Il "western boot" è uno dei tormentoni di stagione: ecco 4 modelli di Mango da indossare h 24



Che siano l'ossessione fashion del momento è ormai un fatto conclamato. Hanno fatto capolino lo scorso autunno inverno, dopo anni di oblio, e ora impazzano un po' ovunque, sulle passerelle, ai piedi di celeb e influencer e, ovviamente, nei negozi.



Stiamo parlando di stivali e stivaletti texani, uno degli shoe trend più quotati del momento. Un inverstimento facile facile, più semplice da indossare di quanto si possa pensare. Dimenticate giacche con le frange, camicie check e abbiagliamento da rodeo.

Gli stivali "cowboy" si abbinano a capi minimal chic per un look molto contemporaneo. Ne sanno qualcosa le molte influencere che li indossano e sfoggiano su Instagram.

Mango ne ha una discreta selezione e, neanche a dirlo, i suoi modelli spopolano davvero ovunque.

Se siete indecise se lanciarvi a capofitto sul trend, ecco i 4 stivali texani più cool del marchio su cui posare lo sguardo!

Are you ready?









Cowboy & Kisses





Gambale alto e motivi ricamati a contrasto: questo stivale racchiude l'essenza stesso del "texan boot". L'influencer Nuria Val li abbina con un paio di pants neri e una camicia di jeans. Perfetta la giacca in pelle scamosciata color cognac.

(Credits: Courtesy press office)

Light Blue





Linee minimal, impunture a vista e tacco e suola a contrasto. Ma è il colore, questa sfumature di azzurro carta da zucchero ad averci letteralmente conquistato! Candela Pelizza li indossa con un total look in denim per un effetto ton sur ton impeccabile.





Black & White





Da vere "rodeo girl", questo modello è uno dei più amati: la combo colore è super versatile e permette molteplici abbinamenti. Le impunture a coda di rondine danno quel tocco vintage che non guasta mai. Blanca Mirò, influencer spagnola, propone, saggiamente, l'abbinamento con un blanket coat stampa check per un effetto cozy chic perfetto per l'autunno.





Rock & roll





Per le dure e pure del genere, questo modello è il must have assoluto. Semplice solo all'apparenza, ha dettagli molto strong per affrontare l'inverno con il piglio giusto. Si indossano un po' con tutto, con la jumpsuit verde army, come fa Sofia Sanchez de Betak, ad esempio, ma anche con un abito lungo a fiori per dare un tocco forte al look.