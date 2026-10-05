Capi in pelle, soffici pullover, tocchi burgundy e accessori raffinati: ecco le novità di Mango da aggiungere subito alla wishlist di stagione

Appena arriva l'autunno, la nostra voglia di layering e abbinamenti stilosi si fa sentire più che mai. Ed ecco che, più puntuale che mai, la collezione di Mango comincia a interpretare proprio questo nostro bisogno, mescolando silhouette sartoriali, capi in pelle e dettagli squisitamente femminili in un mix raffinato a cui è impossibile resistere.

A guidare la selezione dei capispalla ci pensano due proposte dalla forte personalità: per le giornate di pioggia o per i weekend fuori porta, il parka cerato sui toni del marrone con colletto in velluto nero regala quel perfetto appeal british che ci piace sempre un sacco.

Se invece cercate un tocco colorato per dare un twist anche alla mise più semplice, la scelta non può che ricadere sulla giacca corta in pelle rossa.

A proposito di capi chiave del guardaroba, non possiamo non citare gli immancabili i classici jeans wide-leg, per look rilassati ma al tempo stesso super curati, oppure, per un'alternativa più chic, i pantaloni avorio con le pinces, perfetti anche per l'ufficio.

Chi ama le pencil skirt non potrà resistere al modello in pelle burgundy, da portare con la camicetta a righe, con la romantica blusa cipria con ricami in pizzo, o con il delizioso pullover rosa confetto a maniche corte, perfetto per il periodo.

Come risolvere all'istante il dilemma del "cosa mi metto"? Con un abito chemisier, che domande! Quello stampa cerbiatto è il più cute che troverete in circolazione, statene pur certe. Mixatelo con un paio di stivali neri al ginocchio con tacco comodo block heel, e il gioco è fatto.

A chiudere in bellezza, un set di bracciali rigidi, degli occhiali da sole dalla forma rettangolare e una borsa a spalla matelassé in una nuance di rosso ciliegia davvero irresistibile.

Scegliete i vostri pezzi preferiti e indossateli senza moderazione!

Mango: la nostra wishlist per il mese di Ottobre

Parka cerato con colletto a contrasto, MANGO

Jeans wide leg, MANGO

Abito chemisier stampa cerbiatto, MANGO

Stivali alti block-heel, MANGO

Blusa ricamata, MANGO

Pencil skirt, MANGO

Bracciali rigidi, MANGO

Blusa a righe, MANGO

Pantaloni avorio con pinces, MANGO

Occhiali da sole rettangolari, MANGO

Giacca corta in vera pelle, MANGO

Pullover a manica corta, MANGO

Borsa a spalla matelassé, MANGO

Credits: shop.mango.com