Brillare, luccicare, splendere! Sono queste le parole d’ordine della stagione delle feste e il modo migliore per farlo è con paillettes e perline

Halloween è ormai terminato e questo vuol dire solo una cosa: è tempo di festive season! E che festive season sarebbe, senza un po’ di luccichio?

Il barometro, o meglio, il misuratore di glitter e paillettes in occasione della fall-winter 2026 è alle stelle e ci prepara a un inverno più brillante che mai.

D’altronde, lo sparkling è per eccellenza uno dei dettagli statement più efficaci che esistano nel rendere un look effortless cool: bastano infatti poche paillettes e qualche ricamo prezioso per cambiare completamente l’allure di un capo e, di conseguenza, di un intero outfit.

Dalle decorazioni in pieno stile Ibiza e party season a quelle dall'animo più boho - complice, ovviamente, anche il vestiario su cui sono declinate, oltre che a fattezze e colori, passando per quelle più chic ed eleganti ideali per Natale and co, se vogliamo già iniziare a fare ricerca.

In ogni caso, abbiamo davvero l'imbarazzo della scelta su cosa aggiungere ai nostri outfit per brillare durante la stagione delle feste e non solo: da un semplice "tocco in più” affidato ad accessori come borse e scarpe, a top, pantaloni, gilet e interi abiti e coordinati. Magari più impegnativi da indossare, ma per questo anche più scenografici e fun.

Insomma, ora non resta che scegliere il vostro preferito (o i vostri preferiti) e prepararvi a un po’ di shopping pre festivo! Siete pronte?

Sparkling season: i capi con perline e paillettes da avere

Scarpe ricamate H&M

Credits: hm.com

Mini abito con pizzo BERSHKA

Credits: bershka.com

Top in velluto MANGO

Credits: mango.com

Gonna MARELLA

Credits: it.marella.com

Gilet corto DIXIE

Credits: dixiefashion.com

Pantaloni con paillettes iBLUES

Credits: it.iblues.it

Gonna con fiori e paillettes PARFOIS

Credits: parfois.com

Mini borsa gioiello HIBOURAMA

Credits: hibourama.it

Top ricamato STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Blusa + pantaloni HAND OVER

Credits: h-andover.com

Borsa Valentina REFORMATION

Credits: thereformation.com

Cappa con ricami e frange FORTE_FORTE

Credits: forte-forte.com

Abito ricamato LES COPAINS su Ovs

Credits: ovs.it

Abito a maniche lunghe decorato ZARA

Credits: zara.com