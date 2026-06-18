Un'altra giornata fuori porta per sole donne. La quarta da quando è nata la Crew LaMunt. Quest'anno la community tutta al femminile si è ritrovata a Brescia, per scoprire a piedi la città e condividere una passione in comune

Il primo incontro non si scorda mai; il secondo apre la strada ad altri appuntamenti. Il terzo consolida il legame. E il quarto? Trasforma l’occasionalità dei precedenti momenti in un rituale atteso, desiderato. Anche quest’anno, noi di Grazia.it abbiamo accolto l’invito a partecipare alla quarta edizione dell’Urban Trekking organizzato da LaMunt, brand di abbigliamento sportivo cento per cento altoatesino, cento per cento pensato da donne per le donne.

Appuntamento a Brixia

Una piacevole giornata di trekking insieme con un gruppo tutto al femminile. Questo fa la Crew LaMunt, una community di appassionate di montagna, imprenditrici, giornaliste e donne sportive che segue il brand dai suoi primi passi e l'ha visto crescere e migliorare anche grazie al proprio contributo.

La città prescelta per l’ultimo - in ordine cronologico - incontro estivo firmato LaMunt è stata Brescia (l’anno scorso fu Lugano). Otto chilometri e quindicimila passi percorsi è il resoconto dell’attività giornaliera rilevato dallo smartwatch. Un risultato interessante, che non ha però registrato una componente importante: il mood positivo, fatto di condivisione e confronto costruttivo, che ha animato il gruppo per l’intero itinerario trekking.

Le chiacchiere costanti e le risate, lo scambio di opinioni e di sensazioni hanno infatti registrato performance olimpiche. «Perché ciò che conta è godersi l’esperienza outdoor come spazio di libertà, scoperta e autenticità», sostengono da sempre in casa LaMunt «e ogni donna deve sentirsi a proprio agio sempre, che si tratti di una vetta alpina o di una città da esplorare».

Si è camminato in totale libertà e spensieratezza per le strade, le piazze e i siti UNESCO di Brescia. Con curiosità la crew ha attraversato circa duemila anni di storia. Dalla salita panoramica verso il Castello sul colle Cidneo, uno dei complessi fortificati più affascinanti d'Europa, ai resti monumentali del Parco Archeologico, dove l'antica Brixia romana riemerge nel cuore della città moderna, con il Capitolium e la Vittoria Alata, riconosciuti Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO.

Dopo il pranzo, di nuovo in marcia: prima un salto spazio-temporale nel Rinascimento, in Piazza della Loggia, con il suo Palazzo della Loggia e la Torre dell'Orologio; e poi ancora più indietro nel tempo fino al Medioevo in Piazza Paolo VI, con le due Cattedrali, il Duomo Nuovo e il Duomo Vecchio circolare del XII secolo.

A ogni donna il suo outfit

Funzionalità e performance, un’estetica che valorizza la body shape, insieme a un occhio attento a qualità e sostenibilità dei materiali e della produzione sono i pilastri del marchio. Tutte le collezioni - Soul Trekking, Fitness Hiking, Mountain Time, Adventure Travel - puntano a far sentire ogni donna a proprio agio sempre.

La felpa con cappuccio Antje, si distingue per lo stile sofisticato e la vestibilità caratteristica del design arrotondato Ali Shape di LaMunt, che segue le forme del corpo femminile. Il tessuto elasticizzato e traspirante assolve alle esigenze funzionali, mentre gli inserti in lana naturale Merino-Tencel® coccolano e riscaldano la pelle.

Come strato intermedio, leggerissimo e dal fit loose in Stipe Jersey Silver, la maglietta Tina con logo LaMunt in rilievo e scollo a V è comoda, traspirante, elastica. Performante e, insieme, pensata per accompagnae ogni movimento senza costrizioni.

Per completare l’outfit, il pantaloncino Celine in tessuto riciclato è in cotone Durastretch, con la vita elasticizzata e rialzata in corrispondenza dei reni, per proteggere la zona dal vento. Versatili e regolabili, hanno la vita risvoltabile e adattabile al corpo, così come l’orlo che rivela il monogramma di LaMunt per un tocco classy.