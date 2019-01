Questi sono i brand più interessanti della settimana della moda berlinese

Si sono spenti i riflettori sulla Mercedes-Benz Fashion Week di Berlino che dal 14 al 17 gennaio ha presentato le collezioni autunno-inverno 2019-2020.

Un’edizione della settimana della moda berlinese speciale che segna il decimo anniversario di IDEP International Designer Exchange Program, il programma a sostegno dei talenti emergenti promosso dalla casa automobilistica, da oggi ribattezzato Mercedes-Benz Fashion Talents.

Per festeggiare questo traguardo, una mostra-evento che ha visto la reunion di alcuni dei 90 creativi supportati dal 2009 a oggi, nuove presenze in calendario e una serie di appuntamenti tra cui il talk con la guru del forecasting Li Edelkoort.

Nei quattro giorni di presentazioni e sfilate nelle varie location e nel padiglione principale di Ewerk, edificio di architettura industriale e ex club techno diventato l’hub della Fashion Week berlinese sponsorizzata da Mercedes-Benz, abbiamo selezionato i designer da tenere d'occhio per voi.

Amesh Wijesekera

Presentato da Mercedes-Benz, Amesh Wijesekera debutta alla Fashion Week berlinese nell’ambito del programma Mercedes-Benz Fashion Talents. Il designer nato a Londra e cresciuto in Sri Lanka, focalizza il suo brand unisex su colori, materiali e texture ispirate al suo paese, con una collezione autunno-inverno 2019 carica di know how produttivo local: “Lavorare fianco a fianco con gli artigiani mi permette di sperimentare, di sbagliare e di farmi ispirare dai nostri sbagli” ci racconta Amesh. Il designer presenterà durante la London Fashion Week all’International Fashion Showcase, una mostra collettiva in partnership con British Council, British Fashion Council, London College of Fashion e Somerset House.











Courtesy of Mercedes-Benz

Julia Seemann

Julia Seemann è una delle emergenti più interessanti della scena europea. Nel 2017 ha presentato a Der Berliner Salon su invito di Mercedes-Benz Fashion Talents e a Milano con Vogue Talents. Del brand di abbigliamento donna che porta il suo nome, Julia, svizzera, residente a Zurigo, riversa "l’underground, delle subculture e contro culture legate alla scena musicale degli anni Novanta e Duemila" ci racconta. E nella nuova collezione inverno 2019 parla di electro, metal, punk con denim tie-dye arcobaleno, broccati cinesi, strass.





Courtesy of Mercedes-Benz

Odeeh

Il brand di womenswear berlinese disegnato da Otto Drögsler e Jörg Ehrlich riprende la tradizione dell’atelier sartoriale mescolando i canoni dell’abbigliamento maschile e quello femminile. La collezione invernale 2019/2020 si ispira all’ufficio, ai pied-de-poule di lana, alle forme tailoring over che piacciono alle donne.











William Fan

Quello di William Fan è un marchio cult della scena berlinese con uno store monomarca in città. Nato nel 2015, il designer cerca il punto di incontro tra la costruzione maschile e femminile, tra i tessuti da lavoro e le sete scivolate, tra le influenze orientali di Hong Kong delle sue radici e Berlino la città dove vive. Ma nella collezione invernale 2019 lascia i colori calmi e il rigore che l’hanno contraddistinto sin qui ( per presentare la sua collezione ha scelto un karaoke di Alexandreplatz) per spostarsi verso le stampe animalier in satin, i glitter, le paillettes.







Steven Tai

Anche lui parte del programma Mercedes-Benz Fashion Talents nel 2012, Steven Tai è tra i pochi a poter vantare un riconoscimento da parte di Yohji Yamamoto che nello stesso anni gli conferisce il Chloé Prize al Festival di moda e fotografia di Hyères. Lo sguardo del designer canadese sul look femminile è sempre divertito e curioso e le sue collezioni hanno come sottofondo un umorismo sottile di chi si prende sul serio divertendosi: linee pulite colori tenuti, silohuette tomboy anche nell'inverno 2019. Basta scrollare la pagina del suo Instagram per capirlo: le collezione sono ambientate in scene di vita domestiche con una scelta sofisticata di pose e protagoniste, sempre donne e ragazze lontane dai clichès.







Courtesy of Mercedes-Benz

Wataru Tominaga



Wataru Tominaga ha sfilato a Berlino nel 2016 come uno dei talenti promossi da Mercedes-Mercedes-Benz Fashion Talents dopo aver vinto il Grand Prix du Jury Première Vision al Festival di Hyères. Wataru è un creativo per metà fashion designer e per metà artista (ha appena concluso una residenza al Palais de Tokyo di Parigi). Il suo modo di intendere gli abiti è estendere, trasformare e completare il corpo umano. Nella sue collezioni il colore e la stampa sono predominanti, insieme ai ricami e agli origami orientali che modificano i tessuti. Più che lookbook i suoi sono delle performance documentate.











Courtesy of Mercedes-Benz

Cover: Courtesy of Mercedes-Benz