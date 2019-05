Se ancora non ne avete un paio è arrivato il momento di rimediare. Ecco i modelli su cui puntare per la bella stagione, da acquistare e sfoggiare subito!



In questi tempi di stagioni (molto) indecise, a ricordarci che tra poco meno di un mese sarà ufficialmente estate ci pensano loro, i jenas e pantaloni sfrangiati. Basta guardarli per sentirsi catapultati su qualche spiaggia da cartolina e lasciarsi alle spalle le giornate uggiose che sembrano ormai diventate il leitmotiv di questa primavera.

A gamba dritta o palazzo, in maglia, a tinta unita o in tessuto. Slavati, a quadri, ricamati. Le varianti proposte sono tantissime e pensate per adattarsi a ogni circostanza.





Ci sono i modelli a zampa d’elefante, alla “Jane Birkin”, perfetti per aggiungere un tocco hippie chic alle mise da giorno e quelli a sigaretta, total black e arricchiti da applicazioni preziose, ideali per la sera o per l’aperitivo, da portare in combo con una semplice blusa in seta per “bilanciare” l’insieme.

Immancabili poi i pantaloni sfrangiati in denim o tessuto bianco. Assicuratevi di averne un paio nell’armadio, meglio se dalle linee basic: saranno il vostro passepartout per la bella stagione. Metteteli in valigia (in previsione di viaggi esotici e non), ma sfoggiateli pure in città. Basterà abbinarli a un blazer oversize e a un paio di mocassini per ottenere un look ultra chic, da indossare - perché no - anche in ufficio.











Ma nelle nuove collezioni primavera estate c’è spazio anche per le versioni colorate: la nuance di punta è - non a caso - il Living Coral, ovvero il Pantone d’elezione per il 2019, declinato in tutte le sue sfumature (qui vi suggeriamo come abbinarlo). Si va dai jeans e pants delavé a gamba dritta, a quelli iper sofisticati a motivo bouclé, fino alle varianti a tinte forti, super grintose.

Insomma, se ancora non ne avete un paio è giunto il momento di rimediare. Per aiutarvi a scegliere il modello giusto abbiamo selezionato i pantaloni e i jeans sfrangiati più interessanti in circolazione. Lasciatevi tentare!

BALMAIN Ispirazione 70s per i jeans sfrangiati a zampa d’elefante in denim chiaro.

Credits: net-a-porter.com

MOTHER Effetto delavé per i jeans alla caviglia color corallo con orlo sfrangiato.

Credits: thedoublef.com

CHLOÉ Arrivano a metà polpaccio i jeans con frange e tasche impunturate.

Credits: net-a-porter.com

CALZEDONIA Jeggingsstretch con orli sfrangiati.

Credits: it.calzedonia.com





UTERQUE Vestibilità skinny per i cinque tasche con banda laterale ricamata.

Credits: uterque.com

RAEY Pantaloni palazzo in cotone a vita alta con orlo sfrangiato.

Credits: matchesfashion.com

OTTOD’AME Motivo a pois per i jeans flared con fondo sfrangiato.

Credits: ottodame.it

ELISABETTA FRANCHI Pantaloni svasati a vita alta con orli sfrangiati e texture a quadri.

Credits: elisabettafranchi.com

GRLFRND Jeans slim svasati sul fondo in denim delavé.

Credits: mytheresa.com

FRAME Piega centrale e linea a palazzo per i jeans con fondo sfrangiato.

Credits: net-a-porter.com



ZARA Orlo svasato e frange applicate per il pantalone in maglia con vita elasticizzata.

Credits: zara.com

RE/DONE Jeans a vita alta con piega centrale e orlo sfrangiato.

Credits: mytheresa.com

NATASHA ZINKO Lavaggio effetto used per i pants sfrangiati a vita alta.

Credits: matchesfashion.com



R13 Cinque tasche sfrangiati ricoperti da micropaillettes.

Credits: net-a-porter.com

KOCCA Perfetti per farsi notare i i pantaloni cropped sfrangiati in denim a tinte forti.

Credits: Courtesy of Press Office