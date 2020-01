Caldi, soffici e con quell'allure sporty irresistibile: siete pronte a innamorarvi anche voi dei maglioni con la zip?

Se pensate che i maglioni con la zip siano prerogativa esclusivamente del guardaroba maschile, non avete ancora visto i modelli che vi vogliamo proporre!

Tra le tante tendenze di quest'anno in fatto di maglieria, il pullover in questione - per intenderci quello con la cerniera corta che spesso viene associato più al menswear - è in assoluto uno dei più cool su cui mettere gli occhi.

Caldo, morbido e super chic ma con un tocco sporty che lo rende perfetto su tutti i look daily. E soprattutto estremamente versatile.

Tre i suoi possibili utilizzi, a seconda di come preferiamo indossarlo: si può portare a collo alto (quindi con la zip chiusa), l'ideale per proteggersi dal freddo nelle giornate invernali. Oppure con la zip semi-aperta che crea un colletto in stile polo, per una perfetta resa casual. O ancora, aprendo del tutto la zip, si ottiene lo scollo a V. Insomma, 3 maglioni in uno!

Ecco le varianti più interessanti in circolazione da acquistare subito.

H&M

Credits: hm.com

SEZANE

Credits: sezane.com

WEEKDAY su ZALANDO

Credits: zalando.it

TOPSHOP

Credits: topshop.com

TIBI

Credits: net-a-porter.com

& OTHER STORIES

Credits: stories.com

PRADA

Credits: net-a-porter.com

NILI LOTAN

Credits: net-a-porter.com