È iniziata la sparkling season: ecco i capi e gli accessori con paillettes e perline da sfoggiare da qui fino a Natale (e oltre)
Halloween è ormai terminato e questo vuol dire solo una cosa: è tempo di festive season! E che festive season sarebbe, senza un po’ di luccichio?
Il barometro, o meglio, il misuratore di glitter e paillettes in occasione della fall-winter 2026 è alle stelle e ci prepara a un inverno più brillante che mai.
D’altronde, lo sparkling è per eccellenza uno dei dettagli statement più efficaci che esistano nel rendere un look effortless cool: bastano infatti poche paillettes e qualche ricamo prezioso per cambiare completamente l’allure di un capo e, di conseguenza, di un intero outfit.
Dalle decorazioni in pieno stile Ibiza e party season a quelle dall'animo più boho - complice, ovviamente, anche il vestiario su cui sono declinate, oltre che a fattezze e colori, passando per quelle più chic ed eleganti ideali per Natale and co, se vogliamo già iniziare a fare ricerca.
In ogni caso, abbiamo davvero l'imbarazzo della scelta su cosa aggiungere ai nostri outfit per brillare durante la stagione delle feste e non solo: da un semplice "tocco in più” affidato ad accessori come borse e scarpe, a top, pantaloni, gilet e interi abiti e coordinati. Magari più impegnativi da indossare, ma per questo anche più scenografici e fun.
Insomma, ora non resta che scegliere il vostro preferito (o i vostri preferiti) e prepararvi a un po’ di shopping pre festivo! Siete pronte?
Sparkling season: i capi con perline e paillettes da avere
Scarpe ricamate H&M
Credits: hm.com
Mini abito con pizzo BERSHKA
Credits: bershka.com
Top in velluto MANGO
Credits: mango.com
Gonna MARELLA
Credits: it.marella.com
Gilet corto DIXIE
Credits: dixiefashion.com
Pantaloni con paillettes iBLUES
Credits: it.iblues.it
Gonna con fiori e paillettes PARFOIS
Credits: parfois.com
Mini borsa gioiello HIBOURAMA
Credits: hibourama.it
Top ricamato STRADIVARIUS
Credits: stradivarius.com
Blusa + pantaloni HAND OVER
Credits: h-andover.com
Borsa Valentina REFORMATION
Credits: thereformation.com
Cappa con ricami e frange FORTE_FORTE
Credits: forte-forte.com
Abito ricamato LES COPAINS su Ovs
Credits: ovs.it
Abito a maniche lunghe decorato ZARA
Credits: zara.com
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