Un capo immancabile del guardaroba che si presta a mille combinazioni: ecco qualche idea per abbinare al meglio i vostri amati jeans.

Sono certamente uno dei pilastri del nostro guardaroba e su questo non ci piove, ma bisogna ammetterlo: abbinare con stile un paio di jeans può rivelarsi una sfida anche per le fashioniste più esperte e il rischio di ottenere look tutti uguali è sempre dietro l’angolo.

Specialmente quando siamo di fretta o non abbiamo voglia di dedicare troppo tempo alla scelta dell’outfit, prendiamo il primo paio di jeans che ci capita per le mani, una t-shirt e via siamo pronte per uscire, però è un peccato non sfruttare a pieno il grande potenziale di quello che di fatto è uno dei capi più versatili che abbiamo a disposizione.

Skinny, cropped, a vita bassa, con l’orlo sfilacciato, in versione bootcut: sono tanti i modelli di tendenza della primavera-estate 2021 che avremo modo di sfoggiare h24 nei prossimi mesi e che già da ora possiamo cominciare a inserire nei nostri look quotidiani e impegnandoci un po' con il mix & match possiamo riuscire ad abbinarli per bene (senza cadere nel banale).



*** Jeans: i modelli top della Primavera Estate 2021 ***



Con un cardigan con il colletto, con una blusa dalle fantasie floreali, con un pullover dai colori vivaci, con una camicia a stampa check: noi abbiamo creato 5 look con i jeans molto easy e facili da portare, 5 combinazioni che si possono tranquillamente sfruttare in ogni momento della giornata.

Pronte a fare il pieno di ispirazione e a scovare il vostro abbinamento preferito?

Jeans con l’orlo sfilacciato, cardigan e décolleté

Jeans effetto schiarito con l’orlo sfilacciato RE/DONE + Cardigan in mohair con colletto in pizzo MIU MIU + Mini bag in seta con rete in nylon impreziosita da cristalli HALìTE + Décolleté scamosciate con cinturino alla caviglia AQUAZZURA

Credits: farfetch.com/ miumiu.com/ courtesy of press office/ yoox.com

Jeans bootcut, blusa e stivaletti

Jeans bootcut effetto delavé 7 FOR ALL MANKIND + Blusa con volant a stampa floreale SANDRO PARIS + Belt bag con tracolla a catena SALAR + Stivaletti in pelle bordeaux con tacco largo STAUD

Credits: mytheresa.com/ it.sandro-paris.com/ courtesy of press office/ yoox.com

Mom jeans, maglione e ballerine

Jeans bianchi a vita alta e gamba dritta GANT + Pullover beige con le maniche a palloncino MANGO + Borsa a spalla in pelle martellata con manico intrecciato GIANNI CHIARINI + Ballerine a punta a stampa leopardata SCHUTZ

Credits: courtesy of press office/ shop.mango.com/ courtesy of press office/ yoox.com

Jeans skinny, maxi pull e stivali

Jeans skinny a vita alta LEVI’S + Pullover arancione a coste in alpaca COS + Borsa a tracolla in pelle blu A.P.C. + Stivali in pelle con tacco basso BY FAR

Credits: zalando.it/ cosstores.com/ mytheresa.com/ byfar.com

Jeans a vita bassa, camicia a quadri e anfibi

Jeans cropped a vita bassa PINKO + Camicia a quadri con tasche frontali ZARA + Mini bag a tracolla con tasca anteriore COCCINELLE + Anfibi in pelle con lacci sul retro GIORGIO ARMANI

Credits: farfetch.com/ zara.com/ coccinelle.com/ armani.com