cavallo di battaglia del marchio, è una raccolta di varietà floreali, dal sapore retrò. I tessuti e le silhouette riflettono il mood bucolico e sognante della collezione. Abiti, camicie e gonne sono in popeline e popeline elasticizzato. I pantaloni culotte e a palazzo sono invece in piquet e gabardina di cotone. Il twill di seta dà un tocco frusciante alle stampe floreali dei completi pigiama; mentre il crêpe marocaine in viscosa è il tessuto scelto per abiti a vestaglia o arricciati sotto il seno.



È una donna contemporanea, libera e forte, che recupera una leggerezza giocosa e combattiva e non rinuncia per nessuna ragione alla femminilità, quella di Salvatore Vignola. Per la prossima stagione il brand ha pensato a una collezione dal sapore gipsy, realizzata in denim e composta da capi pieni di dettagli grintosi, come le borchie, le finiture in cuoio e i tagli strutturati. Cui si aggiungono anche una linea di capi in felpa e una rivisitazione di canotte costine per dar risalto alle opere dell’artista Filippo Cegani. La collezione si chiude, come da tradizione, con un abito da sposa dissacrante, ispirato ai red carpet americani che lo stilista da bambino ammirava in tv.



Trasforma gli abiti in tele bianche su cui disegnare una nuova esistenza, più colorata, leggera e spensierata, la nuova collezione di Kiton, brand napoletano simbolo di eccellenza manifatturiera 100% Made in Italy, che per la prossima stagione predilige tessuti pregiati, come la seta e il cashmere. Il cady di seta contraddistingue il leisurewear che diventa parte integrante del guardaroba quotidiano. Maglie con inserti in suede, felpe, t- shirt e joggers sono reinterpretati in chiave più preziosa. Gli abiti chemisier hanno stampe femminili e sofisticate, sono morbidi e sensuali e accarezzano la silhouette. La palette di colori pastello è deliberatamente ispirata ai delicati fiori primaverili ma le nuance diventano più intense man mano che ci si avvicina alla stagione estiva. Il richiamo alla tradizione napoletana arriva grazie a tonalità come il rosso pomodoro, il giallo limone, l’arancione dei mandarini, il marrone del caffè. Elementi come l’iconica stampa a catena o il blu navy rievocano il mondo del mare. Mentre pigiami in puro lino, con vestaglia e giacca di spugna, sono il pezzo da non lasciarsi scappare per le prime uscite in barca.



Dedicate alle donne dallo spirito avventuroso, la nuova collezione di Luisa Spagnoli che invita queste eroine moderne, donne femminili e intraprendenti, a partire alla volta di nuove terre affascinanti. La collezione primavera-estate 2022, presentata all’interno dello storico Palazzo Isimbardi, è infatti un inno alla libertà e all’ottimismo. Tessuti di altissima qualità, molti dei quali sostenibili, sono trattati con tecniche speciali. Le stampe si alternano a ricami e motivi jacquard. I volumi sono ariosi e rilassati e rispondo a una precisa esigenza delle donne: essere libere da qualsiasi costrizione. Gli abiti in seta presentano profondi spacchi; quelli di cotone a stampa vichy sono proposti invece con cinture in pelle con maxi fibbie turchesi strette in vita. E si portano leggermente sbottonati, per mostrare le spalle e lasciare intravedere corsetti seducenti. Gli abiti in organza sono arricchiti da balze e declinati in una palette di colori vibranti che spazia dal giallo calendula al rosa fragola al turchese. I corsetti con finiture in pizzo fanno capolino anche dalle camicie dal gusto maschile. Le maglie con effetto rete, sfrangiate e jacquardate hanno scolli profondi o diventano mini-dress decorati con motivi grafici. Il denim aggiunge un tocco urbano e contemporaneo ai look quotidiani, esaltati al meglio da sandali flat, hobo bag in formato maxi e porta cellulari con le frange durante il giorno e sandali minimal con il tacco, mini borse a tracolla e gioielli in oro di sera.



Frutto della collaborazione con Viky Rader, la nuova collezione SS22 di Maria Luca in cui si fondono stile minimal e colori e stampe (come l’arancione e i motivi zebrati) tanto care all’influencer. Nata da una passione condivisa per le scarpe e l’architettura, la collezione, che include anche uno speciale restyling della celebre cavigliera Maria Luca, con perle di vetro di Murano fatte a mano, sarà lanciata ufficialmente nei prossimi mesi ed è stata pensata per finire nella scarpiera di ragazze e donne di tutte le età.



Ha festeggiato il suo 60° compleanno al Salone d’Onore della Triennale di Milano, Marcolin che nei giorni della Fashion Week ha organizzato “LOOK AT ME NOW”, un evento nato per celebrare l’expertise di un’azienda italiana che ha fatto della manifattura artigianale e della ricerca all’innovazione tecnologica i valori fondamentali della propria storia. E proprio artigianalità e tecnologia sono stati i concetti chiave esplorati nel video celebrativo presentato in anteprima durante la serata presentata da Mia Ceran e che ha visto la partecipazione di influencer, celeb e numerosi partner del brand. In Terrazza, il logo Marcolin ha illuminato tutta la facciata attraverso uno bellissimo gioco di luci ed è stato anche teatro del dj set del Gran Finale.



Ispirata da Andromeda e dal mito raccontato da Ovidio nella “Metamorfosi” la collezione primavera-estate 2022 di Andreādamo che trasforma uno dei suoi elementi distintivi, la costina, in rete prendendo spunto proprio dalle maglie delle catene della sua musa. Punti rete a maglie diverse esaltano abiti, pullover, crop top a manica lunga e jumpsuit, ma anche bustier, pantaloni flair e shorts. Torna anche il see-through, un altro tratto distintivo del brand. Oblò e tagli cut-out creano un effetto vedo non vedo e lasciano intravedere lembi di pelle. Così come le spirali a costina sulla t-shirt cropped. Ricorrente l’uso di lacci, che avvolgono il décolleté, cingono la vita e fanno capolino anche sulle maglie dal fit over. La palette accoglie tutte le sfumature del nude e comprende anche i toni dell’avorio e del nero. A debuttare nella collezione, il popeline di cotone scelto per la camicia crop dalla manica scesa o usato in combinazione alla maglia per il mini dress.



È una storia di ambizione e amnesie, ambientata in un universo fatto di illusioni, popolato da persone e oggetti che non sono mai ciò che sembrano, la collezione primavera-estate 2022 di Ssheena in cui è evidente il richiamo alle atmosfere soffuse e fallaci di “Mulholland Drive” di David Lynch. La pelliccia trasforma le trame a scacchi in bianco nero che definiscono gli accessori. Le scarpe diventano oggetti fumosi e anche la scacchiera viene alterata e appare come una sorta di griglia distorta che modifica la silhouette di abiti e completi e inizia a seguire le forme del corpo. A dare un tocco sensuale alla collezione, tagli e aperture che lasciano la pelle in primo piano. In contrasto con i capi di maglieria e in jersey che sono morbidissimi, avvolgono il corpo e ed esaltano la silhouette, senza rivelare troppo.



Voglia di leggerezza, di passare più tempo possibile all’aria aperta e di aprirsi a nuovi orizzonti traspaiono dalla collezione F.R.S For Restless Sleepers per la primavera-estate 2022. Le stampe pittoriche, segno distintive del brand, lasciano posto a suggestioni appena accennate. Motivi giungle, foliage, animali esotici, talismani, tanto cari alla stilista, fanno spazio a fantasie astratte e vortici di luce ispirati al ritmo e ai colori delle acque del lago che cambiano in mille diverse sfumature cangianti. I caftani sono lunghi e sensuali e realizzati in seta, cotone, jersey fluidi e mussole trasparenti. Così come gli abiti chemisier, i pigiami maschili e le vestaglie. Lo chambray appare quasi simile ad denim per via della sua stampa tie-dye. Tra i colori protagonisti della collezione, il giallo, colore del sole delle terre nord africane, ma anche l’azzurro, l’argento, il verde, il rosa, il rosso e il bordeaux.



È un tributo all’atmosfera intima e raccolta delle isole italiane, “L’isola” la collezione SS22 di Amotea che per la prossima stagione si lascia ispirare dagli panorami, le acque cristalline, la vegetazione incontaminata della Sicilia e di Lampedusa. Le balze degli abiti in lino rievocano l’alba e i suoi magnifici colori. Le stampe floreali sono declinate su completi e mini dress. A dare un tocco esotico alla collezione, leopardi, banani e fiori di sterlizia. Mentre gli abiti morbidi in maglia, colorati in degradé, esaltano al massimo l’artigianalità e la sperimentazione di nuove fibre sostenibili. Ispirati ai meravigliosi scorci del Mediterraneo, i colori della collezione che virano dal giallo all’arancione al rosa e le stampe disegnate dall’illustratrice Carlotta Varrenti, poi declinate in tessuti naturali e sostenibili come il lino e la garza di cotone. In occasione della Fashion Week, Amotea ha presentato anche un’esclusiva capsule collection realizzata con la digital talent Evangelie Smyrniotaki. Una linea nata dalla combinazione dei pezzi chiave del guardaroba tomboy e capi in maglia minimal d’ispirazione anni ’90.



