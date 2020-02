Luisa Spagnoli ha incantato la MFW con una collezione pensata per una donna raffinata e sicura di sé

L’eleganza Made in Italy, senza tempo e senza età, ha sfilato a Milano con la collezione di Luisa Spagnoli.

I 54 look proposti per l’autunno inverno 2020-21, per quanto variegati e pensati per le occasioni più disparate, hanno in comune freschezza e versatilità, due elementi chiave dello stile della nuova Luisa Spagnoli.

Nel disegnare la collezione, Nicoletta Spagnoli, amministratore delegato e designer del brand, ha pensato ad una donna sicura di sé, che osa con il colore e che ama mixare tessuti e stili diversi.

(Credits: Getty)

Le proposte sono un binomio tra linearità maschile data dai tanti completi, pantaloni over in principe di Galles e tartan e gilet dandy...

(Credits: Getty)

..e il romanticismo femminile delle camicie vittoriane, dei maglioni colorati in lana e mohair e dei tanti abiti mini e maxi.

(Credits: Getty)

"Il fil rouge della collezione è certamente la maglia, pettinata e d'angora, perché siamo nati con la maglieria e l'abbiamo voluta rivisitare in chiave completamente nuova" dice Nicoletta.

(Credits: Getty)

Sui trend che andranno per la maggiore per l’autunno inverno ci anticipa che cappe e mantelle saranno un must...

(Credits: Getty)

..così come i mini dress in maglia con le maniche over...

(Credits: Getty)

..e la pelle su gonne, camicie e pantaloni.

Ad assistere alla sfilata tante special guest d'eccezione tra cui Filippa Lagerback, Marica Pellegrinelli e Olivia Palermo: tre potenti icone di stile che incarnano pienamente lo stile Luisa Spagnoli.

Luisa Spagnoli: il front row della sfilata AI 2020-21 Marica Pellegrinelli



Courtesy of Press Office

Olivia Palermo



Courtesy of Press Office

Filippa Lagerback con la figlia Stella Bossari



Courtesy of Press Office

Federica Panicucci



Courtesy of Press Office

Giulia Valentina



Courtesy of Press Office

Alessandra Grillo



Courtesy of Press Office

Paola Turani



Courtesy of Press Office

/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...