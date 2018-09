Da indossare in total look o da mixare con i nuovi must della stagione: ecco tutte le novità in fatto di denim da tenere d’occhio.



Non importa quali saranno i trend più gettonati dell’autunno-inverno, quali saranno i capi più in voga e gli accessori irrinunciabili della stagione, di una cosa possiamo essere certe: anche quest’anno il denim non ci abbandonerà e tornerà ad essere il grande protagonista delle nuove collezioni moda.

Da tessuto “povero” (usato prevalentemente per gli abiti da lavoro) a evergreen del guardaroba, ne ha fatta di strada: reinterpretato e rivisitato in chiave sempre più fashion, quest’autunno-inverno si arricchisce di dettagli e si declina in una gran varietà di capi e accessori.

Naturalmente i jeans in tutte le loro versioni si confermano uno di quei grandi must da avere ad ogni costo, ma se siete pronte ad aggiornare il vostro armadio con qualche new entry, vi proponiamo noi una selezione di capi e accessori in denim che vale la pena puntare in vista della prossima stagione.

Dal vestito midi con cintura in vita (da indossare ora con sandali e scarpe flat e da sfruttare più in là con stivali e stivaletti), ai capispalla in denim, arricchiti da frange e ricami; dalle minigonne di jeans con i bottoni ai sandali in denim con lacci in tessuto: ecco tutte le novità da comprare subito!





LEVI’S MADE & CRAFTED Trench in denim con cintura in vita

Credits: zalando.it





CO Abito midi in denim con cintura in vita

Credits: netaporter.com





MSGM Gonna di jeans con le frange

Credits: farfetch.com





HILFIGER COLLECTION Minigonna di jeans con i bottoni

Credits: farfetch.com









CHRISTIAN LOUBOUTIN Sandali in denim con lacci in satin

Credits: netaporter.com





MOTHER Camicia di jeans con ricami floreali

Credits: farfetch.com





SIMON MILLER Jeans cropped a gamba larga

Credits: farfetch.com





LOEWE Borsa a mano effetto pachtwork in pelle con inserti in denim

Credits: netaporter.com





TOPSHOP Giacca di jeans oversize

Credits: eu.topshop.com





PENNYBLACK Gonna lunga in denim

Credits: it.pennyblack.com