Come vestirsi con la pioggia senza rinunciare ad avere un look cool? Tranquille, abbiamo schierato in campo gli impermeabili e i capi anti-pioggia più stilosi in circolazione!

Umore sotto i piedi, traffico in tilt e non pochi dilemmi su che cosa indossare. Eh sì, le giornate uggiose non sono di certo le nostre preferite. Ma per non darsi per vinte e reagire con la giusta dose di ottimismo (anche perché - parliamoci chiaro - pioverà parecchio da qui alla primavera!), dobbiamo pensare al lato fashion della faccenda.

Tanto per cominciare abbiamo una buona scusa per indossare il nostro adorato trench o quella deliziosa giacca impermeabile in tessuto tecnico che non sfruttiamo quasi mai. Un altro punto a nostro favore è che gli stivaletti in gomma sono una delle tendenze più cool di stagione (tante influencer le indossano anche quando c'è il sole, per dire), quindi oltre alla comodità ci regaleranno anche un boost in termini di stile.

E poi perchè non approfittarne per sfoggiare una felpa con stampa arcobaleno da mixare con una gonna plissé argentata, con dei leggings da infilare negli stivali o con i nostri amati jeans, compagni di mille battaglie? Un ombrello funny e colorato e si va! Del resto prima o poi tornerà anche il sereno, no?

Con questa selezione ad hoc di capi e accessori ci vien proprio da dire "Pioggia non ti temiamo!".

Impermeabile in tessuto tecnico trasparente DIOR

Credits: dior.com

Felpa My Little Pony H&M

Credits: hm.com

Gonna midi plissé MONCLER

Credits: mytheresa.com

Stivali Puddle in gomma BOTTEGA VENETA

Credits: mytheresa.com

Berretto trapuntato LANACAPRINA

Credits: lanacaprina.it

Trench in vernice ISABEL MARANT

Credits: net-a-porter.com

Polo a coste in lana GANNI

Credits: mytheresa.com

Leggings CALZEDONIA

Credits: calzedonia.com

Chunky boots con suola bold CULT

Credits: cultofficial.com

Ombrello arcobaleno KURT GEIGER

Credits: zalando.it

Trench con gilet imbottito MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com

Minidress in nylon PRADA

Credits: prada.com

Borsa shopper in tessuto tecnico LEVI'S

Credits: levi.com

Giacchina impermeabile stampa check ALEXA CHUNG X BARBOUR

Credits: barbour.com

Jeans cropped MANGO

Credits: shop.mango.com

Stivali stampa ombrellini ANNA FIELD

Credits: zalando.it

Mantella impermeabile con cappuccio DOROTHEE SCHUMACHER

Credits: mytheresa.com



Per chi utilizza motorino o bici anche nei giorni di pioggia, ci sono loro, i pantaloni (unisex) impermeabili e antivento di BRAGOON



Credits: bragoon.com