Le t-shirt parlanti possono rivelare più di quanto si possa pensare: scopriamo insieme che messaggi mandano le più cool!

Perché parlare se una t-shirt stilosa può farlo per noi?

Le magliette “parlanti” con scritte vanno dritte al punto e sono un must 2.0 che può rivelare molto più di quanto pensiamo.

Con il take over dell’universo social poi, le shirt stampate sono uno strumento indispensabile per esprimerci, anche solo attraverso una foto.

Grazia.it ha scelto con cura una selezione di cotton t-shirts con scritta, basic e modaiole: vi assicuriamo che vi lasceranno senza parole, tanto parleranno loro per voi! #BlaBlaBla

(Credits: Dior)

Da diversi anni ormai, la direttrice creativa di Dior donna, Maria Grazia Chiuri, propone delle t-shirt essenziali con scritte potenti ed emblematiche. La prima fu "We should all be feminists" tratto dal saggio di Chimamanda Ngozi Adichie e ora, dato il grande seguito e successo delle capsule, le ha proposte nuovamente con nuovi messaggi come questo. #ISayI

(Credits: Christopher Kane)

Lo slogan che ha caratterizzato le ultime collezioni dello stilista scozzese Christopher Kane è stato "More Joy", più felicità, un mantra che non dobbiamo scordarci mai. #JoyfulFashion

(Credits: Edoardo Gallorini)

Il giovane Edoardo Gallorini è uno stilista italiano che ha da poco lanciato la sua collezione "La Stagione del desiderio", di cui fa parte questa t-shirt con scritta "Magnifica Illusione". #MagnificaIllusione

(Credits: My Twinset)

Happy vibes sulla t-shirt bianca con scritta maxi e glitterata "Forever" di My Twinset. #PerSempre

(Credits: Reformation)

Il brand sostenibile Reformation, fa spesso riferimento alla sostenibilità con moniti nelle newsletter, slogan e anche sui capi, come su questa shirt che dice "lo stile è sostenibile, la moda no". #SustainableFashion

(Credits: Rotate)

Il logo di Rotate, brand scandinavo molto lanciato negli ultimi anni, fa da iniziale per una serie di key slogan da non dimenticare mai. #GoodVibes

(Credits: Roxanne Assouline)

Il monito alla gentilezza è uno dei più gettonati ultimamente, come quello della maglietta di Roxanne Assoulin che recita "Womankind - Kind Woman". #BeKind

(Credits: Sandro Paris)

Romantico e retrò il manifesto stampato sulla maglietta di Sandro Paris, tratto da una storia...fashion. #LoveStory

(Credits: Pinko)

"L'amore uccide la paura", questo il mantra di Pinko per la FW 20. Che ne pensate? Noi siamo d'accordo! #LoveKills

(Credits: Matchesfashion)

Attraverso la sua collezione, Vetements lancia messaggi di amore e speranza come su questa t-shirt con scritto "Love is..." #Us

(Credits: Essentiel Antwerp)

Il brand belga Essentiel Antwerp realizza capi pop e colorati come questa t-shirt con scritto "No Excuses" in lilla e turchese. #Pop!

(Credits: Dixie)

"Fallo per te stesso", la maglietta di Dixie ci ricorda di fare delle scelte pensando a noi. #SelfConcious