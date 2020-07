Voglia di look estivi freschi e cool? Tranquille, con questi 12 must have regalerete al vostro stile una marcia in più!

L'estate chiama...la moda risponde! Con una serie di key pieces che rappresentano al meglio la bella stagione. Quali? Noi abbiamo selezionato 12 must have pronti a portare nel vostro guardaroba quella frizzante aria di novità di cui abbiamo bisogno e tanto tantissimo glamour.

Non servono infatti tantissimi capi e accessori, ne bastano pochi (ma buoni) per rinnovare gli outfit estivi all'insegna dello stile.

Innanzitutto non può mancare un bell'abito a fiori, magari dalla lunghezza midi e arricchito da balze, come il modello di H&M che vi proponiamo, fresco e romantico al tempo stesso.

Altre due grandi certezze fashion di stagione sono gli shorts in denim e la minigonna bianca, da portare con una camicia annodata in vita, con un crop top floreale o con una blusa munita di ruches (da preferire in una nuance super vitaminica come il giallo sole per un boost di energia).

A proposito di accessori invece è praticamente impossibile fare a meno di un paio di occhiali da sole (potete puntare su una versione con montatura bianca per un tocco rétro irresistibile), un cappello in paglia in stile Panama, un secchiello in suede dal sapore boho, ciabattine flat color cuoio, un paio di friulane e, dulcis in fundo, una cavigliera con charms luccicanti per portare un pizzico di vacanza anche in città.

Abito midi a fiori H&M

Occhiali da sole BARTON PERREIRA X FEAR OF GOOD

Camicetta annodata in vita & OTHER STORIES

Shorts in denim LEVI'S

Pantofole friulane in tessuto telaio greco bluette con frange fucsia ALLAGIULIA

Crop top a fiori con volant AMOTEA

Cavigliera con charms STROILI

Secchiello in pelle e suede E'ST BAG

Blusa gialla con volant OYSHO

Minigonna bianca con ricami ZARA

Ciabattine cuoio MANGO

Cappello di paglia BORSALINO

