Party all night long o cena a casa con gli amici? Fuga in montagna o Capodanno al caldo? Ecco i nostri suggerimenti per brindare al nuovo anno con il look giusto (e senza scivoloni di stile).

Ci siamo. La fine dell’anno si avvicina e con essa arriva puntuale il solito dilemma: cosa indossare a Capodanno? Per affrontare la questione nel migliore dei modi ed evitare di ritrovarci a fissare sconsolate l’armadio all’ultimo minuto, il segreto è giocare d’anticipo. E tenere bene a mente la regola - sempre valida - del “less is more”.

Questo non vuol dire dover rinunciare a glitter e paillettes oppure a un abito importante, magari dai toni particolarmente accesi, ma semplicemente puntare su pochi e calibrati elementi. Bastano un paio di pantaloni particolari, una scarpa dal design ricercato oppure degli orecchini statement per ottenere il look giusto.





Ma da dove cominciare? Se siete a caccia d’ispirazione, ecco qualche spunto interessante, da adattare al vostro stile personale e - ovviamente - al mood della serata.

Avete in programma una fuga in montagna? Puntate su qualcosa di cozy, come un maglione in cashmere o un abito in maglia grossa. Siete delle instancabili party girl? Via libera allora a capi e accessori scintillanti. Se invece avete deciso di aspettare la mezzanotte a casa con gli amici più cari, la parola d’ordine è comodità, ma senza rinunciare allo stile.

E ancora: vi attende una serata super elegante? Sì agli abiti lunghi in raso, velluto o seta. Volerete verso qualche meta esotica per brindare al caldo? Il dress code dovrà essere glam ma non occupare troppo spazio in valigia.

Abbiamo messo a punto 5 outfit differenti per altrettante occasioni. Leggete i nostri consigli e lasciatevi ispirare. Che il countdown abbia inizio!

Capodanno bling bling: come vestirsi per un party scintillante

La parola d'ordine per le party girl? Brillare! E quale modo migliore per farlo se non indossando cascate di glitter, paillettes o strass? Noi abbiamo optato per dei pantaloni palazzo dai riflessi scintillanti e un paio di pumps nei toni dell’argento, da bilanciare con un “sopra” più rigoroso e sobrio. Un blazer nero, ad esempio, soluzione sempre cool e infallibile.







Pantaloni a gamba ampia con paillettes MSGM, blazer monopetto MASSIMO DUTTI, pump glitterata con listini ricoperti di strass MAX&CO.

Credits: farfetch.com, massimodutti.com, it.maxandco.com

Capodanno ad alta quota: come vestirsi per una festa in montagna

Trascorrere la notte di San Silvestro ad alta quota senza rinunciare allo stile si può. Il segreto è scegliere capi che ci tengano al caldo ma che siano anche super chic. Come un maxi pull in cashmere e un paio di leggings in pelle o ecopelle, da abbinare a un bel paio di doposci o stivaletti da trekking, perfetti per il dopocena sulla neve in attesa dei fuochi di mezzanotte.





Pantaloni skinny in pelle e tessuto elasticizzato P.A.R.O.S.H., maglia boxy in cashmere CELINE, doposci con inserti in ecopelliccia MOON BOOT

Credits: farfetch.com, celine.com, moonboot.com

Capodanno al caldo: come vestirsi per salutare il nuovo anno in riva al mare

Se avete deciso di festeggiare lontano da casa, volando verso qualche esotica destinazione, puntate su un look minimal e femminile, fatto di piccoli pezzi che non occupino troppo spazio in valigia. Qualche esempio? Un abito sottoveste lungo alla caviglia, da impreziosire con un paio di maxi orecchini. Ai piedi, un paio di sandali a listini sottili, da togliere al volo per ballare sulla sabbia fino all’alba.





Slip dress lungo alla caviglia OTTOD’AME, maxi orecchini in acciaio BREIL, sandali in vernice con tacco midi SERGIO ROSSI

Credits: Press Office, breil.com, sergiorossi.com

Capodanno in casa: come vestirsi per una serata con gli amici

Festeggiare il Capodanno con gli amici, tra chiacchiere e relax, è sempre un’ottima idea. Ma cosa indossare quando la location è il salotto di casa? Il nostro suggerimento è di resistere alla tentazione di indossare i soliti jeans delavé e scegliere qualcosa di altrettanto confortevole ma un po’ più ricercato, come un morbido vestito in maglia nei toni delle feste da portare con mocassini e calzini di cashmere. Per illuminare l’insieme aggiungete un dettaglio prezioso, come un fermaglio o delle forcine con cristalli.





Abito in maglia plissettata con bottoni dorati SANDRO PARIS, forcine dorate con cristalli SWAROVSKI, mocassini con tacco in pelle effetto pitone ROUJE

Credits: it.sandro-paris.com, swarovski.com, it.rouje.com

Capodanno elegante: come vestirsi per una gran soirée

Il dress code per una serata importante non può prescindere dall’abito lungo. Questo non significa che si debba necessariamente optare per il classico long dress nero. Anzi, un po’ di colore è proprio quello che ci vuole per entrare nel 2023 con il passo (e lo stile) giusto, soprattutto in questi tempi complicati. Un’idea dal sicuro effetto WOW? Un vestito rosa shocking da indossare con mules ricoperte di strass e completare con il tocco cool di un cerchietto imbottito.





Abito a portafoglio con spalle arricciate e maniche lunghe TWINSET MILANO, cerchietto in velluto 8 BY YOOX, mule ricoperta di cristalli con tacco kitten MANGO

Credits: twinset.com, yoox.com, shop.mango.com