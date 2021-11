Quella composta da jeans e maglioncino è una combo salvifica (quasi) in ogni occasione, sceglierla in palette la renderà un jolly insostituibile! Ecco 4 look, uno per ogni stagione dell’Armocrmia.

Ci sono coppie solide, intramontabili, senza le quali la vita non sarebbe la stessa. Una di queste è senza dubbio formata da jeans e pullover, che sono praticamente l’equivalente fashion di Stanlio e Ollio, di Minnie e Topolino o del cacio sui maccheroni!



Diciamoci la verità: un paio di cinque tasche in denim e un maglioncino stanno bene insieme con naturalezza e sono una combinazione efficace che – senza sforzo – riesce (quasi) sempre a toglierci le castagne dal fuoco. Chi non ha un tot di varianti sul tema nel guardaroba?

Ebbene, ci siamo chieste come rendere questo mix ancora più efficace e la risposta è stata semplice: con l’Armocromia! Oh sì, scegliere questo look “salvavita” in palette non farà che accrescerne il potere trasversale e valorizzante: provare per credere!

Ma attenzione: in molte si concentrano solo sul maglione, trascurando gli accessori e – soprattutto – il denim, che invece può avere caratteristiche cromatiche, lavaggi o tinture completamente differenti tra loro.

Insomma, per un outfit scelto con cura secondo i dettami dell’Armocromia dovrete tenere conto di tutti gli attori in scena, a partire dai protagonisti. Quindi su il sipario: ecco, stagione per stagione, 4 look jeans + pullover costruiti secondo le regole della Color Analysis a cui ispirarvi all winter long.

Look jeans + pullover per Winter

Incarnato dal sottotono freddo, colori mediamente scuri e alta intensità e brillantezza: ecco la descrizione breve, ma efficace, di una Winter! Per ripetizione le nuances piene e brillanti, ma fredde e profonde saranno l’ideale per le detentrici di questa palette. Proprio come Dua Lipa, oh yes!





Il mix and match jeans e pullover per una Inverno DOC? Partiamo dal jeans, che andrà scelto tassativamente blu scuro o medio-scuro (oppure nero). Al 5 tasche abbiamo abbinato un gilet in maglia di Cos, particolarmente adatto perché giocato sul nero e con bordi declinati in nuances fredde come il bianco ottico, un marrone freddo e il blu (che strizza l’occhiolino al denim!).

Perché una maglia smanicata vi starete chiedendo? Per far leva sul contrasto, carta vincente per qualsiasi Winter che si rispetti! Fate sbordare dal gilet una camicia bianca e il gioco è fatto.

Per i piedi infine abbiamo puntato tutto su una slingback blu scuro super-chic, per una continuità cromatica (dal potere verticalizzante) alla quale non si riesce mai a dire di no!

Jeans svasati blu scuro CLOSED, camicia bianca MARELLA, gilet COS, slingback DIOR

Credits: closed.com, marella.com, cosstores.com, dior.com

Look jeans + pullover per Autumn

Un identikit facile-facile per descrivere una Autumn? Sottotono di incarnato caldo e sempre dorato (anche senza tintarella!), un color mix personale poco contrastato a bassa intensità e colori medio-scuri. Et voilà: vi presentiamo una tipica Autunno! Le tinte giuste per chi, come Kaia Gerber, ha queste caratteristiche saranno quindi a base aranciata e poco sature, proprio come i colori della stagione da cui questa palette prende il nome of course!





Per la nostra combo pullover + jeans abbiamo pensato a un cardigan corto color buttercream e con bottoni gioiello di & Other Sories, favoloso da portare “a pelle” oppure sopra a uno sfizioso top in seta. Per giocare sul ton sur ton (sempre consigliabile per una Autumn, che non “chiama” contrasti forti) la scelta per il denim è ricaduta su un 5 tasche di un bel marrone caldo e avvolgente, da accompagnare a una scarpa con tacco in pelle color cioccolato.

A dare un piccolo twist all’insieme ci pensa la borsa - chicca cromatica non troppo impegnativa - per la quale abbiamo pensato a un bellissimo verde bosco, colore pazzesco su una Autunno DOC. Provare per credere!

Jeans marroni ZARA, cardigan gioiello beige & OTHER STORIES, hand bag verde GUCCI, scarpe con tacco quadrato marroni MAX MARA

Credits: zara.com, stories.com, gucci.com, maxmara.com

Look jeans + pullover per Spring

La palette più brillante e vivace di tutte? Che domande: la Spring! Incarnato caldo e dorato, valore complessivamente medio-chiaro e un aspetto visibilmente luminoso, sono le cifre inconfondibili di questa stagione. La palette, per ripetizione, sarà dunque un concentrato di colori caldi e radiosi, vivaci e pieni. Le appartenenti a questa categoria li condivideranno nientepopodimeno che con la bellissima Alexa Chung, che da oggi potrà divenire il vostro “spirito guida”!

Ed eccoci al momento clou: il look jeans + pullover in palette selezionato per tutte le bellissime Primavera alla lettura!

Pariamo dalla scelta del denim: al contrario di quanto si possa pensare è un tessuto estremamente valorizzante per la stagione (sì, anche sotto il viso!), purché ben scelto ovviamente.

In questo caso via libera a un paio di cinque tasche di un bel blu acceso, intenso e luminoso, che abbiamo accostato senza pensarci su due volte a un maglione a coste verde prato extra-brillante (nuance davvero super-wow per le Spring!) di Acne Studios.

Per gli accessori il marrone è sempre una buonissima idea, ma attenzione a sceglierlo in chiave luminosa, proprio come borsa e stivaletti color cognac che abbiamo inserito in questo look. Dite la verità: vi state già innamorando di questo mix and match, non è vero?

Jeans in denim blu acceso M.I.H. JEANS, maglione verde ACNE STUDIOS, borsa color cognac NANUSHKA, stivaletti in suede marrone LOUBOUTIN

Credits: mih-jeans.com, acnestudios.com, nanushka.com, mytheresa.com

Look jeans + pullover per Summer

Colori chiari e poco contrastati, accompagnati da un’immagine eterea e da un sottotono di incarnato freddo. Parliamo delle appartenenti al gruppo armocromatico Summer ovviamente, inconfondibili per il loro aspetto tipicamente delicato. La nicchia cromatica ideale per la palette Estate è composta da nuances a base bluastra (fredde), proposte nelle loro sfumature più attenuate e meno piene. È il caso di Sienna Miller, appartenente allo spicchio più soft della stagione.

Se state pensando che comporre una combo invernale jeans + pullover in palette per una Summer sia un’impresa impossibile, siete nel posto giusto per cambiare idea. Spoiler: è possibile eccome, esattamente come per qualsiasi altra stagione dell’Armocromia. No worries!

Già, le nostre scelte sono un esempio chiarissimo di quanto in realtà sia semplice: prendete un jeans in denim chiaro oppure con lavaggio medio, possibilmente tendente al grigio e non troppo brillante, e abbinatelo a un pullover declinato in una delle tante nuances della palette (noi abbiamo puntato dritto sul bellissimo dolcevita lilla di Kocca!). Per gli accessori – in sostituzione al nero – fate all-in sull’antracite (che noi abbiamo selezionato per gli stivaletti con tacco comodo da portare con disinvoltura sotto al jeans) e, per accenti particolari, sui metallizzati come l’argento. L’effetto wow è garantito!

Jeans denim medio-chiaro LEVI'S, maglione lilla KOCCA, borsa argentata e specchiata MAX&CO., stivaletti grigio antracite BY FAR

Credits: farfetch.com, kocca.it, maxandco.com, byfar.com

Images celeb by Getty Images