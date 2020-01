I pantaloni più intramontabili e famosi di sempre si sfoggeranno così nei prossimi mesi. Pronte a prendere spunto?

“Certi amori non finiscono”, lo diceva Antonello Venditti nel testo di "Amici mai". E chi può rientrare nella categoria meglio di un paio di jeans?

Sì perché sono sempre loro i pantaloni più amati e indossati tra le tendenze della primavera 2020.

Trend indiscusso e intramontabile, il jeans si riconferma capo giovane ma forte, vanta un’attitude semplice ma seducente, è casual per dna ma sa essere molto elegante e soprattutto è la soluzione perfetta per chi ha un armadio pieno di abiti ma “non ha mai nulla da mettere”.

Per ovviare a questo problema da principio, vi suggeriamo come indossare i jeans "top" della primavera 2020. Per sfoggiare con i più svariati modelli un look impeccabile... che non fa una grinza.

Come indossare i jeans a vita alta

Lunga vita… alla vita alta con la giacca corta. Puntate su un paio di jeans dal lavaggio scuro e dalla linea dritta, una giacca in tweed bouclé verde oliva e completate il tutto con un paio di saldali gold con lacci da avvolgere alla caviglia e dettagli di piume che si muovono a ogni passo. Infine, un tocco di colore con una clutch fucsia con dettaglio gioiello e catena gold farà la differenza. E il look da sera è servito.

Jeans a vita alta L.F.MARKEY, giacca BALMAIN, borsa BULGARI, sandali VALENTINO

Come indossare i jeans a zampa

A noi piace molto la combinazione tra bell bottoms e stivaletti a punta. Sceglieteli nella gradazione cammello e sopra abbinate una giacca avorio leggermente svasata da portare aperta su una semplicissima t-shirt bianca o un dolcevita neutro. Al braccio, una borsa verde bosco completerà il lavoro e voi, con questo outfit, avrete fatto buona parte del vostro dovere ancor prima di andare in ufficio. Qui la “zampa”!

Jeans a zampa FRAME, giacca MATTHEW ADAMS DOLAN, borsa SAINT LAURENT, stivaletti GIANVITO ROSSI

Come indossare i jeans boyfriend

Altro che fidanzato. Un paio di jeans boyfriend saranno un ottimo compagno d’avventura, nelle giornate off, all’insegna della libertà. Sceglietene un paio dal lavaggio chiaro e abbinateli a una giacca blazer grigia con mini fiorellini stampati da cui far fuoriuscire il cappuccio della felpa morbida che dovrete aggiungere al look per renderlo ancora più casual. Ai piedi, ovviamente un paio di sneakers minimal bianche.

Blazer ESSENTIEL ANTWERP, jeans boyfriend OTTOD'AME, felpa ZARA, sneakers ADIDAS ORIGINAL'S

Come indossare i jeans larghi

I jeans larghi ci sembrano perfetti per mettere a segno un outfit androgino. Optate per un paio a vita alta con una fila di bottoni sul davanti, abbinateli a una camicia maschile azzurra in popeline e a un paio di scarpe stringate nere. E completate con un trench a stampa check dal taglio morbido con cintura in vita. Il look perfetto se volete ottenere un risultato dallo stile sporty-chic!

Jeans larghi M.I.H. JEANS, trench PRADA, camicia CITIZEN OF HUMANITY, scarpe DR MARTENS

Come indossare i jeans skinny

Per un aperitivo con le amiche, vai di skinny jeans con tanto di gioco di proporzioni. Portateli con una giacca morbida corallo in lurex che scende lunga oltre le ginocchia, sotto una blusa con lavallière a stampa geometrica multicolor e ai piedi un paio di slingback effetto coccodrillo con stringhe. La tinta perfetta a chiusura di ensemble è il blu fiordaliso.

Giacca DIXIE, jeans skinny PENCE 1979, blusa GUCCI, pumps MALONE SOULIERS