Più che un fashion show, quello di Moschino è stato un grande pool party. Jeremy Scott ha portato i gonfiabili da piscina direttamente sulla catwalk trasformandoli in accessori e parte integrante di tutti i look. E così sono finiti sotto i riflettori salvagenti di tutte le forme e le dimensioni, indossati intorno alla vita, in testa o a mo’ di bracciali.



Credits: Courtesy of Press Office

C’era anche Kate Moss sulla passerella di Bottega Veneta. Matthieu Blazy, alla sua seconda sfilata al timone del brand, ha continuato il suo racconto cross-generazionale tra eleganza e praticità. Nella sua visione ogni capo quotidiano diventa unico, grazie all’artigianalità e alle tecniche care al Made In Italy.



Credits: Courtesy of Press Office

Denim, croci gotiche e silhouette super attillate per Blumarine. «Volevo staccarmi dal mondo girly e pop», ha raccontato il direttore creativo Nicola Brognano, che per la nuova stagione ha deciso di sostituire strass e cristalli con borchie e sfrangiature. «Questa collezione rappresenta per me un'ulteriore evoluzione dell'immaginario Blumarine. È un immaginario dall'animo romantico e dall'aspetto gotico estremamente radicato nel presente».



Credits: Courtesy of Press Office

Filippo Grazioli, che ha debuttato ufficialmente al timone di Missoni, ha puntato tutto sulla sensualità, con abiti morbidi, trasparenze e tanto lurex per la sera.



Credits: Courtesy of Press Office

Abiti "complessamente semplici" che attraversano circolarmente generi e generazioni combinando bellezza e funzione sono il quid di ASPESI. Il focus di questa stagione è sul pragmatismo deciso delle camicie e delle tute da lavoro, la praticità di pantaloncini e maglie, l'adeguatezza dei capispalla sartoriali, la facilità dei pigiami.



Credits: Courtesy of Press Office

Un arcobaleno di look dai toni pastello ha aperto la collezione di Sportmax. Il brand si è spinto ancora una volta nella ricerca di forme e tessuti, alternando top e body in perfetto stile y2k a gonne dalle ampie silhouette, completi a longuette con stampe astratte e bra con punte d’acciaio.



Credits: Courtesy of Press Office

Nel giro di poche stagioni Des_Phemmes è riuscito a costruire un’estetica riconoscibile eppure in continua evoluzione. Con la Primavera Estate 2023 il brand prosegue il percorso di analisi e dialogo del rapporto tra individuo e capi d'abbigliamento. Non a caso, molti pezzi nascono dal guardaroba personale del designer e dei suoi affetti. Rivisitati in chiave inedita, i capi si svincolano dal loro valore di genere e trovano libera interpretazione su persone di tutte le sessualità.



Credits: Courtesy of Press Office

Loro Piana ha piacevolmente stupito addetti ai lavori (e non) con una serie di attivazioni aperte al pubblico: alcuni spazi e chioschi di fiori del quadrilatero della moda sono stati trasformati in atelier di ortensie, mentre l’edicola in via dei Giardini si è tramutata un piccolo ufficio postale da cui poter spedire cartoline illustrate dagli artisti Emiliano Ponzi, Karolis Strautniekas, Antonietta Marrocchella e David Doran con le località di cinque regioni italiane (Piemonte, Toscana, Liguria, Puglia e Sicilia), cui si ispira la collezione donna Primavera Estate 2023.



Credits: Courtesy of Press Office

Tra i debutti più attesi di questa edizione della Milano Fashion Week c’è stato sicuramente quello di Marco De Vincenzo da Etro. Il nuovo direttore creativo è riuscito a unire passato e presente, portando con sé il futuro della sostenibilità (le borse sono stare realizzate con la tecnica dell’upcycling, utilizzando tessuti d’archivio e plastica riciclata).



Credits: Courtesy of Press Office

Sensuale e leggera la SS23 di MSGM racconta la storia di un matrimonio immaginario attraverso pizzi, fiocchi e gocce di cristallo. «Il matrimonio è una celebrazione della voglia di stare insieme e di divertirsi, della gioia di vivere - ha detto il direttore creativo Massimo Giorgetti - e non c’è niente di più MSGM di questo!»



Credits: Courtesy of Press Office

Esplora il tema del viaggio la collezione SS23 di Emporio Armani. La voglia di libertà tipica dell'estate si riflette nei capi chiave del guardaroba estivo, come le gonne a pareo, i pantaloni in stile arabeggiante e i blazer leggerissimi.



Credits: Courtesy of Press Office

Le tute in velluto di Juicy Couture divenute must have negli anni 2000 tornano a fare capolino nei nostri guardaroba sulla scia inarrestabile dell’onda Y2K. Il celebre brand losangelino è stato tra i protagonisti dell’evento organizzato dalla piattaforma e-commerce tedesca About You. Per l’occasione, i presenti hanno potuto farsi personalizzare l’iconica tuta in una postazione ricamo dedicata.



Credits: Courtesy of Press Office

Al motto di “Berwich is everybody, Berwich fits everybody”, lo storico brand di pantaloni italiani porta avanti il suo percorso nel segno dell’inclusività con una collezione interpretata da dieci diversi volti, emblema di un’estetica senza barriere. Con il progetto Berwich fits everybody inoltre, il brand sostiene realtà no profit con l’obiettivo di generare un impatto virtuoso sulle persone e sul pianeta.



Credits: Courtesy of Press Office

I volumi morbidi, ripresi dal guardaroba maschile e decostruiti, sono il fulcro del “Timelessdaily” di Alberto Zambelli fatto di linee pulite, cromie essenziali, tessuti nobili e dettagli preziosi. Ogni capo è progettato e prodotto con materiali naturali certificati e filati di riciclo, nel rispetto di una sartorialità “Hand Value”.



Credits: Courtesy of Press Office

Tradizione e innovazione, sacro e profano. Apnoea, tra i brand emergenti più interessanti del panorama internazionale, esprime la sua natura ibrida attraverso capi fluidi - e spesso no size - risultato di ensemble inusuali in cui i tessuti maschili come gabardine, popeline, bull e denim, si fondono con pizzi macramè in cotone, tulle, pizzi stretch. La stagione SS23 segna inoltre il debutto di una serie di pezzi genderless.



Credits: Courtesy of Press Office

Lussuoso e discreto. È lo stile della prossima stagione secondo Brunello Cucinelli, che reinterpreta elementi funzionali, ispirazioni dal mondo nautical e divise di avventura con materiali pregiati e interventi artigianali.



Credits: Courtesy of Press Office

Krizia continua la sua sperimentazione materica con una collezione dall’anima intrinsecamente pop. Intagli e inserti disegnano nuove silhouette illuminate da una palette di colori accesi e plastici.



Credits: Courtesy of Press Office

È stato un appuntamento imperdibile per i fashion addicted quello di Miu Miu Select, l’evento che presenta a ogni stagione una selezione di pezzi prêt-à-porter, borse, scarpe, gioielli e occhiali curata dagli amici del marchio. Ospite di questa edizione, Adwoa Aboah. I capi e gli accessori scelti dalla modella, attrice e attivista sono stati contrassegnati con speciali cartellini, autografati dalla stessa e cuciti a mano.



Credits: Courtesy of Press Office

Bulgari ha scelto la sua casa milanese, il Bulgari Hotel, per svelare gli Accessori Spring Summer 2023. Animati dalla live performance di Sophie and the Giants, gli spazi dell’hotel si sono trasformati in un caleidoscopio di colori grazie a "PRECIOUS SHADES", un’installazione luminosa disegnata ad hoc dallo studio Mandalaki che ha ripreso i toni della collezione.



Credits: Getty Images/Press Office

Il completo pigiama in twill di seta stampata è solo una delle meraviglie della Signature Collection “From Lily With Love” di Weekend Max Mara. Co-creata insieme alla celebre modella e imprenditrice Lily Aldridge, la nuova capsule è ispirata al lavoro del padre di Lily, Alan Aldridge, famoso illustratore inglese.



Credits: Courtesy of Press Office

Epoche diverse si fondono e si confondono nell’universo sfaccettato di Haus of Honey. Stefano Miele, founder e creative director del brand, ha mescolato il romanticismo vacanziero degli Anni ’70 all’edonismo della nightlife degli Anni ’90 in un inedito ensemble che parla di sensualità, leggerezza e ironia.



Credits: Courtesy of Press Office

Fondato nel 2017 da Mario Foroni e Paola Titoni, che da oltre 40 anni operano nel mondo della maglieria, MTOF utilizza rimanenze di magazzino per dar vita a mix esclusivi e sempre innovativi. Il grembiule è il fulcro della collezione SS23, di cui è stata presentata un’anteprima attraverso un’installazione composta da una serie di prototipi e prove, a rappresentare non il processo creativo concluso, ma la costante apertura e l’estrema cura al dettaglio che contraddistingue il progetto.



Credits: Emanuele Argentieri/Press Office

Pattern camouflage e linee minimali per Husky, il brand “born in England and Made in Italy” famoso per la giacca da caccia, il trapuntato in nylon che dal 1965 ne accompagna la storia.



Credits: Courtesy of Press Office

Hanno tacco a stiletto, listini incrociati e fibbia oversize le mules di Paris Texas, tra i modelli di calzature più trendy della prossima stagione.



Credits: Courtesy of Press Office

Mezzo secolo di passione e determinazione, di amore per il bello e l’eleganza. Tagliatore ha spento le sue prime 50 candeline in grande stile. «La nostra è una storia di famiglia. Siamo cresciuti e ci siamo evoluti fino a lanciare il nostro brand nel mondo. Oggi siamo un’azienda con una vocazione sartoriale e negli anni c’è stata una grande evoluzione nel marchio», ha spiegato Pino Lerario, mente creativa e portavoce di Tagliatore.



Credits: Courtesy of Press Office

È una riflessione sulla primordiale bellezza della natura la nuova collezione Borsalino Primavera-Estate 2023. Cappelli, berretti e accessori si fanno interpreti di un lusso creativo e trasversale risultato di ricerca continua, ispirazioni artistiche e tradizione artigiana.



Credits: Courtesy of Press Office

Gli American Music Awards con Britney Spears e Justin Timberlake vestiti in total denim, la mise di compleanno ultra sparkling di Paris Hilton per il 21esimo compleanno. Sebastian Milano ci riporta ai momenti d’oro degli anni ‘90 con una collezione di calzature che vede protagonista un nuovo tacco, Clotilde, su cui poggiano modelli ricoperti di cristalli e piume.



Credits: Courtesy of Press Office

Una serata all’insegna del total pink - dall'allestimento ai cocktail - quella organizzata dal flagship di MODES per celebrare il genio di Paco Rabanne. L’evento ha segnato il debutto mondiale dell’ “Iconic Capsule”, una collezione di modelli cult disegnati dal direttore creativo Julien Dossena e realizzati in metal mesh, firma inconfondibile del brand.



Credits: Rosario Rex/Press Office

Sono gioielli da indossare i modelli della nuova collezione donna firmata Giuseppe Zanotti. Immancabile il gioco degli eccessi che grazie a magici equilibri riesce a rendere raffinate e armoniose anche le calzature più “estreme”.



Credits: Courtesy of Press Office

Eleganza moderna ma anche tradizione antica per Crida, che ha collaborato con la stamperia Pascucci - storica bottega artigiana che dal 1826 a Gambettola produce tele romagnole stampate a mano - per realizzare alcuni abiti. È proprio l’Emilia Romagna a fare da leitmotiv all’intera collezione. L’arte dell’accoglienza, l’ottimismo e il buon cibo tipici di questa regione trovano un riscontro tangibile nella gamma di colori brillanti, dal rosa acceso al blu elettrico, fino al rosso del modello Maranello, un omaggio alla terra simbolo della velocità e dei motori.



Credits: Courtesy of Press Office

Paesaggi bucolici, broccati, ricami, intarsi e decori trionfano sulla passerella di Antonio Marras. La sua, più che una sfilata è un visionario racconto ambientato nella Sardegna più inesplorata e preistorica. I personaggi sono soggetti di ogni carattere e personalità, accomunati dalla passione per l’avventura, la natura e l’amore per il bel canto, il cui intento è riportare agli antichi fasti un Teatro dell’Opera ormai sommerso dalle acque di un lago.



Credits: Courtesy of Press Office

Per Ermanno Scervino la bellezza è ricerca di equilibrio. Le sue muse oscillano tra delicatezza e determinazione, fasciate da abiti midi in pelle, avvolte in trench di satin, raggomitolate in maxi cardigan dai riflessi cangianti.



Credits: Courtesy of Press Office

Sembrano concepiti ad hoc per la valigia delle vacanze gli abiti in mussola di cotone e in chiffon di seta stampata ideati da Federica Tosi per l’estate 2023. Grande novità della collezione, i costumi da bagno, tre interi e un bikini, da indossare anche sotto vestaglie, chemisier o preziose reti di strass trasparenti.



Credits: Courtesy of Press Office

Si chiama “Sta Da Dio!” l’abito con bustino nascosto, maniche e strascico voluminosi eletto a “eroe” della nuova collezione de La DoubleJ, composta da capi versatili pensati per essere indossati day&night e realizzati utilizzando pregiati materiali italiani e lavorazioni innovative.



Credits: Courtesy of Press Office

Sono decisamente fuori dal comune i capi progettati con speciali sensori e tecnologie interattive i capi GIORGIANDREAZZA. Per presentare questa particolare collezione, il giovane brand Made in Italy si è avvalso del supporto di due sound artists, Luca Pagan e Federico Garbin, dando origine alla performance “Coro Eterno”. I modelli, attraverso l’interazione tra il loro movimento e il suono, hanno avuto modo di “ascoltarsi” e “connettersi”.



Credits: Courtesy of Press Office

Per celebrare i 25 anni del brand, Luciano Padovan ha messo a segno una collezione “in technicolor” che gioca con la femminilità e la sensualità. Tutte le linee sprigionano vibes anni '90, dai modelli continuativi rielaborati attraverso nuovi colori e fogge alle new entry con tacchi chunky e flatform.



Credits: Courtesy of Press Office

Una pioggia di cristalli illumina le party bag in raso di Rubeus Milano. La superstar di stagione è il modello “Mini Liza”, una borsa dal design essenziale perfetta per aggiungere un tocco cool ai look minimal come agli outfit più esuberanti.



Credits: Courtesy of Press Office

Pezzi upcycled e capi d’archivio sono il core della Spring Summer 2023 SANSOVINO6 capsule, nata da un viaggio a ritroso nell’heritage del marchio. I dieci look della collezione sono stati articolati mescolando varie stagioni, con un focus sullo studio della maglieria indaco e jersey.



Credits: Courtesy of Press Office

È partita da uno studio dei pezzi d’archivio anche Evangelie Smyrniotaki, direttrice artistica di Sergio Rossi, che ha preso ispirazione dai pezzi più cool degli anni 2000 per i volumi e linee architettonicamente perfette delle nuove proposte SS23.



Credits: Courtesy of Press Office

Gioiosa, nonchalant, raffinata. A dominare la catwalk di Raquel Diniz è una donna che abbraccia il colore senza mai perdere la sua aura sofisticata e sensuale. La designer brasiliana ha attinto all’universo pittorico di Henri Matisse per gli abiti scultorei con scolli irregolari e le creazioni in seta drappeggiata. La nuova stagione vede anche il rinnovo della collaborazione con Edgardo Osorio per una nuova capsule collection Aquazzura x Raquel Diniz, caratterizzata da sandali con lacci intrecciati e nappine.



Credits: Courtesy of Press Office

Partner ufficiale di Camera Nazionale della Moda Italiana dal 2021, Scalapay ha celebrato la moda al motto di BE TIMELESS. BE ICONIC, un invito da parte della FinTech italiana leader del mercato Buy Now Pay Later non solo a prendersi il tempo per pagare ciò che si ama, ma anche a viverlo. L’evento ha visto la partecipazione della giovane artista Clara Soccini, in arte CLARA, che ha interpretato dal vivo alcune cover di brani diventati iconici insieme ai propri brani rivisitati interamente in chiave acustica.



Credits: Courtesy of Press Office

Sono il risultato della cooperazione internazionale con le artigiane del Madagascar le felpe in rafia della nuova collezione di Stella Jean. «Sostenere queste battitrici libere della resistenza artigiana, significa preservare un patrimonio culturale comune», ha dichiarato la stilista. Le felpe sono state realizzate utilizzando esclusivamente rafia autoctona e un uncinetto.



Credits: SGP/Press Office

L’attenzione di Stella Jean a tematiche quali la diversità, l’uguaglianza e l’inclusione passa anche per Wami, il più grande incubatore a livello nazionale di brand multiculturali Made in Italy, di cui la designer è tra i fondatori. Per la prima volta durante la Milano Fashion Week, Wami ha presentato un fashion show con il più gran numero di rappresentanti del Made in Italy multiculturale sulla stessa passerella. Dieci talenti hanno portato sulla catwalk “abiti tributo” dedicati a Giorgio Armani, da sempre promotore di valori di inclusione e multiculturalismo e primo brand italiano che ha supportato Stella Jean al suo debutto nel fashion. (Nell’immagine: Naomi di Meo in Joy Meribe)



Credits: SGP/Press Office

Le sneakers da avere la prossima stagione? Indubbiamente le Hogan “H630”. Ispirate al mondo del basket, genderless e realizzate con grande attenzione a qualità e dettagli, hanno linee pulite e la caratteristica suola color miele.



Credits: Courtesy of Press Office

Da Calvin Klein è tempo di novità: Thom Trade Italy, business unit wholesale di Thom Group, distributore nel settore di orologi e gioielli in Europa, ha annunciato l'ingresso nel proprio portfolio degli orologi e gioielli del brand. La collezione Primavera-Estate 23 si compone di gioielli dal design minimal, concepiti per essere abbinati tra loro.



Credits: Courtesy of Press Office

L’isola di Tahiti fa da sfondo al nuovo capitolo stilistico di Beatrice .b, che ha attinto all'iper-realismo di Gauguin e ai tratti astratti di Matisse per dar vita a una collezione in cui a dominare sono il colore, la luce e la bellezza ruvida e vera della natura.



Credits: Courtesy of Press Office

Il marchio di calzature di lusso Stuart Weitzman è tornato dopo tre anni alla Milano Fashion Week per presentare la sua collezione Spring/Summer 2023, che segna anche la reintroduzione della linea di borse. Ispirata al legame del brand con il red carpet, reimmagina i pezzi classici con linee moderne e decorazioni eleganti.



Credits: Courtesy of Press Office

Una selezione di brand ungheresi ha sfilato in calendario grazie al rinnovo della partnership tra la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) e la Hungarian Fashion & Design Agency (HFDA) finalizzata a dare visibilità internazionale, risalto e notorietà agli stilisti ungheresi con un potenziale eccezionale. Lo show collettivo di Budapest Select ha coinvolto i designer Abodi, Cukovy, Kata Szegedi, Zsigmond e Thefour. (Nell’immagine: Abodi)



Credits: Imaxtree/Press Office

Casio Vintage è sceso in passerella insieme ad Act N°1, il marchio fondato in Italia dai designer Galib Gassanoff e Luca Lin. La sfilata a tema “Alla ricerca del sé interiore proibito” ha visto brillare abiti e giacche in cui gli iconici orologi giapponesi sono stati ricamati come armature, a contrasto con tessuti preziosi come tulle e lana. Una «riflessione sul valore del tempo in cui l’orologio viene re-interpretato come simbolo dell'evoluzione e del costante fluire, in cui la strada verso il futuro si intreccia con l'eredità del passato in un ciclo a rinnovamento perpetuo».



Credits: Courtesy of Press Office

Alessandro Enriquez racconta la “sua” Sicilia e la “sua” Palermo attraverso gonne e e maxi capispalla con stampe pop, camicie colorate e abiti con inserti plissè, completi unisex dagli inserti “ondosi” - a richiamare i movimenti del mare - enfatizzati da una palette intensa e vibrante.



Credits: Courtesy of Press Office

“Body Language” è il titolo della nuova collezione di Alessandro Vigilante, da sempre affascinato dalla danza e dal concetto di movimento. «Mai come questa stagione il corpo è al centro della scena» ha spiegato il designer, che ha puntato sui volumi ampi e oversize di giacche e pantaloni e su body, catsuit e abiti capaci di diventare una seconda pelle. Tra le novità di stagione, il Marie-Agnes blazer che lascia le spalle e il sottoseno scoperti e l’Aurelie blazer-body, entrambi in jersey compatto e in tessuti spalmati effetto lattice, opachi o lucidi effetto bagnato.



Credits: Courtesy of Press Office

Fondato dalla filantropa Kulsum Shadab Wahab, ARA LUMIERE è stato premiato con il è stato premiato con il SOCIAL IMPACT AWARD durante i CNMI Sustainable Fashion Awards 2022. Il brand lavora per sostenere le vittime sopravvissute ad attacchi con acido attraverso la creazione di capi artigianali 100% sostenibili e realizzati dalle stesse donne che hanno subito tali violenze. Oltre alla linea di abbigliamento, il marchio ha intrapreso un nuovo percorso attraverso la collezione "The Unbound", che rende omaggio all'espressionismo creativo personale delle vittime.



Credits: Courtesy of Press Office

Dopo “Reload”, Balestra ha presentato “Upload”, seconda di tre collezioni prêt-à-porter pensate per essere un unicum. Focus di questo nuovo capitolo sono i corpi illuminati di luce riflessa. «Ho voluto disegnare una stampa che prendesse ispirazione dai prismi. La Collezione è luce che si diffonde riflettendo su chi la indossa» ha detto Sofia Bertolli Balestra, rappresentante della terza generazione che sta scrivendo una nuova pagina della storia della maison nata oltre sessant’anni fa.



Credits: Courtesy of Press Office

Nuovo naming e nuovo logo per BIASIA. Lo storico brand, le cui radici risalgono al 1977 e all’artigianato della conceria veneta, ha inaugurato un nuovo corso grazie a MIRIADE S.P.A. Il gruppo ha affidato la direzione creativa a Salar Bicheranloo e Francesca Monaco che hanno puntato su un mix tra tradizione e sperimentazione, all’insegna della “newstalgia” crasi tra il concetto di novità e quello di nostalgia particolarmente cara alle nuove generazioni.



Credits: Courtesy of Press Office

La ricerca di Blue of a Kind sulla sostenibilità prosegue con “All blue”, collezione genderless realizzata in tessuti leftover e incentrata sul blu iconico del jeans. Il denim è declinato in diverse versioni attraverso varie tipologie di colorazioni innovative e lavorazioni al laser.



Credits: Courtesy of Press Office

Da Borbonese la protagonista assoluta è la borsa “110”, caratterizzata da un design stondato e presentata in una versione speciale. Segno distintivo della stagione sono le rifrazioni dei cristalli Swarovski, impastati su intere superfici o composti in linee e profili. Un tesoro prezioso nel segno di uno stile eclettico, fatto apposta per farsi notare.



Credits: Courtesy of Press Office



Denim mania per Pence 1979 che ha celebrato la settimana della moda con un evento in collaborazione con Burro Studio, una piattaforma creativa che fornisce servizi di progettazione grafica applicati a branding, interazione, media e spazi. Special guest della serata, Bradley Zero, celebre dj, businessman, curatore di party e capo di un’etichetta.



Credits: Courtesy of Press Office

Atmosfere dal sapore country che sanno di Texas e deserto ed echi del funky-pop fine anni ‘70 segnano il nuovo corso di Carla Carini, maison mantovana nata negli anni ‘60. Un new chapter che, sotto la direzione creativa del giovane Rocco Adriano Galluccio, prende forma attraverso abiti stretti in vita da cinture cowboy, suits composti da blazer sagomati e bermuda, scialli con frange e pencil skirt.



Credits: Courtesy of Press Office

Ha portato un pizzico di glamour per le strade del capoluogo meneghino Collini Milano. Il brand ha presentato le proposte womenswear e menswear targate 2023: tailleur jacquard, crop top, felpe oversize spalmate d’oro e pantaloni maschili impreziositi da cinture a catena.



Credits: Courtesy of Press Office

Il cinema è una costante nell’estetica del designer Edoardo Gallorini, che per la prossima stagione calda si è ispirato al film “Emmanuelle”, incarnazione perfetta del motto del brand “L’erotica noia borghese”. Glamour e seduzione si traducono in un tripudio di piume e frivolezza, tra abiti sottoveste in seta trasparente e capi in morbida pelle dai colori brillanti.



Credits: Courtesy of Press Office

Furla ha celebrato il lancio della nuova “Metropolis Remix” con un evento esclusivo animato dalla performance della DJ e producer Silvie Loto. La borsa celebra il legame della Maison con la musica e la volontà di promuovere pari opportunità alle donne nella scena musicale (a livello globale, infatti, solo il 20% circa degli artisti musicali è di sesso femminile). Per supportare la causa, il Gruppo Furla ha deciso di devolvere a She Is The Music - organizzazione non-profit fondata da Alicia Keys nel 2018 per accrescere il numero di donne che lavorano in ambito musicale e per dar via alla prossima generazione di donne nella musica - un importo pari al ricavato dalle vendite di questo modello.



Credits: Courtesy of Press Office

Mocassino mon amour. Informale ma elegante, easy e al contempo sofisticato, resta il passepartout per eccellenza di ogni stagione. Quello proposto da Geox per la prossima Primavera Estate è declinato in un’irresistibile tonalità verde pistacchio che coinvolge la tomaia in pelle scamosciata e la spessa suola carrarmato, impermeabile e traspirante.



Credits: Courtesy of Press Office

È una couture in bilico tra passato e futuro quella di Gianluca Capannolo, che rivisita gli psichedelici anni ‘60 e ‘70 sperimentando la modernità di nuovi materiali e tecniche artigianali: bioplastica, crinolina e techno georgette assumono i contorni di sculpture dress, imponenti collane, jumpsuit dalle stampe pop.



Credits: Courtesy of Press Office

Gianvito Rossi punta sul colore per la collezione Spring Summer 2023. Cristalli rainbow e fasce in pelle cangiante fanno capolino su gladiator, mules con plateau e sandali gioiello, aggiungendo un tocco irriverente alle silhouette minimaliste e grafiche.



Credits: Courtesy of Press Office

Si intitola “The Art of Upcycling” la nuova collezione di Gilberto Calzolari. Composta da capi timeless, è il risultato di un lavoro all’insegna di creatività e sostenibilità, che di collezione in collezione è diventato il marchio di fabbrica del designer milanese: trasformare in chiave couture materiali insoliti, nati per finalità completamente diverse dall’ambito fashion, cambiandone radicalmente la loro funzione e il loro significato.



Credits: Vicente Mosto/Press Office

PINKO ha festeggiato il lancio della collezione "Back to Black" con un esclusivo party al Plastic. Regina indiscussa della serata, Gloria Gaynor, che ha stupito i presenti con uno show dal vivo, enfatizzando al massimo l’anima notturna della collezione pensata per tutte quelle donne che vogliono rubare la scena dopo il tramonto.



Credits: Courtesy of Press Office

Estetica funzionale e innovazione sartoriale sono da sempre il focus di Herno, che ha presentato in anteprima parte della nuova collezione. A dominare è lo stile street e informale, con il colore fucsia protagonista, intervallato dal cammello e dalla stampa Jungle.



Credits: Courtesy of Press Office

Guardano agli anni ‘90 le nuove luxury sneakers firmate Hide&Jack. Alberto e Nicola Franceschi hanno celebrato il mitico decennio con l’introduzione di nuove nuance, grafiche speciali e materiali innovativi accanto agli elementi stilistici distintivi del brand, come la pelle stampa cocco e i contrasti di colore tra tomaia e suola proposti nelle linee continuative.



Credits: Courtesy of Press Office

Un giardino privato nel cuore di Milano è stato il set di “Incanto”, la mise en scene creata e diretta da Cristina Tardito per presentare la nuova collezione di Kristina Ti. Tra musica e danza la stilista ha mostrato i capi SS23: un inno al corpo e ai suoi movimenti dalle forme apparentemente semplici e destrutturate arricchite da dettagli come pizzo, ruches, nervature e strass.



Credits: Courtesy of Press Office

Sono moderne Alice nel Paese delle Meraviglie le muse di Lisa Von Tang, marchio fondato dall’omonima creativa nel 2017 che ne celebra le radici sino-tedesche e la passione per il viaggio. Porzioni di pelle nuda, profondi scolli, trasparenze si fanno espressione di una sensualità intrigante enfatizzata da tessuti dalla connotazione tattile come canapa, seta jacquard, lana e cotone.



Credits: Courtesy of Press Office

Serapian, indiscusso simbolo della scena milanese, ha reso omaggio nel centenario della sua nascita a Gabriella Crespi, un’altra icona della città in quanto a glamour e senso dello stile. È un legame tanto forte quanto sottile quello che lega il marchio alla celebre artista e designer, nata a Milano nel 1922, pochi anni prima dell’apertura dell’atelier della Maison. Una passione condivisa per l'eleganza, la modernità, il senso delle proporzioni, che si concretizza in una capsule collection composta da due clutch - Secret e Gemma - e dal modello Lorelei, reinventati integrando elementi in ottone tipici di Crespi con le lavorazioni di alta artigianalità del marchio, prima fra tutte la tecnica Mosaico, per le finiture.



Credits: Courtesy of Press Office

Hibourama ha svelato la sua prima capsule di calzature: una pump e un sandalo con tacco 9 e suola in cuoio rosa, declinati in un’ampia varietà di materiali e colori per incontrare i gusti e le necessità di donne diverse.



Credits: Courtesy of Press Office

Mai senza occhiali! I più cool sono quelli di JPLUS, che preannuncia una stagione venata di nostalgia, dai forti echi ‘90s. La nuova DNA Collection si compone di modelli oversize - sia bold che slim - con aste over.



Credits: Courtesy of Press Office

Un’eleganza fatta di linee essenziali che scivolano sul corpo, valorizzandolo, tratteggia l’universo di Kiton. Il marchio fondato da Ciro Paone a Napoli nel 1968 - sinonimo di eccellenza dell’alta sartoria italiana - immagina un guardaroba sfaccettato nel quale i toni neutri dei grigi e dei beige si alternano a colori più accesi.



Credits: Courtesy of Press Office

Interamente realizzate in un piccolo stabilimento a conduzione familiare nel nord della Lombardia, le creazioni di Yali sono progettate per emozionare chi le indossa. Tessuti, silhouette e stampe evocano storie e ricordi: una giornata trascorsa nella campagna umbra, un viaggio su una remota isola greca, la luce di un tramonto di Los Angeles, un bacio dato sulla soglia di una casa in un villaggio del West.



Credits: Courtesy of Press Office

Lorena Antoniazzi ha presentato una collezione “No Season” incentrata su capi da usare non tanto in base al periodo dell’anno, ma all’occasione d’uso. Al centro della capsule del brand di maglieria di lusso Made in Italy, capispalla, pantaloni, felpe e t-shirt, ma anche abiti e completi in materiali che spaziano dalla lana four season ai filati preziosi four season, al cachemire e al cachemire seta.



Credits: Courtesy of Press Office

“Bibikely” significa camaleonte in malgascio. Proprio come un camaleonte, la collezione di Made For A Woman esprime la bellezza di un essere unico e mutevole, che mette in mostra i colori vivaci e luminosi del Madagascar. Un luogo unico, dove il brand affonda le sue radici e dove vengono create le borse e gli accessori, frutto della lavorazione della rafia con tecniche tradizionali rivisitate in chiave contemporanea.



Credits: Courtesy of Press Office

Martino Midali ha festeggiato i suoi primi 40 anni con una capsule collection che ripercorre il viaggio personale e visivo dello stilista nel mondo della moda femminile. La sfilata ha voluto anche lanciare un messaggio forte contro la violenza sulle donne, in un momento in cui i femminicidi sono una realtà terribile e sempre più quotidiana. «D’altronde - ha spiegato lui stesso - il rapporto tra la moda e la vita vera è sempre stato al centro della proposta del brand, che fin dagli inizi ha proposto capi che le donne non devono solo indossare ma reinterpretare».



Credits: Courtesy of Press Office

Colore, colore e ancora colore. Indaco, pesca, ruggine dorata, blu cobalto, zaffiro e mandarino bruciato, ma anche ocra e il black&white regalano un boost al guardaroba estivo di Maryling, un mix irresistibile di abiti daily, completi sartoriali e maxi dress lunghissimi dal sapore romantico.



Credits: Courtesy of Press Office

Si dice che i diamanti siano i migliori amici di una ragazza. Lo sa bene Cristina Ferrari, che per la sua luxury collection ha disegnato e applicato gemme e cristalli su costumi da bagno, parei e capi beachwear.



Credits: Courtesy of Press Office

Oblique Creations segue le fascinazioni naturali e le traduce in una sartorialità precisa e definita, movimentata da incursioni inaspettate. Le linee sono spesso audaci; le pieghe e le onde che nascono sulle silhouette nette dei capi ne addolciscono il rigore, indagando un nuovo concetto di eleganza.



Credits: Courtesy of Press Office

Marco Rambaldi ha scelto OPPO come partner d’eccezione per il suo fashion show al Parco del Portello, portando in passerella il risultato di una fusione perfetta tra artigianato e tecnologia: lo stilista ha incastonato all’interno di alcuni dei suoi capi i nuovi smartphone OPPO Reno8 Pro e Reno8. «Siamo tutti parte della rivoluzione tecnologica che ci sta travolgendo, bisogna solamente abbracciarla - ha spiegato - Usare i dispositivi per un nuovo modo di creare ed attraverso di essi immaginare scenari alternativi. Abbiamo provato a vestire i nostri uncinetti di schermi, finestre su un presente sempre più pressante, che dovrebbe urlare inclusività e gentilezza».



Credits: Courtesy of Press Office

La Maison Le Monde de Nün è una delle case di moda marocchine che hanno sfilato a Palazzo Turati in occasione dell’Oriental Fashion Show. Presentato per la prima volta al pubblico in occasione della Maroc Fashion Week di Marrakech a Giugno 2022, il brand vede al timone la talentuosa Nadia Ksiyer, che a Milano ha deciso di portare in passerella creazioni che riflettono l’autenticità e la semplicità del lavoro delle tessitrici di Tangeri.



Credits: Courtesy of Press Office

Le righe restano un classico della bella stagione e per averne conferma basta guardare la nuova collezione firmata Piazza Sempione. Il brand milanese - che delle stampe ha fatto il suo leitmotiv - le propone in versione “pittorica” traslandole su camicie, t-shirt, completi e shorts dal piglio rilassato.



Credits: Courtesy of Press Office

Patrizia Pepe ha aperto la fashion week con un secret party ai Magazzini Generali in collaborazione con il celebre Kit Kat Club di Berlino. In passerella - pardon, sul dancefloor - la crew del Symbiotikka Kit Kat Club e la star della musica techno Stella Bossi hanno portato in scena una serie di capi e accessori dallo stile deciso e glamour, contraddistinti da reti see-through tempestate di strass, ricami all-over di paillettes, dettagli cut-out, stampe esotiche e finiture shiny.



Credits: Courtesy of Press Office

Pelso, Il brand Made in Hungary fondato nel 2012 da Attila Bálint e disegnato da Angéla Mészáros ha svelato una linea di swimwear e fuori acqua in materiali green e naturali come ECONYL®, seta e viscosa. Più audace e femminile rispetto alle stagioni precedenti, la collezione PE23 si arricchisce anche di abiti, jumpsuit, gonne ampie, pantaloni palazzo, short, caftani e kimono perfetti per i giorni d’estate, al mare o in città.



Credits: Courtesy of Press Office

Sono pezzi atemporali da collezionare come opere d’arte le camicie couture di Phaeonia realizzate in cotoni preziosi dalla grammatura alleggerita e sete impalpabili e rigorosamente no-size. Tra i nostri modelli preferiti c’è quello dal pattern geometrico con coulisse ai polsi e profili a contrasto.



Credits: Courtesy of Press Office

Seletti e D1 hanno presentato la limited edition di orologi Polycarbon ispirati al giorno e alla notte. L’inedita collaborazione tra il design brand dall’anima pop e l’eclettica azienda di orologi è racchiusa dal claim “TIME FOR (R)EVOLUTION” che si fa interprete di una proposta fuori dagli schemi: due orologi in unica box, che raccontano le dicotomie di personalità e pensiero che si celano in ognuno di noi.



Credits: Courtesy of Press Office

Dopo aver fatto il suo debutto a Settembre 2021, il brand indipendente Quira torna a Milano Moda Donna con un repertorio di capispalla grafici e puliti, bluse liquide e chemisier, maglioni e canotte trasparenti, abiti a coste, pantaloni dal taglio netto. Alla base c’è l’idea del pezzo di abbigliamento come un futuro oggetto da collezione, destinato a sollecitare interpretazioni personali, in cui il familiare si contrappone all’inaspettato.



Credits: Paul Kooiker / Courtesy of Quira

Lusso e comfort sono le parole d’ordine per Pollini, che ha vestito le sue calzature più iconiche di paillettes, frange, stampe tridimensionali, nappe e vernici. Tra i modelli che ci faranno battere il cuore c’è il sandalo con pattern chevron realizzato con sottili strisce di pelle laminata multicolore, che sancisce il rinnovo della collaborazione con l’azienda toscana Antica Valserchio.



Credits: Courtesy of Press Office

Sono un inno alla libertà d’espressione le creazioni in maglieria, denim rigenerato e velluto di Reamerei, concepite «senza seguire nessuna idea di binarismo o distinzione, ma considerando il genere come performativo, e i corpi come elementi in continuo cambiamento». Noi abbiamo già messo in wishlist il copricapo multicolor in cotone lavorato a crochet.



Credits: Courtesy of Press Office

Mood boho chic per la Luxury Summer Capsule di Seventy Venezia, una collezione di summer essential concepita per celebrare l’estate in riva al mare, in barca o in città, ma anche le occasioni più speciali. A renderla davvero unica sono i tessuti, dal pizzo stretch al crêpe-de-chine e alla lycra, fino alla garza di lino, che uniscono eleganza e comfort e che - aspetto da non sottovalutare - non si stropicciano.



Credits: Courtesy of Press Office

In occasione della fashion week la stylist Tanya Jones ha presentato una selezione della collezione Slowear Woman SS23. È una donna che vive la metropoli senza perdere la sua connessione con la natura, quella immaginata dal brand che - non a caso - ha scelto come riferimento per questa collezione la Biblioteca degli Alberi di Milano, esempio di architettura urbanistica sostenibile con la sua grande varietà di piante distribuite in giardini dal design unico e innovativo. Gli elementi naturali sono ben visibili nella scelta della vivace palette cromatica ma anche nei tessuti - rivisitati con nuove tecnologie - e nell’ampia proposta di vestibilità.



Credits: Courtesy of Press Office

Per il suo debutto ufficiale alla Milano Fashion Week, BOYY ha lanciato un nuovo progetto che include categorie e stili completamente nuovi e offre una nuova interpretazione di alcuni degli articoli più iconici del brand. Esempio ne è la borsa BOBBY TOURIST che adesso viene capovolta su un lato e arricchita di un ulteriore manico, creando una silhouette decisamente originale.



Credits: Courtesy of Press Office

Fluida,libera e NON convenzionale. La donna di SSHEENA rifugge le etichette di genere e si veste di contrasti: le giacche con spalle modellate enfatizzano le silhouette super sexy degli abiti in triacetato; la vita è definita da cinture; i pantaloni ritagliati mostrano l’underwear, che diventa un dettaglio accuratamente cucito come un capo formale.



Credits: Courtesy of Press Office

È un omaggio allo smoking la capsule collection “Sveva Alviti pour Alberto Biani by Night” creata a 4 mani da Angela Biani e Sveva Alviti, amiche di lunga data accomunate da una grande passione per il guardaroba maschile.



Credits: Courtesy of Press Office

Sono perfette per l’estate le nuove borse in rafia colorata di THEMOIRè, realizzate ad Antananarivo, Madagascar, in collaborazione con un collettivo di donne impegnate nella lavorazione di questo materiale naturale. Il brand di accessori sostenibili, nato alla fine 2019 dall’intuizione di Salar Bicherenloo e Francesca Monaco e finalista ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2022, continua così a portare avanti il macro-progetto TOGETHER by THEMOIRè che si pone come obiettivo la valorizzazione dell’heritage artigianale di alcune minoranze in situazioni di vulnerabilità, convertendolo in prodotti attraverso i quali finanziare iniziative sul territorio. «Il capitolo 02 di questo progetto vede come protagonista la comunità di Antananarivo. La terra rossa del Madagascar e la sua grande biodiversità ci hanno

conquistati per la loro rara bellezza ma, allo stesso tempo, non potevamo restare indifferenti alle condizioni di estrema povertà della popolazione e dei bambini che, nonostante tutto, non perdono mai il sorriso».



Credits: Courtesy of Press Office

Trench sofisticati, jumpsuit iperlight e completi giacca-bermuda compongono la collezione Tombolini dedicata alla spring-summer 2023. Il DNA sartoriale, da sempre segno distintivo del brand marchigiano Made in Italy, incontra l’innovazione grazie a materiali high tech che vanno a integrare la proposta di texture più naturali come lino, seta e lane vergini.



Credits: Courtesy of Press Office

Monica Re, storica PR milanese, ha presentato il suo romanzo d’esordio dal titolo “Una Venere Isolata” con un “Défilé Mystique” al teatro Gerolamo, dove hanno sfilato alcuni capi antologici della collezione che il designer Alessandro de Benedetti creò nel 2006 ispirandosi al Film Cult, “El topo”, del maestro Alejandro Jodorowsky, artista e figura di rilievo della spiritualità contemporanea. È proprio da questa collezione che si dipana il plot del libro, in cui le tappe di organizzazione di una sfilata si trasformano in un "thriller psicomagico à porter” tra moda e spiritualità, abiti e astrologia, couture e ricerca interiore.



Credits: Courtesy of Press Office

Giallo Sole, Lavanda, Blu Camicia, Rosso Papavero e Pietra sono le nuance che delineano le proposte di casa Valextra: modelli storici come la borsa Iside e la Tric Trac, a cui si aggiungono alcune new entry, quali la nuova Shopping Bag Raffia Crochet e la Tote Bag Denim Stripe in rafia ricamata, cotone denim e pelle Millepunte.



Credits: Courtesy of Press Office

Il basket è il main theme della nuova collezione di Veronica Iorio. La stilista ha rielaborato questo immaginario attraverso il suo tratto femminile e naturalmente disinvolto, riuscendo a combinare sport e sexyness in un’unica visione d’insieme. Così anche il classico tubino nero assume una nuova aura, ricordando nella trama del tessuto - quasi tecnico - e nelle impunture l’abbigliamento dei cestisti.



Credits: Courtesy of Press Office

Zanellato ha svelato la sua prima collaborazione con Antonio Marras, una capsule collection esclusiva in cui le icone del marchio incontrano la visione creativa dello stilista sardo.



Credits: Courtesy of Press Office

DoDo ha lanciato con un cocktail party nella boutique di Corso Matteotti la collezione "te.loscrivoio x DoDo" che unisce i mondi del gioiello e del tatuaggio in modo inedito. Nata dalla collaborazione con l’artista e tatuatrice Ylenia Fabiano, la collezione ha una forte carica simbolica e prende vita dalle parole scritte a mano dalla creativa e incise su delicati gioielli in argento.



Credits: Courtesy of Press Office

Possono essere scomposti e riassemblati a piacimento, a seconda del momento della giornata o dell’occasione, i capi modulari di DROMe. Ad aver folgorato il direttore creativo Marianna Rosati, il libro Subways del fotografo Bruce Davidson, frutto di un’intensa esplorazione della metropolitana di New York durante gli anni ’80 attraverso una serie di vividi ritratti. L’atmosfera è notturna, la palette è essenziale e minimalista, mentre le texture si fanno corpose grazie a sovrapposizioni di suede, denim, inserti metallici, dettagli in pelle e paillettes colorate.



Credits: Courtesy of Press Office

Grande successo per l'opening del primo pop up store di Enterprise Japan, brand di sneakers e abbigliamento streetwear italiano fondato nel 2021 da Eli Group. Il pop up, ospitato all’interno di 10 Corso Como, si è trasformato in un vero e proprio club underground grazie alla presenza di Blanco, testimonial del marchio e special guest della serata.



Credits: Courtesy of Press Office

Gava, il nuovo progetto creativo del celebre brand italiano di borse e piccola pelletteria Gavazzeni, ha debuttato nella storica boutique e punto di riferimento dello shopping milanese La Tenda, lanciando la borsa “Vitto”. Puffy e morbida come un cuscino, la bag è stata presentata attraverso una “vetrina d’artista” con un’installazione di Katja Loher.



Credits: Courtesy of Press Office

Il Museo della Permanente di Milano si è tinto di rosa in occasione del fashion show di Luisa Spagnoli, un inno all’estate e una celebrazione della maestria artigianale che contraddistingue il brand, espressi al meglio dai completi in maglieria in tonalità vitaminiche, dalle gonne a balze, dalle camicie in lino freschissimo e dagli abiti a trapezio a maxi righe.



Credits: Courtesy of Press Office

Presenza fissa in calendario da diverse stagioni, MÜNN ha acceso la Milano Fashion Week con capi impreziositi da cristalli, perle e borchie creati in modo sostenibile attraverso l’utilizzo della resina dei pini. Il pluripremiato brand di origine coreana ha collaborato con Swarovski per quanto riguarda la realizzazione di anelli, bracciali e bottoni gioiello, creando un contrasto insolito tra l’ispirazione street della collezione ed elementi tipici della gioielleria.



Credits: Courtesy of Press Office

Franzi 1864 ritorna con due borse estremamente versatili. Per il suo rilancio, infatti, il marchio di pelletteria di lusso più antico nel panorama italiano ha lanciato la tote bag “Fernanda”, un modello dedicato alla prima donna direttrice della Pinacoteca di Brera, Fernanda Wittgens e la mini tote “Camilla”, omaggio alla celebre alla giornalista e scrittrice del ‘900 Camilla Cederna. Le due creazioni conservano gli elementi stilistici del brand - come la barra con rivetti ricoperti in pelle e la chiusura a puntale, ereditati dall’universo del viaggio e dei bauli - rieditandoli in chiave semplificata e leggera.



Credits: Courtesy of Press Office

Sono pensate per andare oltre le stagioni e durare nel tempo le camicie di Pina G, progetto nato dalla passione della giornalista, creative director e fashion editor Pina Gandolfi, che questo indumento l’ha sempre amato, portato, collezionato. La capsule si compone di otto pezzi con un nome proprio e una storia da raccontare, nati da incontri, folgorazioni, paesaggi e amori - quello più grande per la figlia Amina, a cui è stata affidata l’immagine della collezione.



Credits: Courtesy of Press Office

Profuma d’estate la Capsule Collection di abiti, top e costumi disegnata dalla designer colombiana Maygel Coronel in collaborazione con Yamamay. Le linee precise ed essenziali dei capi acquisiscono dinamismo grazie a rouches floreali, nastri, volant ispirati alle onde del mare, maniche a sbuffo, giochi d’intrecci e scolli monospalla.



Credits: Courtesy of Press Office