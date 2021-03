Ispirazioni dallo street style: trend e idee di stile da sperimentare e da indossare in questo 2021

I trend veri? Non sono solo quelli che passiamo in rassegna durante le Fashion Week, lanciati dai designer più famosi, ma sono quelli che possiamo scorgere tutti i giorni intorno a noi. Parliamo di street style, da sempre uno degli ambiti di maggiore interesse quando si tratta di andare a caccia di nuovi abbinamenti e di nuovi stili ai quali avvicinarsi, anche solo per un'occasione speciale.



Se alla parola street style avete alzato le sopracciglia pensando a quei ritratti posati di celebrities e trend setter fuori da show ed eventi mondani, vi suggeriamo di resistere. Abbiamo scelto infatti 21 look che ci sembrano molto personali, che esprimono un'identità che va oltre quegli hashtag gifted o adv che potete scovare sugli Instagram di molte influencer.

Dall'abito all'accessorio, dal classico che non stanca ma a nuovi modi di indossarli o abbinarli: date un'occhiata a questi look, prendete spunto o rivoluzionateli a modo vostro.





1. L'abito arcobaleno

Un maxi dress coloratissimo, morbido e leggero, che gioca con i colori dell'arcobaleno opportunamente sfumati. Impegnativo? Non con un paio di anfibi e una minibag.

2. Lo chemisier minimal

Senza chemisier non sarebbe primavera. Ma questo è un concetto nuovo: non c'è nessun punto vita in evidenza, la linea è dritta e semplice.

3. Il completo over

La suit mania continua o meglio, si allarga. Nelle proporzioni: maxi spalle, volumi oversize e pantaloni dritti d'ispirazione maschile.

4. Lo stile Seventies rivisitato

C'è un che di anni '70 in questo look, che non ne sacrifica però l'aspetto contemporaneo. Jeans a vita alta ampi (non a zampa!), camicia con maniche balloon e maxi collo in sangallo.

5. Le stampe tapestry

Chi ama le fantasie stile "carta da parati" ha davanti una stagione molto fortunata. Da provare così: minidress ampio e stivale classico.

6. Le bermuda con gli stivali

Attenzione: bermuda, non shorts. L'abbinamento che proponiamo è raffinato e molto basic. E da il meglio se giocato con toni naturali e sobri.

7. Lo slipdress

Pezzo chiave di stagione, soprattutto per chi gioisce del ritorno di quel gusto tipicamente anni '90-2000. Con una t-shirt sotto o senza, con infradito o sneakers: ci piace in tutti i modi, ma questo insieme ci ha conquistato.

8. Il mix animalier

Per fortuna o purtroppo, l'animalier non ci lascia più, torna ad ogni stagione nelle sue mille varianti. Il segreto per non cadere nel banale? Osare il mix: come un cappotto leopardato e una scarpa pitonata. Welcome to the jungle!

9. La t-shirt bianca con i pantaloni in pelle

Il giusto equilibrio tra basic ed elegante? Si ottiene con la scelta dei materiali giusti. Guardare l'abbinata t-shirt in cotone e pantalone in pelle per credere.

10. Il total white

Sdoganato anche per l'inverno, il total white è uno dei must-have della bella stagione. Borsa inclusa.

11. Il total pink

Se il bianco non fa per voi... che ne dite del rosa? Un altro trend cromatico forte da provare, ton sur ton o declinato in diverse sfumature come in questo esempio, con abito e sabot rosa sì, ma di due tonalità diverse.

12. I maxi colletti

Sono stati il trend dell'inverno: i maxi colletti bon-ton resistono, e si indossano anche con una semplice t-shirt.

13. Gli abiti romantici con la borsa di paglia

Un look che grida estate: l'abito leggero, con maniche a sbuffo, la borsa di paglia e il sandalo flat. Chi non vede l'ora?

14. Camicia bianca e jeans a sigaretta

Una regola che non tradisce mai: nel dubbio, camicia bianca! Per un look che fa tanto top model anni '90, indossatela over, mezza dentro e mezza fuori dai jeans che devono essere ovviamente dritti (non skinny).

15. L'abito lungo con i mocassini

Se le ballerine esprimono troppo romanticismo, buttatevi sul mocassino. Anche con un abito lungo, stampato e leggero, si rivelano un vero tocco da maestra.

16. Le tinte cammello

Quando il camel coat torna nell'armadio, c'è comunque un modo per indossare uno dei colori più eleganti in assoluto, anche in primavera. Come? Con un abito o un accessorio, facilissimo!

17. Le ruches

Solo a vederle mettono allegria: è la stagione delle ruches, su gonne, abiti, blazer. Sfruttatela bene e divertitevi, anche a esagerare, senza timore.

18. Lo sportivo anni '90

Felpa over, bike pants e un paio di sneakers. No, non andiamo a correre, ma usciamo con stile abbinandoci una clutch colorata.

19. Il minidress in pelle

Dai pantaloni in pelle a un altro must, il vestito. Mini, con bottoni centrali e colletto.

20. Il "prom dress"

Non serve l'occasione da film per indossare un abito così, tantomeno l'accessorio en pendant. Spezzate qualsiasi tradizione, e abbinateci qualche dettaglio workwear che sorprende.

21. Il nuovo stile da ufficio

Dato che il modo di lavorare è cambiato, perché non cambiare anche look? Rendendolo più particolare giocando con colori e stampe.