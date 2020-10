Una selezione speciale di bellissime cappe e mantelle, il trend sulla bocca (e sulle spalle) di tutte!

Se indossare il mantello da supereroe è sempre stato un sogno, questo autunno inverno si esaudiranno i vostri desideri.

Infatti, come vi avevamo annunciato da tempo, cappe e mantelle sono i capospalla da avere a tutti i costi per l’autunno inverno 2020.

Salutiamo le maniche (che sono invece protagoniste su top e camicette) e diamo il benvenuto a comodi e caldi poncho che ci avvolgeranno e coccoleranno, rendendoci però chic come non mai.

La cappa infatti è l’unica giacca in grado di darci un’allure da First Lady, grazie alle sue spalle strutturate e al manto che svolazza creando gioco e movimento. #SuperLadies





(Credits: Federica Tosi)

Il cappotto con cappa di Federica Tosi è chiccosissimo grazie alla nuance burgundy e alla lunghezza d'effetto. #LikeA(First)Lady





(Credits: Kocca)

Il maxi check nero e rosso ci ha conquistate lo scorso inverno e continua ad essere il nostro preferito. Per questo amiamo questo poncho di Kocca con frange. #Check





(Credits: Geox)

Chi lo ha detto che la mantella debba essere solo in lana o cachemire? Anche il piumino può avere la foggia di cappa come questo di Geox, una proposta classica solo all'apparenza. #WinterCape





(Credits: Carolina Herrera)

La mantella color cammello di Carolina Herrera è elegantissima, non a caso ha sfilato sulla passerella riscuotendo tantissimo successo. #FromTheRunway





(Credits: Balmain)

Tocco Brit e natalizio sulla cape di Balmain, che distingue tutte le sue giacche con l'iconico maxi bottone in oro. #TartanCape

(Credits: Pinko)

Righe (verticali per slanciare la figura) e mille frange: il poncho in lana di Pinko unisce il trend dello sfrangiato a quello della cappa. #DueInUno





(Credits: Gucci)

La proposta di Gucci in monogram velvet nero è la più fashionista in assoluto. Incredibilmente d'effetto. #MonogramCape





(Credits: Belstaff)

Anche Belstaff, propone poncho in stile blanket (copertina), cozy e avvolgente. Questo che vi proponiamo è nero e verde, una combo invernale che ci piace. #BlanketCape





(Credits: YOOX)

Chloé punta su un modello più strutturato fatto di gilet interno con bottoncini e cappa color fumo. Sobrio ed elegante come nessuno. #ChloéMagic





(Credits: Alviero Martini 1A Classe)

Il poncho di Alviero Martini 1A Classe è essenziale in grigio con bordature nere e frange finali. #PerfectPoncho





(Credits: Etro)

Chi di noi non ama un Paisley come si deve? Il più bello e famoso è quello di Etro. #PaisleyPoncho





(Credits: Moncler)

La proposta più originale è quella di Moncler che ha realizzato un poncho con le spalle in piuma e il corpo in lana. Più edgy di così non ce n'è! #PonchoPiumino

(Credits: Red Valentino)

Le "cappuccetto rosso" in ascolto ameranno questa cappa in rosso (Valentino, ça va, sans dire) con bordature ondulate, firmata Red Valentino,. #RedValentinoCape

(Credits: Luisa Spagnoli)

Luisa Spagnoli ha realizzato questa cappa super chic in lana bouclé nei colori dell'autunno. #AutumnPalette

(Credits: Maison Margiela)

Maison Margiela opta per una cappa stile trench, un po' più leggera sì, ma anti vento e pioggia. #TrenchCape

(Credits: Dixie)

Il poncho con disegni d'ispirazione atzeca e frange di Dixie sarà protagonista dei vostri outfit boho-chic. #BohoPoncho