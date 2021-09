Settembre e ottobre sono i mesi delle cerimonie autunnali, matrimoni compresi! Come puntare sui mix and match giusti per wedding days speciali? Ecco 5 idee, una per ogni forma di fisico.

L’autunno, si sa, è uno dei periodi dell’anno più gettonati dagli sposi. Nei mesi che precedono la fine dell’estate infatti le partecipazioni di nozze fioccano a destra e a manca, scatenando più o meno in tutte le invitate la stessa sequenza di emozioni: felicità in primis e panico da outfit immediatamente dopo!

Poi però - è un dato di fatto - nei negozi imperversano ancora le collezioni estive e quindi accade che invito e problema vengano archiviati e rinviati a data da destinarsi.

Perciò eccoci alla resa dei conti: per tutte le invitate a matrimoni settembrini (o autunnali in genere) è giunto il momento di scegliere il proprio look da cerimonia! Già, ma quale sarà la combo più adatta? E soprattutto: cosa è davvero valorizzante e cosa non lo è?

No panic, siamo qui apposta per togliervi le castagne dal fuoco: abbiamo strutturato 5 mix and match a prova di body shape, ovvero una mise da cerimonia per ognuna delle ormai celebri forme del corpo.

Già, perché al di là delle classiche e più che note regole del galateo del matrimonio (no bianco, no nero, attenzione al lungo per la sera e chi più ne ha più ne metta), ogni silhouette merita di essere esaltata per quelle che sono le proprie caratteristiche. E in eventi speciali ancora di più!

Mettetevi comode con notes e penna alla mano dunque: individuate la vostra body shape e scoprite l’outfit da matrimonio che fa davvero al caso vostro. Lascerete tutti a bocca aperta!





Look da matrimonio per body shape a clessidra





Parliamo di body shape a clessidra quando ci troviamo davanti a una shilhouette con fianchi e ampiezza delle spalle allineati, un vitino ben segnato e un décolleté mediamente abbondante. Insomma, parliamo di clessidra dinnanzi a forme femminili particolarmente equilibrate e sinuose, che ricalcano idealmente proprio le linee del celebre strumento misuratore di tempo.





Che dire, per tutte coloro che - come la bella Emily Ratajkowski - si riconoscono in questa body shape, l’obiettivo sarà semplicemente quello di mettere in evidenza il punto vita e l’equilibrio perfetto tra le curve del proprio fisico. Nulla di più, nulla di meno!

Bene, per il vostro look da wedding day abbiamo pensato a un completo gonna longuette più camicia (noi ci siamo innamorate del mix di stampe super cool della combo di La DoubleJ). Cosa rende questo look davvero giustissimo? Facile: il tutto ha un fit scivolatissimo ed è realizzato in satin, tessuto che funziona particolarmente bene sulle clessidra grazie a una fluidità che accarezza morbidamente le forme e le esalta.

Come portare il completo? La camicia – per esaltare il “vitino da vespa” e la sinuosità della silhouette in generale - dovrà essere rigorosamente infilata nella midi skirt, leggermente sblusata e portata un tantino sbottonata sul davanti (non troppo ovviamente, ma quel tanto che basta da ricreare un bello scollo a “V”).

La gonna leggermente svasata e la scollatura ricreeranno quella forma a “X” tipica della clessidra che, per ripetizione, funziona sempre alla grande sulle fortunate detentrici di questa body shape.

Un bel paio di tacchi alti e una borsa dall’alto tasso di eleganza e via… sarete pronte per la conquista di un posto in prima fila alla cerimonia!

Gonna e camicia in satin LA DOUBLEJ, borsa A.P.C., sandali BY FAR

Credits: ladoublej.com, apcstore.com, byfar.com

Look da matrimonio per body shape a triangolo (o pera)

La forma a triangolo (detta anche “a pera”) è la più vicina alla body shape a clessidra, soprattutto grazie alla vita ben segnata che restituisce una bella sinuosità della figura. Qui però c’è un equilibrio da ristabilire: l’upper body è tendenzialmente sottile e si contrappone a un lower body più pieno, con un peso che si concentra più facilmente su fianchi e cosce.

Se come la deliziosa Krysten Ritter siete delle fiere triangolo, ecco la ricetta-look che vi aiuterà a riportare equilibrio là dove serve: aggiungete volume quanto basta sul busto e restate più asciutte sul fit dei capi per i fianchi. Il gioco di masse porterà al risultato desiderato in un batter d’occhio!

Per la mise da cerimonia da urlo di tutte le triangolo alla lettura abbiamo puntato quindi su un midi dress con maniche a sbuffo a tutto volume e punto vita ben segnato e valorizzato (anche grazie all’incrocio sul davanti), tutti elementi perfetti per ristabilire equilibrio visivo tra sopra e sotto senza dimenticare la sinuosità.

In una figura a triangolo inoltre ogni elemento extra – vistoso o voluminoso - dovrebbe essere pensato sull’upper body. Ecco perché abbiamo optato per completare l’insieme con una bella collana con pendente in cristalli neri Swarovsky che porti l’attenzione verso l’alto.

Abbinate alla mise un paio di slingback dal tacco basso e una borsa a sacchettino very cute come quella di Max Mara: l’opera sarà assolutamente completa.





Midi dress jaquard con maniche a sbuffo ART DEALER JOURNAL, mini bag a sacchetto MAX MARA, collana con pendente SWAROVSKI, slingback con pietre MIU MIU

Credits: artdealerjournal.com, maxmara.com, swarovski.com, mytheresa.com





Look da matrimonio per body shape a triangolo inverso (o mela)





La body shape a mela (o triangolo inverso) è – ovviamente – l’esatto opposto della forma a “pera”. Si tratta di una silhouette che presenta tipicamente un busto più pieno, mentre gambe e fianchi restano marcatamente più esili e asciutti. Anche qui dobbiamo riequilibrare visivamente l’insieme spostando volumi dove è necessario.





Una paladina di questa questa silhouette è senz'altro la divina Angelina Jolie. Bene, se come lei vi ritrovate in queste forme, la missione sarà quella di aggiungere enfasi alla zona del lower body, mentre sarà importante slanciare con astuzia la parte alta del fisico.

Ebbene, per una mise da matrimonio a prova di body shape a triangolo inverso non ci abbiamo pensato su due volte: abbiamo optato per un wrap-dress con marcata scollatura a “V” di Johanna Ortiz. Ed il motivo è presto spiegato: le maniche svasate e l’incrocio dell’abito (che garantisce linee oblique e lo scollo appuntito) sono elementi dal super-potere snellente in grado di slanciare la parte alta della figura, mentre la fusciacca aiuta a ricreare un punto vita altrimenti poco presente.

Anche la fantasia del vestito, piccola e poco sgargiante, contribuisce a non aggiungere volume non desiderato, mentre per i piedi abbiamo scelto una décolleté che lasci ben scoperto collo del piede e caviglia, generalmente un bel punto di forza di questo tipo di figura.

A questo punto completate l’insieme con un bijoux che impreziosisca il mix and match (meglio un bel paio di orecchini rispetto a una collana per evitare di aggiungere enfasi al busto) e con una elegantissima clutch. Non vi resta che prepararvi a gridare: “viva gli sposi”!





Wrap dress JOHANNA ORTIZ, orecchini LIL MILAN, clutch ELISABETTA FRANCHI, décolleté JIMMY CHOO

Credits: yoox.com, lilmilan.com, elisabettafranchi.com, jimmychoo.com



Look da matrimonio per body shape ovale





Veniamo ora alla body shape ovale, ovvero quella particolare forma di corpo che presenta un upper body più tondeggiante del lower body, specie nella zona dell’addome. Il punto vita poco definito, seno abbondante e braccia morbide sono i segni distintivi delle detentrici di questa silhouette, da non confondere con la “mela”.





A tenere alto lo stendardo delle ovale alla lettura è la bella Kate Upton, che ci insegna che la mission di questa body shape consiste principalmente nell’andare a caccia del fantomatico punto vita, ricreando slancio e snellendo l’intero upper body.

La combo giusta per un wedding day pazzesco? Noi abbiamo fatto all-in su uno slip-dress a taglio dritto e senza fronzoli, non troppo aderente e non troppo ampio. In questo tipo di figura infatti è indispensabile evitare di eccedere sia in un senso che nell’altro: capi troppo skinny sottolineerebbero eccessivamente le forme, mentre pezzi troppo voluminosi andrebbero a ingrossare la shilouette.

Ma non è tutto: abbiamo scelto l’abito tinta unita in una nuance scura, dal potere snellente, con un taglio che presenta un incrocio obliquo e un drappeggio nella zona dell’addome davvero strategici!

Sopra allo slip-dress inseriamo un blazer dritto da portare aperto sul davanti, perfetto per assottigliare la figura attraverso un taglio verticale, mentre per i piedi abbiamo scelto un paio di scarpe con tacco color nude e a punta, che contribuiranno ad allungare e slanciare l’insieme. Un dettaglio cool, come la party-bag piumata di Halìte Jewels e via… sarete l’anima della festa!

Slip dress ZARA, blazer JOSEPH, borsa a sacchetto con piume HALÍTE JEWELS, scarpa color nude AQUAZZURA

Credits: zara.com, myttheresa.com, halitejewels.com, farfetch.com





Look da matrimonio per body shape a rettangolo



Dulcis in fundo eccoci alla body shape a rettangolo, aka la più androgina tra le 5 forme di fisico. Spalle, vita e fianchi appaiono infatti sulla stessa linea e danno vita a un’immagine asciutta e con scarso punto vita.





Come la deliziosa Olivia Palermo vi riconoscete in questa descrizione? La missione-look sarà quella di donare morbidezza all’insieme e - a seconda dei gusti e dello stile - potrete pensare di giocare su linee geometriche oppure di aggiungere sinuosità alla silhouette attraverso elementi extra e definendo la vita.

Quale look scegliere dunque per un matrimonio settembrino? Noi abbiamo optato per un abito che punti alla seconda strategia, ovvero che aggiunga sinuosità alla forma attraverso linee arrotondate e ampie. Il vestito in questione è infatti un modello a campana con cintura ben strizzata, utile a ricreare un punto vita sulla body shape.

La fantasia è chiara e dai tratti morbidi, dal potere ampiamente dilatante, mentre è stato accuratamente evitato lo scollo geometrico e appuntito, a favore di un collo alto e tondeggiante.

Il tutto viene completato da una pochette di media grandezza, caratterizzata da una forma morbidissima e poco definita e da un colore sgargiante che doni coolness all’insieme. Anche per i bijoux scegliete linee tonde (noi ci siamo innamorate degli orecchini a lobo Pandora!) e sarete davvero perfette.

Un tocco di rossetto, un paio di slingback con tacco non troppo alto per ballare senza sosta e non vi fermerà davvero più nessuno!





Abito tie dye TWINSET, orecchini PANDORA, pochette MANSUR GAVRIEL, slingback VALENTINO

Credits: twinset.com, pandora.net, farfetch.com, valentino.com

Immagini celeb: credits by Getty images