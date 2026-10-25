La borsa in pelle è un piccolo investimento di stile: con una buona routine di pulizia e qualche accortezza potete mantenerla morbida, lucida e senza macchie per moltissimi anni.

Lo sappiamo bene: una borsa in pelle ben tenuta può accompagnarci tranquillamente per più di dieci anni, senza perdere fascino e anzi, passare di mano in mano come un oggetto da tramandare di mamma in figlia, di nonna in nipote. La differenza la fa come la si pulisce e dove e come la conserviamo .

La pelle è un materiale vivo: si ammorbidisce, prende una patina bellissima, ma teme acqua, calore e detergenti sbagliati. L’obiettivo non è bloccarne l’evoluzione, ma evitare macchie, aloni e crepe che la invecchiano male.





Le regole base per pulire una borsa in pelle senza rovinarla

Prima di tutto, identificate che cosa avete in mano: pelle liscia, pelle scamosciata o nabuk, pelle verniciata, borsa chiara o scura. Ogni tipo reagisce in modo diverso a acqua e sapone.

Regola numero uno per pulire una borsa in pelle: pochissima acqua. Usate sempre un panno in microfibra appena inumidito con acqua tiepida e una goccia di sapone neutro, mai immersioni o lavatrice.

Numero due: niente sfregamenti energici. I movimenti devono essere delicati, lineari, senza “strofinare forte” nel punto della macchia, che rischia solo di scolorire la pelle.

Numero tre: test in un punto nascosto. Qualsiasi prodotto, anche il più innocuo, va provato sull’interno della patta o sotto il fondo. Se vedete aloni o cambi di colore, fermatevi.

Numero quattro: asciugatura naturale. Dopo aver pulito la borsa in pelle, lasciatela asciugare all’aria per almeno una notte, lontano da sole diretto, termosifoni e phon. Il calore secca e spacca la pelle.

Infine, nutrimento: una crema o un balsamo specifico e incolore, steso ogni 2-3 mesi, mantiene il materiale elastico e previene le crepe. Secondo molti laboratori di pelletteria artigianale basta davvero un velo sottile, non più spesso.





Pulizia pratica per liscia, scamosciata, verniciata e borse chiare

Per una borsa in pelle liscia o martellata:

1) Spolverate con un panno asciutto.

2) Passate un panno morbido inumidito con acqua tiepida e poco sapone neutro, senza insistere troppo.

3) Ripassate con un panno solo umido per togliere il sapone.

4) Fate asciugare 24 ore, poi applicate pochissima crema nutriente.

La borsa in pelle bianca o chiara è molto più delicata. Meglio usare schiume a secco e prodotti specifici per pelli chiare, seguendo le indicazioni del produttore. Diversi pellettieri sconsigliano latte detergente, salviette con alcol, candeggina e acetone: possono togliere la macchia, ma anche la finitura, favorendo ingiallimenti futuri.

Con pelle scamosciata e nabuk l’acqua è la vera nemica. Qui si lavora “a secco”:

- spazzola morbida, passata sempre nella stessa direzione, per rimuovere polvere e tracce leggere;

- gomma specifica per camoscio sulle macchie piccole;

- eventualmente schiuma a secco formulata per scamosciato, sempre dopo test.

Per proteggerla, uno spray impermeabilizzante per pelle e camoscio, rinnovato un paio di volte l’anno, riduce i danni di pioggia e macchie.

La pelle verniciata o lucida teme i graffi e il trasferimento di colore (classico: jeans scuri sui bordi chiari). Per pulirla: panno in microfibra asciutto, poi un altro appena inumidito con acqua tiepida e una goccia di sapone neutro, asciugando subito dopo. Per ravvivare la lucentezza, meglio prodotti specifici per vernice; aceto molto diluito o un velo di vaselina possono funzionare, ma solo se non notate appiccicosità o aloni.

Routine, macchie difficili e trucchi per farla durare anni

Una routine minima tiene la borsa sempre in ordine. Una volta alla settimana: svuotate, scuotete briciole e polvere, passate un panno asciutto su manici e parti a contatto con le mani. Una volta al mese:

1) Svuotate tutte le tasche.

2) Pulite l’interno con aspirapolvere delicato o rullo leva‑pelucchi; sulle fodere lavabili, panno leggermente umido con poco sapone.

3) Pulite l’esterno secondo il tipo di pelle.

4) Lasciate asciugare all’aria 24 ore.

5) Stendete un velo di balsamo o crema nutriente.

Macchie: con acqua e pioggia tamponate subito con un panno asciutto, riempite la borsa con carta non stampata perché mantenga la forma, fate asciugare lontano dal calore.

Per grasso e olio (creme, cibo) funziona coprire la zona con talco, amido di mais o un po’ di bicarbonato: lasciate agire qualche ora, poi spazzolate via con delicatezza.

Macchie di make‑up su pelli colorate si possono trattare con un latte detergente delicato, messo su un dischetto di cotone e tamponato, non strofinato. Sulle pelli bianche, meglio prodotti specifici: gli esperti di manutenzione della pelle spiegano che gli struccanti rischiano di togliere la finitura.

L’inchiostro è il caso più spinoso. Su borse non pregiate potete provare un cotton fioc appena inumidito con alcool isopropilico, prima in un punto nascosto. Se il colore cambia, fermatevi e rivolgetevi a un professionista, soprattutto con pelli chiare o borse molto costose.

Per muffa e odore di chiuso, tipici delle borse dimenticate in cantina, togliete la polvere, passate un panno con aceto bianco molto diluito solo se il marchio non lo sconsiglia, lasciate asciugare all’ombra e poi nutrire con balsamo. All’interno potete mettere per una notte un sacchettino traspirante con un po’ di bicarbonato, senza contatto diretto con la pelle.

Capitolo conservazione: usate la dust bag in tessuto, niente sacchetti di plastica. Riempite la borsa con carta leggera non stampata per mantenere la forma, chiudete le zip, riponetela in un armadio asciutto, lontano da termosifoni e finestre.

Gli errori da evitare? Lavatrice, ammollo, phon caldo, stufette, detergenti per pavimenti o cucina, salviette con alcol e profumo, candeggina, acetone, mix casuali di aceto e bicarbonato. Anche troppo olio o troppo balsamo sono un problema: saturano i pori e rendono la pelle appiccicosa.

Per finire, un piccolo kit “di salvataggio” da tenere a casa accanto alle vostre borse: panno in microfibra, gomma per camoscio, crema nutriente incolore, talco o amido di mais, qualche sacchettino per isolare trucchi e penne. Bastano questi alleati per avere davvero una borsa in pelle sempre pronta all’uso e fotogenica.