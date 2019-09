Un po’ preppy, un po’ punk: con la nuova collezione per la primavera-estate 2020 Michael Kors rende omaggio all’America (e alla sua storia famigliare).



New York, Duggal Greenhouse, ultimo giorno di fashion week.

È qui, nel cuore di Brooklyn, in quello che in passato è stato un grande cantiere navale, che Michael Kors ha presentato ieri la sua nuova collezione per la primavera-estate 2020 con una sfilata che è stata un vero e proprio omaggio all’America.

L’ispirazione è arrivata durante un’estate a Ellis Island quando lo stilista, ripercorrendo la storia della sua famiglia, ha scoperto che sua nonna era arrivata negli Stati Uniti da immigrata, su una nave, da sola, appena 14enne e con giusto qualche dollaro in tasca e questa scoperta l’ha portato a voler diffondere un messaggio di inclusione e speranza e a realizzare una collezione patriottica, anzi “la più patriottica di sempre” come lui stesso ha affermato.

E il suo grande ottimismo e la sua voglia di novità e rinascita traspaiono bene da questa collezione, in cui, non a caso, i colori dominanti sono il rosso, il bianco e blu, i colori della bandiera americana.





Evidenti i riferimenti al mondo della nautica con cappellini da marinaio, pullover con le ancore, giacche da regata e scarpe da barca.





A celebrare l’America ci hanno pensato gilet, gonne al ginocchio, pullover e accessori a stelle e strisce.





Ma non sono mancati neanche i pezzi più divertenti, come ad esempio i capi dalla stampa “tutti frutti”: dagli shorts con le ciliegie al mini dress con i limoni, da indossare con borse da pic nic e scarpe coordinate.





La nuova collezione per la primavera-estate 2020 è un mix di stile preppy e punk. Ed è così che a pullover con le trecce con lo scollo a v e gonne da collegiale, da portare rigorosamente con calzino a vista, si alternano capi e accessori in pelle o con borchie metallizzate.





Tra i pezzi forti della collezione, gli abiti d’ispirazione anni ’80, con maxi spalline, balze e ruches.





Quanto ai capispalla, i modelli proposti da Michael Kors per la prossima stagione spaziano da trench con le spalle rinforzate a blazer strutturati, da portare con cintura in vita e gonne al ginocchio o da infilare dentro ai pantaloni a vita alta.