Maglie cut-out in questa stagione? Perché no! Ecco una mini selezione di proposte perfette per alzare il tasso di stile dei look autunnali.

Non solo maglioni dallo stile classico e dal design essenziale, tra i grandi tormentoni di questa stagione ci sono, forse un po’ a sorpresa, anche le maglie cut-out che già questa primavera avevamo sfoggiato in più di un’occasione.

In vista dei mesi freddi avevate già iniziato a fare scorta di cardigan e dolcevita caldi e avvolgenti? Beh, vi conviene tenere da parte un po’ del vostro budget anche per le maglie cut-out.

E badate bene: è inutile convincersi di non voler cedere al trend, è tempo perso. Nelle prossime settimane vi basterà fare un giro tra i negozi per cambiare idea all’istante e volerne immediatamente nell’armadio almeno un paio.

Perfette per aggiungere un tocco femminile e sensuale anche a un semplice look composto da jeans e ballerine, le maglie cut-out sono una scelta azzeccata per dare una marcia in più agli oufit quotidiani.

E che vogliate iniziare a seguire il trend a piccoli tocchi, optando per maglie con tagli piccoli e discreti, o vogliate osare con spacchi e aperture ben più audaci su spalle, seno o pancia, vi aiutiamo noi a orientarvi tra le tantissime versioni già arrivate nelle nuove collezioni FW23.

Gilet e cardigan in maglia leggera per stratificare i look, pullover e dolcevita più pesanti per affrontare con stile qualsiasi condizione meteo: ecco una mini selezione di maglie cut-out che potrebbero fare giusto al caso vostro.

7 maglie cut-out da sfoggiare quest’autunno

VERSACE Cardigan cropped in lana con tagli cut-out

Credits: mytheresa.com

BERSHKA Maglia bianca con tagli cut-out sulle spalle

Credits: bershka.com

ISABEL MARANT Maglione viola a trecce con tagli cut-out

Credits: farfetch.com

ZARA Gilet grigio in maglia con tagli sul fianco

Credits: zara.com

THE ATTICO Top in maglia con scollo all'americana e tagli cut-out

Credits: farfetch.com

PAIGE Maglione a collo alto con dettaglio cut-out

Credits: farfetch.com

GANNI Maglia in lana a maniche corte con tagli cut-out

Credits: mytheresa.com

Foto: GettyImage