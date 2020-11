Il tessuto più caldo, soffice ed elegante dell’autunno-inverno lo amiamo. Qui lo trovate in 16 esemplari, tra maglie e pullover leggeri per cui perdere la testa

Bisogno di capi caldi, morbidi e confortevoli? La risposta è una sola: maglie in cashmere, assolutamente perfette quando la temperatura si abbassa e abbiamo bisogno di qualcosa che sia chic ma anche super comfy.



Perfette per uscire ma anche come capo da indossare in casa, senza dover rinunciare né allo stile né alla praticità.

Le declinazioni più raffinate? La maglia extrafine così come il pullover ultraleggero. L’importante è che sia ultra light per non infagottarci, specialmente se portati sotto a capispalla già non troppo stretch, tipo i piumini.

Un must è la maglia in Cashmere Ultralight di Falconeri, versatile e abbinabile a qualsiasi look dall’alba al tramonto.

Irina Shayk in una foto della campagna delle maglie in Cashmere Ultralight di Falconeri. Credits: Falconeri

Il filo conduttore è la leggerezza, quel touch delicato e soffice che caratterizza la texture di questo materiale prezioso.

Ma non solo leggerezza: anche l’eclettismo di questo capo è ciò che lo rende un key piece dell’autunno-inverno. Da abbinare a una gonna lunga in denim e a un blazer è perfetto, così come da mixare a un paio di pantaloni di pelle.

Perfino con outfit più sportivi e casual - come quelli a base di tute da ginnastica o jeans modello boyfriend - la maglia in cashmere diventa il tassello mancante. A incastro perfetto, insomma!

Tra i modelli di stagione irrinunciabili, si va dal body al pullover cropped, dal cardigan senza bottoni alla maglia con cappuccio. Dipende tutto dal vostro stile e da cosa cercate davvero nel cashmere. Eleganza? Allora una maglia a collo alto da indossare come sottogiacca è ciò che fa per voi.

Morbidezza che sa un po’ di tenerezza? Allora i pullover saranno il vostro caldo abbraccio di cui non potrete più fare a meno!

Per scoprire qual è la vostra dolce metà in cashmere, seguiteci in questa rassegna di pezzi chiave dell’autunno inverno 2020. Abbiamo raccolto le 16 maglie di cashmere più belle del momento. Da chi di queste volete farvi abbracciare?





ALTEA Pullover in cashmere.

Credits: Farfetch

BOTTEGA VENETA Pullover in cashmere ultra leggero color verde menta.

Credits: Mytheresa

DRUMOHR Maglia in cashmere.

Credits: Farfetch

FALCONERI Cardigan in cashmere corto.

Credits: Falconeri

GUCCI Maglione in cashmere leggero a collo alto.

Credits: Farfetch

H&M Pullover nero di cashmere.

Credits: H&M

INTIMISSIMI Body in cashmere.

Credits: Intimissimi

KHAITE Pullover con scollo a V in cashmere leggero.

Credits: Mytheresa

LORO PIANA Maglione leggero in cashmere.

Credits: Mytheresa

MANGO Maglione girocollo leggero in cashmere.

Credits: Mango

N° 21 Pullover leggero in cashmere con applicazione gioiello.

Credits: Farfetch

N. PEAL Maglia leggera in cashmere.

Credits: Farfetch

PRADA Cardigan leggero in cashmere.

Credits: Mytheresa

UNIQLO Pullover leggero in cashmere.

Credits: Uniqlo

UNOCASHMERE Pullover cropped in cashemere con applicazioni gioiello e colorazione effetto tie dye.

Credits: Unocashmere

YAMAMAY Maglia leggera in cashmere.

Credits: Yamamay