L’unica nota positiva dell’inverno? Che possiamo lasciarci avvolgere tutto il giorno dai nostri amati maglioni. Ecco una carrellata dei più belli che si trovano adesso in circolazione!

Ormai ci siamo, è appena entrato nel vivo quel periodo dell’anno in cui i maglioni si trasformano nei nostri migliori amici e svettano in cima alla lista dei capi must a cui non rinunceremmo per nessuna ragione al mondo.

Del resto, che siano per una nuova giornata di lavoro dietro la scrivania o per i momenti di relax tra le mura di casa, cosa c’è di meglio di un bel maglione caldo, comodo e super avvolgente per affrontare in assoluta comodità (e al massimo dello stile) anche i giorni più freddi?

Da sfoggiare all day long, possiamo sceglierli sia per completare i look super basic sia per sdrammatizzare le mise più ricercate e ora che sugli scaffali dei negozi e le vetrine degli e-shop sono già approdati tanti nuovi modelli da collezionare non ci resta che darci da fare con lo shopping!

Quali sono i maglioni più cool della stagione? Anche quest’autunno-inverno i fashion brand non si sono smentiti e hanno inserito nelle loro collezioni modelli per tutti i gusti e per tutti i budget.

Da quelli cropped dai colori pastello a quelli oversize dalle tinte fluo; dalle versioni a righe multicolor a quelle dai ricami iper femminili; e poi ancora quelli con scollo a V e dettagli in pizzo; quelli con scollo tondo e colletto Peter Pan; quelli con le trecce o con volant sulle maniche...come avrete intuito sono tante le new entry che aspettano solo di finire nel vostro guardaroba.

Se siete un po’ indecise su cosa puntare, vi aiutiamo noi a chiarirvi le idee! Ecco una selezione di maglioni bellissimi, perfetti per coccolarsi da qui fino alla fine della stagione.

& OTHER STORIES Pullover lilla girocollo con ruches sui polsini

MAJE Maglione a coste con scollo a v e dettaglio in pizzo

ALEXACHUNG Pullover a righe multicolor in lana e mohair

LUISA SPAGNOLI Maglione bordeaux con le trecce e colletto Peter Pan

SAINT LAURENT Maglione girocollo in cachemire

MIU MIU Maglione girocollo con ricamo

FABIANA FILIPPI Maglione in lana e cachemire con scollo a v

MAX&CO. Pullover girocollo con lavorazione a coste in pura lana

ISABEL MARANT Pullover girocollo con volant sulle maniche

OFF-WHITE Pullover grigio in misto alpaca e mohair

ALVIERO MARTINI Maglione girocollo a tinte soft

LES COPAINS Maglione a righe bianche e blu con bottoni dorati sulla spalla

MANILA GRACE Pullover girocollo con maxi treccia e bottoni laterali

FALCONERI Maglione girocollo a maniche lunghe

MARNI Maglione color block con orlo asimmetrico

